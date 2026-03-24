Maldives en 100% Business class : BeOnd pose ses ailes à Paris - Depositphotos.com Auteur swisshippo
BeOnd, ce nom ne vous dit peut-être rien ?
Et pourtant c'est une jeune compagnie aérienne lancée en 2023, basé à Malé aux Maldives dont le siège est à Dubaï. Sa particularité ? Elle s'est spécialisée sur les vols loisirs 100% premium.
Contrairement aux compagnies traditionnelles, BeOnd ne propose qu’une seule classe à bord : des sièges entièrement inclinables, similaires à ceux des meilleures business class.
Le concept ressemble à celui développé par La Compagnie avec ses vols 100% "Smart Business Class" vers New York.
La stratégie de BeOnd repose sur ses vols entre des grandes villes européennes et moyen-orientales et des destinations touristiques de luxe, en particulier les Maldives.
Et pourtant c'est une jeune compagnie aérienne lancée en 2023, basé à Malé aux Maldives dont le siège est à Dubaï. Sa particularité ? Elle s'est spécialisée sur les vols loisirs 100% premium.
Contrairement aux compagnies traditionnelles, BeOnd ne propose qu’une seule classe à bord : des sièges entièrement inclinables, similaires à ceux des meilleures business class.
Le concept ressemble à celui développé par La Compagnie avec ses vols 100% "Smart Business Class" vers New York.
La stratégie de BeOnd repose sur ses vols entre des grandes villes européennes et moyen-orientales et des destinations touristiques de luxe, en particulier les Maldives.
BeOnd : des vols Paris - Malé aux Maldives avec un arrêt de ravitaillement à Dubaï
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Déjà présente en Europe, à Munich en Allemagne, Zurich en Suisse, et Milan en Italie, BeOnd vient d'annoncer la mise en machine de vols au départ de Londres et Paris à partir de décembre 2026.
Ces liaisons seront effectuées en passant par Dubaï pour un arrêt de ravitaillement, les passagers ne pourront pas descendre de l'appareil. La compagnie précise que cette annonce reste soumise aux approbations gouvernementales.
Elle propose également des liaisons depuis l'Arabie Saoudite et Dubaï vers les Maldives et relie également Zurich et Munich à Dubaï.
Sur Paris, trois vols par semaine en A321 seront proposés à partir du 17 décembre prochain les lundi, jeudi samedi.
Aujourd’hui, la compagnie exploite seulement deux appareils, un Airbus A319 et un Airbus A321. Ces avions ne proposent aucune classe économique. Ils sont configurés en 100 % classe affaires, avec des sièges convertibles en lits horizontaux, disposés en 2-2.
Ces liaisons seront effectuées en passant par Dubaï pour un arrêt de ravitaillement, les passagers ne pourront pas descendre de l'appareil. La compagnie précise que cette annonce reste soumise aux approbations gouvernementales.
Elle propose également des liaisons depuis l'Arabie Saoudite et Dubaï vers les Maldives et relie également Zurich et Munich à Dubaï.
Sur Paris, trois vols par semaine en A321 seront proposés à partir du 17 décembre prochain les lundi, jeudi samedi.
Aujourd’hui, la compagnie exploite seulement deux appareils, un Airbus A319 et un Airbus A321. Ces avions ne proposent aucune classe économique. Ils sont configurés en 100 % classe affaires, avec des sièges convertibles en lits horizontaux, disposés en 2-2.