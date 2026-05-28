GreenGo s'affiche en ville dans une quête de notoriété... et rentabilité !

" Nous continuons à enregistrer de nouveaux hébergeurs, quasiment 1 000 lieux par mois, tout en maintenant notre niveau d’exigence, c’est-à-dire des hébergements engagés et avec une forme de singularité ", poursuit le dirigeant.



Et malgré tout, le taux de satisfaction reste élevé, puisque la note moyenne s’établit à 4,87 sur 5.



Le public de la start-up est en recherche d’une offre non industrialisée, avec du caractère, où l’humain conserve une place importante, le tout sans être nécessairement premium.



Un développement, tout comme les cartes cadeaux, rendu possible par l’ouverture de capital réalisée auprès de 772 micro-actionnaires. En seulement trois jours, elle a permis de collecter 1,6 million d’euros.



" Nous sentons que le vent a tourné, que le financement dans le milieu des start-up est plus complexe, et quand vous avez une entreprise dans l’écoresponsabilité et la traveltech, c’est encore moins facile.



Nous sommes entrés dans une phase où nous devons être capables d’atteindre la rentabilité l’année prochaine. Nous entrevoyons, pour la première fois, le seuil de rentabilité à une échelle déjà ambitieuse, et cela nous réjouit.



Ce n’est pas un chemin indispensable, nous pourrions choisir de relever des fonds, mais c’est notre choix stratégique.



Le marché du venture capital s’est quand même largement tari et nous ne voulons plus être dépendants des levées de fonds, qui obligent à cramer du cash. Nous voulons construire quelque chose de solide ", fixe comme cap le fondateur de la jeune pousse.



Malgré tout, rien ne dit qu’une nouvelle opération de levée de fonds n’aura pas lieu dans les mois à venir.



En quelque sorte, les équipes souhaitent s’offrir un moment de respiration, après plusieurs courses contre la montre successives pour assurer le développement de GreenGo.



L’Europe reste toujours une ambition, mais un peu plus lointaine, car sa conquête nécessite des fonds. Tout dépendra en partie du prochain exercice. Quid de développer une entreprise engagée pour un monde plus durable dans un contexte assez peu favorable ?



" Comme tout le monde, j’observe ce backlash, qui coïncide vraiment avec l’élection de Donald Trump. Il est beaucoup plus difficile de parler d’écologie dans les médias et la portée est moindre aussi sur les réseaux sociaux.



Je fais plutôt partie de ceux qui ne pensent pas qu’il faille s’accrocher coûte que coûte à ces sujets, mais plutôt changer de stratégie de communication. Nous devons utiliser l’angle de la désirabilité, et dire que notre produit a un impact positif, au lieu de parler de l’urgence et de dire que c’est la catastrophe.



Nous devons rester engagés, tout en allant sur des thématiques plus consensuelles, comme le made in France de notre côté ", conclut Guillaume Jouffre.