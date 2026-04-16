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The Lux Collective positionne LUX Belle Mare au sein du réseau Virtuoso

Une intégration au sein d’un réseau mondial du voyage de luxe


Le groupe hôtelier The Lux Collective annonce l’intégration de son établissement mauricien LUX* Belle Mare au réseau Virtuoso, un portefeuille mondial de référence dans le voyage de luxe. Une affiliation qui ouvre de nouvelles perspectives de distribution et de visibilité auprès des agences spécialisées à l’international.


Rédigé par le Vendredi 17 Avril 2026 à 10:00

The Lux Collective annonce l’intégration de son établissement mauricien LUX* Belle Mare au réseau Virtuoso - Photo : The Lux Collective
The Lux Collective annonce l’intégration de son établissement mauricien LUX* Belle Mare au réseau Virtuoso - Photo : The Lux Collective
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Le groupe hôtelier de luxe The Lux Collective a annoncé l’entrée de son établissement LUX* Belle Mare au sein du réseau Virtuoso, plateforme mondiale regroupant plus de 2 200 fournisseurs privilégiés du secteur du voyage haut de gamme répartis dans une centaine de pays.

Cette intégration, accessible uniquement sur invitation, permet à l’hôtel situé sur la côte est de l’île Maurice de rejoindre un portefeuille d’établissements internationaux sélectionnés pour leur positionnement dans le segment du luxe.

Elle ouvre également l’accès à un réseau mondial de conseillers en voyages spécialisés, ainsi qu’à des dispositifs marketing dédiés et à des événements professionnels majeurs, dont la Virtuoso Travel Week.

Un établissement repositionné sur l’expérience et le bien-être

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Dans un communiqué, le CEO de The Lux Collective, Olivier Chavy, souligne que cette affiliation renforce la capacité du groupe à toucher une clientèle en quête d’expériences personnalisées et de services haut de gamme, en cohérence avec son positionnement "Life Extraordinary".

Situé à Belle Mare, à l’est de Île Maurice, LUX* Belle Mare propose un resort contemporain composé de suites et villas, récemment réaménagé par le designer mauricien Jean-Marc Tang.

L’établissement met en avant une offre élargie d’expériences immersives et de bien-être, notamment à travers son spa LUX* ME et plusieurs concepts de restauration, dont le restaurant chinois Duck Laundry et la table indienne Amari by Vineet.

Récompensé à plusieurs reprises par le Forbes Travel Guide, l’hôtel se distingue également par ses infrastructures, dont l’une des plus grandes piscines-lagons de l’île, renforçant son positionnement sur le segment du luxe expérientiel.


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Tags : lux, lux collective
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