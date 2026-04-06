Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression

La profession d’agent de voyage n’a jamais été aussi engagée… ni autant sous pression.
C’est ce que révèle la dernière étude menée par DIGITRIPS Pro auprès de plus de 400 professionnels du secteur en France.
Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, la pression du digital et l’évolution rapide des attentes clients, le métier continue d’évoluer — parfois à marche forcée.
Pourtant, un constat s’impose : malgré ces transformations, les agents restent profondément attachés à leur métier. DIGITRIPS Pro a interrogé plus de 400 agents de voyage, avec l’ambition de leur donner la parole et de mieux comprendre les réalités de leur métier.
C’est ce que révèle la dernière étude menée par DIGITRIPS Pro auprès de plus de 400 professionnels du secteur en France.
Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, la pression du digital et l’évolution rapide des attentes clients, le métier continue d’évoluer — parfois à marche forcée.
Pourtant, un constat s’impose : malgré ces transformations, les agents restent profondément attachés à leur métier. DIGITRIPS Pro a interrogé plus de 400 agents de voyage, avec l’ambition de leur donner la parole et de mieux comprendre les réalités de leur métier.
Une passion du métier toujours bien ancrée
Premier enseignement majeur de cette enquête : le métier d’agent de voyage reste un métier de passion. 88% des agents répondants s’estiment en effet heureux ou très heureux d’exercer leur métier.
Les agents répondants expriment également un fort attachement à leur rôle, porté par la relation client et le plaisir de concevoir des voyages à l’image des voyageurs. Le conseil personnalisé s’impose, pour 47% d’entre eux, comme la priorité numéro un dans leur quotidien.
Dans un environnement où les voyageurs sont de plus en plus autonomes dans leur parcours de réservation, cette dimension humaine apparaît plus que jamais comme le cœur de la valeur.
Loin d’être remis en cause, le rôle de l’agent évolue : il intervient désormais en complément des outils digitaux, là où l’expertise et l’accompagnement font la différence.
Les agents répondants expriment également un fort attachement à leur rôle, porté par la relation client et le plaisir de concevoir des voyages à l’image des voyageurs. Le conseil personnalisé s’impose, pour 47% d’entre eux, comme la priorité numéro un dans leur quotidien.
Dans un environnement où les voyageurs sont de plus en plus autonomes dans leur parcours de réservation, cette dimension humaine apparaît plus que jamais comme le cœur de la valeur.
Loin d’être remis en cause, le rôle de l’agent évolue : il intervient désormais en complément des outils digitaux, là où l’expertise et l’accompagnement font la différence.
Une transformation profonde du métier, entre digitalisation et complexité
Mais cette passion s’exerce dans un cadre de plus en plus exigeant.
Les agents de voyage sondés se disent être globalement bien équipés en outils digitaux. Pourtant, la multiplication des plateformes — parfois plus de dix utilisées au quotidien — complexifie fortement leur travail.
Le constat est clair : le problème n’est pas l’accès à la technologie, mais sa fragmentation. Autrement dit, les agents ne manquent pas d’outils — ils manquent de simplicité.
Les professionnels du tourisme expriment un besoin fort de simplification : des outils plus rapides, plus intégrés, capables de leur faire gagner du temps et de réduire la charge administrative. 25% des répondants considèrent les outils à leur disposition moyennement ou peu efficaces.
Les agents de voyage sondés se disent être globalement bien équipés en outils digitaux. Pourtant, la multiplication des plateformes — parfois plus de dix utilisées au quotidien — complexifie fortement leur travail.
Le constat est clair : le problème n’est pas l’accès à la technologie, mais sa fragmentation. Autrement dit, les agents ne manquent pas d’outils — ils manquent de simplicité.
Les professionnels du tourisme expriment un besoin fort de simplification : des outils plus rapides, plus intégrés, capables de leur faire gagner du temps et de réduire la charge administrative. 25% des répondants considèrent les outils à leur disposition moyennement ou peu efficaces.
Dans le même temps, l’usage de l’intelligence artificielle commence à s’installer dans les pratiques, mais reste encore largement sous-exploité.
Autre facteur structurant : l’instabilité du contexte global. Géopolitique, conditions économiques, évolution des flux touristiques… Les agents doivent aujourd’hui composer avec un environnement plus incertain, qui impacte directement leur activité.
Un paradoxe apparaît alors clairement : les agents restent profondément engagés dans leur métier… mais doutent de son avenir.
Autre facteur structurant : l’instabilité du contexte global. Géopolitique, conditions économiques, évolution des flux touristiques… Les agents doivent aujourd’hui composer avec un environnement plus incertain, qui impacte directement leur activité.
Un paradoxe apparaît alors clairement : les agents restent profondément engagés dans leur métier… mais doutent de son avenir.
Un métier à un tournant, entre fragilité et opportunités
Malgré cet engagement et leur amour de leur métier, plusieurs signaux faibles interrogent sur l’avenir de la profession.
L’étude révèle une inquiétude marquée concernant l’attractivité de la profession auprès des jeunes générations : 39% des répondants pensent que ces dernières ne sont que moyennement attirées par le métier d’agent de voyage. Rémunération, contraintes opérationnelles liées à l’avènement du digital ou encore apparition de nouveaux métiers peu encadrés : autant d'inquiétudes évoquées par les agents participant à l’enquête.
Dans le même temps, les agents expriment un besoin accru de reconnaissance, mais aussi de meilleures conditions pour exercer leur métier : formations terrain comme les éductours et l’accompagnement des partenaires et fournisseurs.
Pour autant, des perspectives existent. La montée en puissance de la personnalisation, le besoin de réassurance des voyageurs et la complexité croissante des parcours de réservation jouent en faveur d’un repositionnement du métier.
L’étude révèle une inquiétude marquée concernant l’attractivité de la profession auprès des jeunes générations : 39% des répondants pensent que ces dernières ne sont que moyennement attirées par le métier d’agent de voyage. Rémunération, contraintes opérationnelles liées à l’avènement du digital ou encore apparition de nouveaux métiers peu encadrés : autant d'inquiétudes évoquées par les agents participant à l’enquête.
Dans le même temps, les agents expriment un besoin accru de reconnaissance, mais aussi de meilleures conditions pour exercer leur métier : formations terrain comme les éductours et l’accompagnement des partenaires et fournisseurs.
Pour autant, des perspectives existent. La montée en puissance de la personnalisation, le besoin de réassurance des voyageurs et la complexité croissante des parcours de réservation jouent en faveur d’un repositionnement du métier.
Vers un modèle hybride, entre humain et technologie
Au fond, cette étude met en lumière une réalité nuancée : celle d’une profession toujours engagée, profondément utile, mais confrontée à une complexification croissante de son environnement.
Les agents de voyage ne sont ni dépassés, ni en retrait. Ils tentent de s’adapter aux évolutions et aux imprévus en intégrant de nouveaux outils et en redéfinissant leur rôle face à des voyageurs plus autonomes et à un marché en mutation.
Un enjeu central se dessine également : redonner du temps, de la lisibilité et de la valeur au métier d’agent de voyage.
Plus que jamais, ils apparaissent comme des intermédiaires de confiance, capables de sécuriser les parcours et d’accompagner les voyageurs face à des offres parfois peu lisibles. Dans ce contexte, les campagnes récentes de sensibilisation aux arnaques dans le secteur du voyage, comme celle des Entreprises du Voyage, rappellent également le rôle clé des agents de voyage dans le parcours de réservation.
Car si la technologie est devenue incontournable, elle ne doit pas complexifier davantage le quotidien des professionnels, mais au contraire leur permettre de se recentrer sur ce qui fait leur force et ce qui les préoccupe au quotidien : le conseil, la personnalisation et la relation humaine, avec des outils adaptés.
Les agents de voyage ne sont ni dépassés, ni en retrait. Ils tentent de s’adapter aux évolutions et aux imprévus en intégrant de nouveaux outils et en redéfinissant leur rôle face à des voyageurs plus autonomes et à un marché en mutation.
Un enjeu central se dessine également : redonner du temps, de la lisibilité et de la valeur au métier d’agent de voyage.
Plus que jamais, ils apparaissent comme des intermédiaires de confiance, capables de sécuriser les parcours et d’accompagner les voyageurs face à des offres parfois peu lisibles. Dans ce contexte, les campagnes récentes de sensibilisation aux arnaques dans le secteur du voyage, comme celle des Entreprises du Voyage, rappellent également le rôle clé des agents de voyage dans le parcours de réservation.
Car si la technologie est devenue incontournable, elle ne doit pas complexifier davantage le quotidien des professionnels, mais au contraire leur permettre de se recentrer sur ce qui fait leur force et ce qui les préoccupe au quotidien : le conseil, la personnalisation et la relation humaine, avec des outils adaptés.
Une enquête DIGITRIPS Pro pour décrypter les mutations du métier
Pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre dans le métier d’agent de voyage, DIGITRIPS Pro a interrogé plus de 400 agents en France, entre février et mars 2026.
Structurée autour de trois grands axes — évolution du métier, relation avec les voyageurs et perspectives d’avenir — cette étude vise à donner la parole aux professionnels du terrain et à mettre en lumière leurs enjeux quotidiens, leurs attentes et leurs perceptions.
Elle s’inscrit dans une démarche plus large de compréhension du secteur, avec l’ambition d’accompagner les acteurs de la distribution de voyage face aux mutations en cours.
Structurée autour de trois grands axes — évolution du métier, relation avec les voyageurs et perspectives d’avenir — cette étude vise à donner la parole aux professionnels du terrain et à mettre en lumière leurs enjeux quotidiens, leurs attentes et leurs perceptions.
Elle s’inscrit dans une démarche plus large de compréhension du secteur, avec l’ambition d’accompagner les acteurs de la distribution de voyage face aux mutations en cours.
👉 L’étude complète est disponible en téléchargement ci-dessous :
Une profession à réinventer… collectivement
Loin des discours annonçant la disparition des agents de voyage, cette étude révèle au contraire une profession en pleine redéfinition.
Plus engagés que jamais, mais confrontés à des défis structurels, les agents de voyage sont à un moment charnière de leur évolution.
La question n’est plus de savoir si le métier va changer — il change déjà.
La véritable question est désormais la suivante :
le secteur saura-t-il collectivement — agences, fournisseurs et acteurs technologiques — créer les conditions pour que cette transformation valorise pleinement le rôle des agents et renforce leur place dans la chaîne de valeur ?
Dans cette dynamique, DIGITRIPS Pro entend jouer un rôle de catalyseur en proposant des solutions intégrées, pensées pour simplifier le quotidien des agents, centraliser les offres et rendre les parcours plus fluides — afin de leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : le conseil, la personnalisation et la relation client.
Plus engagés que jamais, mais confrontés à des défis structurels, les agents de voyage sont à un moment charnière de leur évolution.
La question n’est plus de savoir si le métier va changer — il change déjà.
La véritable question est désormais la suivante :
le secteur saura-t-il collectivement — agences, fournisseurs et acteurs technologiques — créer les conditions pour que cette transformation valorise pleinement le rôle des agents et renforce leur place dans la chaîne de valeur ?
Dans cette dynamique, DIGITRIPS Pro entend jouer un rôle de catalyseur en proposant des solutions intégrées, pensées pour simplifier le quotidien des agents, centraliser les offres et rendre les parcours plus fluides — afin de leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : le conseil, la personnalisation et la relation client.
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Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com
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