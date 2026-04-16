The Lux Collective positionne LUX Belle Mare au sein du réseau Virtuoso

The Lux Collective annonce l’intégration de son établissement mauricien LUX* Belle Mare au réseau Virtuoso - Photo : The Lux Collective
Le groupe hôtelier de luxe The Lux Collective a annoncé l’entrée de son établissement LUX* Belle Mare au sein du réseau Virtuoso, plateforme mondiale regroupant plus de 2 200 fournisseurs privilégiés du secteur du voyage haut de gamme répartis dans une centaine de pays.
Cette intégration, accessible uniquement sur invitation, permet à l’hôtel situé sur la côte est de l’île Maurice de rejoindre un portefeuille d’établissements internationaux sélectionnés pour leur positionnement dans le segment du luxe.
Elle ouvre également l’accès à un réseau mondial de conseillers en voyages spécialisés, ainsi qu’à des dispositifs marketing dédiés et à des événements professionnels majeurs, dont la Virtuoso Travel Week.
Cette intégration, accessible uniquement sur invitation, permet à l’hôtel situé sur la côte est de l’île Maurice de rejoindre un portefeuille d’établissements internationaux sélectionnés pour leur positionnement dans le segment du luxe.
Elle ouvre également l’accès à un réseau mondial de conseillers en voyages spécialisés, ainsi qu’à des dispositifs marketing dédiés et à des événements professionnels majeurs, dont la Virtuoso Travel Week.
Un établissement repositionné sur l’expérience et le bien-être
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Dans un communiqué, le CEO de The Lux Collective, Olivier Chavy, souligne que cette affiliation renforce la capacité du groupe à toucher une clientèle en quête d’expériences personnalisées et de services haut de gamme, en cohérence avec son positionnement "Life Extraordinary".
Situé à Belle Mare, à l’est de Île Maurice, LUX* Belle Mare propose un resort contemporain composé de suites et villas, récemment réaménagé par le designer mauricien Jean-Marc Tang.
L’établissement met en avant une offre élargie d’expériences immersives et de bien-être, notamment à travers son spa LUX* ME et plusieurs concepts de restauration, dont le restaurant chinois Duck Laundry et la table indienne Amari by Vineet.
Récompensé à plusieurs reprises par le Forbes Travel Guide, l’hôtel se distingue également par ses infrastructures, dont l’une des plus grandes piscines-lagons de l’île, renforçant son positionnement sur le segment du luxe expérientiel.
Situé à Belle Mare, à l’est de Île Maurice, LUX* Belle Mare propose un resort contemporain composé de suites et villas, récemment réaménagé par le designer mauricien Jean-Marc Tang.
L’établissement met en avant une offre élargie d’expériences immersives et de bien-être, notamment à travers son spa LUX* ME et plusieurs concepts de restauration, dont le restaurant chinois Duck Laundry et la table indienne Amari by Vineet.
Récompensé à plusieurs reprises par le Forbes Travel Guide, l’hôtel se distingue également par ses infrastructures, dont l’une des plus grandes piscines-lagons de l’île, renforçant son positionnement sur le segment du luxe expérientiel.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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