Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression

Loin des discours annonçant la disparition des agents de voyage, cette étude révèle au contraire une profession en pleine redéfinition.

Plus engagés que jamais, mais confrontés à des défis structurels, les agents de voyage sont à un moment charnière de leur évolution.

La question n’est plus de savoir si le métier va changer — il change déjà.



La véritable question est désormais la suivante :

le secteur saura-t-il collectivement — agences, fournisseurs et acteurs technologiques — créer les conditions pour que cette transformation valorise pleinement le rôle des agents et renforce leur place dans la chaîne de valeur ?



Dans cette dynamique, DIGITRIPS Pro entend jouer un rôle de catalyseur en proposant des solutions intégrées, pensées pour simplifier le quotidien des agents, centraliser les offres et rendre les parcours plus fluides — afin de leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : le conseil, la personnalisation et la relation client.

