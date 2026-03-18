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LUX South Ari Atoll dévoile une nouvelle catégorie de villas aux Maldives

206 m² dédiés à l’intimité et à l’expérience sensorielle


Le resort LUX* South Ari Atoll enrichit son offre avec une nouvelle catégorie d’hébergement haut de gamme. Baptisée "Temptation Beach Pool Villa", cette villa entend proposer une expérience de luxe "pieds nus", mêlant design contemporain, inspiration insulaire et prestations premium aux Maldives.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:21

La Temptation Beach Pool Villa du LUX* South Ari Atoll - Photo : The Lux Collective
La Temptation Beach Pool Villa du LUX* South Ari Atoll - Photo : The Lux Collective
CroisiEurope
Le groupe hôtelier The Lux Collective, aux Maldives, annonce le lancement d’une nouvelle catégorie d’hébergement au sein de son resort LUX* South Ari Atoll : la "Temptation Beach Pool Villa".

Avec cette nouveauté, l’établissement entend renforcer son positionnement sur le segment du luxe "pieds nus" au cœur de l’océan Indien.

Pensée comme un espace intime mêlant design contemporain et inspiration insulaire, cette villa vise une clientèle en quête d’expérience haut de gamme, entre nature et confort.

Inspirée par la vie marine et la culture locale, elle s’adresse aussi bien aux couples qu’aux familles, avec une capacité d’accueil de deux adultes et deux enfants ou adolescents.

D’une superficie de 206 m², la Temptation Beach Pool Villa comprend une chambre, un salon modulable, un dressing, deux salles de bains ainsi qu’un patio privé.

Une nouvelle offre haut de gamme pour couples et familles

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Une piscine de 14 m², orientée vers l’océan, complète l’ensemble.

Les espaces intérieurs privilégient la luminosité et les matériaux naturels, avec un mobilier sur-mesure et des références à l’artisanat local.

La salle de bains, conçue comme un espace bien-être, se distingue notamment par une baignoire double en forme de coquillage et un accès à une douche extérieure.

À l’extérieur, une pergola inspirée de l’univers nautique abrite un espace de détente équipé de transats, d’un sofa et d’un coin repas.

La piscine, dotée d’un système de musique sous-marine, s’inscrit dans une approche sensorielle du séjour.

Déjà récompensé à plusieurs reprises, notamment par la note cinq étoiles du Forbes Travel Guide et par les Condé Nast Johansens Awards for Excellence, le resort poursuit ainsi le développement de son offre.


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Tags : lux, maldives
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