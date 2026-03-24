Maldives en 100% Business class : BeOnd pose ses ailes à Paris

Déjà présente en Europe, à Munich en Allemagne, Zurich en Suisse, et Milan en Italie, BeOnd vient d'annoncer la mise en machine de vols au départ de Londres et Paris à partir de décembre 2026.



Ces liaisons seront effectuées en passant par Dubaï pour un arrêt de ravitaillement, les passagers ne pourront pas descendre de l'appareil. La compagnie précise que cette annonce reste soumise aux approbations gouvernementales.



Elle propose également des liaisons depuis l'Arabie Saoudite et Dubaï vers les Maldives et relie également Zurich et Munich à Dubaï.



Sur Paris, trois vols par semaine en A321 seront proposés à partir du 17 décembre prochain les lundi, jeudi samedi.



Aujourd’hui, la compagnie exploite seulement deux appareils, un Airbus A319 et un Airbus A321. Ces avions ne proposent aucune classe économique. Ils sont configurés en 100 % classe affaires, avec des sièges convertibles en lits horizontaux, disposés en 2-2.