LUX South Ari Atoll dévoile une nouvelle catégorie de villas aux Maldives

Une piscine de 14 m², orientée vers l’océan, complète l’ensemble.



Les espaces intérieurs privilégient la luminosité et les matériaux naturels, avec un mobilier sur-mesure et des références à l’artisanat local.



La salle de bains, conçue comme un espace bien-être, se distingue notamment par une baignoire double en forme de coquillage et un accès à une douche extérieure.



À l’extérieur, une pergola inspirée de l’univers nautique abrite un espace de détente équipé de transats, d’un sofa et d’un coin repas.



La piscine, dotée d’un système de musique sous-marine, s’inscrit dans une approche sensorielle du séjour.



Déjà récompensé à plusieurs reprises, notamment par la note cinq étoiles du Forbes Travel Guide et par les Condé Nast Johansens Awards for Excellence, le resort poursuit ainsi le développement de son offre.