The Lux Collective positionne LUX Belle Mare au sein du réseau Virtuoso

Une intégration au sein d’un réseau mondial du voyage de luxe

Le groupe hôtelier The Lux Collective annonce l’intégration de son établissement mauricien LUX* Belle Mare au réseau Virtuoso, un portefeuille mondial de référence dans le voyage de luxe. Une affiliation qui ouvre de nouvelles perspectives de distribution et de visibilité auprès des agences spécialisées à l’international.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 17 Avril 2026 à 10:00

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