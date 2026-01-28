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À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

Un nouveau programme pour des séjours plus responsables


À partir de mai 2026, Brême récompensera les touristes qui adopteront des comportements responsables avec BremenPay, un programme offrant réductions, petits cadeaux et avantages culturels.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:26

Brême récompense les voyageurs responsables avec BremenPay - Depositphotos.com, anamad
Brême récompense les voyageurs responsables avec BremenPay - Depositphotos.com, anamad
CroisiEurope
À partir de mai 2026, la ville de Brême mettra en place BremenPay, un programme destiné à encourager les comportements responsables et les séjours durables.

L’initiative propose aux visiteurs divers avantages, allant d’un café offert à des entrées à prix réduits dans des musées partenaires, afin de renforcer les effets positifs du tourisme sur la cité hanséatique.

Plus de 30 partenaires issus des secteurs de l’hôtellerie, de la culture et des loisirs participent au programme, parmi lesquels la Deutsche Bahn, les ATLANTIC Hotels et le Musée d’Outre-Mer de Brême.

Les visiteurs qui privilégient le train ou le vélo, séjournent plusieurs nuits dans les hôtels participants, ou se déplacent en bus ou en train vers des sites touristiques, peuvent bénéficier de réductions ou de petits cadeaux, tels qu’un café ou un sachet de popcorn.

Voyager durable devient avantageux

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Le programme mise sur la simplicité : pour justifier un comportement durable, il suffit de présenter un billet de train ou de prendre une photo.

Une carte interactive sur le site de Bremen Tourismus permettra de visualiser l’ensemble des partenaires et les offres disponibles, facilitant la planification d’un séjour responsable.

S’inspirant de l’exemple de Copenhague avec CopenPay, BremenPay positionne Brême comme un précurseur du tourisme urbain durable en Allemagne, reflétant les tendances actuelles : des voyageurs en quête d’expériences uniques, authentiques et respectueuses de l’environnement.

L’initiative ambitionne de transformer le mois de mai en une période attractive pour le tourisme durable et d’offrir une valeur ajoutée autant aux visiteurs qu’à la ville.


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Tags : breme, voyage responsable
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