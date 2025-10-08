The Lux Collective poursuit son expansion à l'international [ABO]

Désormais fort de ses quatre marques (LUX, Tamassa, Salt et Socio), The Lux Collective (TLC), groupe d’hôtels de luxe d’origine mauricienne opérant à l’international sous la direction d'Olivier Chavy, affiche un dernier exercice "très satisfaisant" et poursuit son expansion dans les régions stratégiques d'Afrique, Asie et Moyen-Orient.
Rencontré à l'IFTM 2025 à Paris, Paul Mulcahy, directeur commercial depuis un an, se réjouissait d'ailleurs des bons résultats du groupe, marqués notamment, soulignait-il, "par une hausse de 10% du RevPAR".
Paul Mulcahy notait toutefois un retour des réservations last-minute. "C'est plus compliqué à gérer, mais, à l'arrivée, nous faisons quand même le chiffre", indiquait-il.
"Si tous nos établissements ont bien marché, nous a-t-il précisé, nos trois marchés phares - Ile Maurice, Réunion, Maldives - ont particulièrement performé".
Et d'ajouter : le LUX* Marijani Zanzibar est "une belle réussite". Repris en 2023 à Pwani Mchangani, sur la côte nord-est de Zanzibar, cet hôtel méticuleusement mis aux couleurs du groupe (c'était une conversion), a permis à TLC de renforcer sa présence sur cette destination prometteuse, en raison de la progression rapide des économies de l'Afrique de l'Est.
"Le nouvel exercice en cours est prometteur, nous a également assuré Paul Mulcahy, malgré un mois d'octobre un peu faible".
En ligne de mire, la Chine, le Vietnam et Bali
LUX* Marijani Zanzibar ouvre sur une plage privée immaculée surplombant l'océan Indien - Photo : The LUX Collective
Ces heureuses perspectives permettent à The Lux Collective de poursuivre sereinement sa stratégie d'expansion mondiale.
Ce groupe qui s’est fixé pour objectif d'atteindre les 5 000 clés à l’horizon 2030, gère actuellement 18 resorts et hôtels en opération à l’île Maurice, aux Maldives, sur l'île de la Réunion, en Chine et en Tanzanie.
Il en a aussi une dizaine en cours de développement, dont, toutefois, les dates d'ouverture varient parfois un peu par rapport aux premières annonces.
SALT, sa marque de boutiques hôtels engagés (elle promet des expériences au plus proche des communautés locales), a fait cette année ses débuts en dehors de l'île Maurice. Au second trimestre 2025, a été inauguré, en Chine, SALT of Anji (108 chambres et villas), pensé comme une porte d'entrée sur la beauté naturelle et verdoyante d'Anji County, une région paisible réputée pour son thé blanc et ses forêts de bambous.
En Chine toujours, mais en 2027, SALT ouvrira un second hôtel, SALT of Mount Siguniang, dans un village tibétain de la province du Sichuan, aux portes du parc national du Mont Siguniang classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sera le premier établissement d’origine internationale à ouvrir dans cette zone protégée, offrant un accès privilégié aux magnifiques sommets et forêts émeraudes, sanctuaire des pandas géants du Sichuan.
Encore en Asie, mais cette fois-ci à Bali, SALT a prévu l'ouverture du SALT Virgin Beach Karangesem.
Le groupe The Lux Collective développe d'autres projets en Chine, mais cette fois avec sa marque phare LUX* : est prévue en effet l'ouverture, au troisième trimestre 2026 dans le quartier de Huangpu, à Guangzhou, d'un hôtel urbain de luxe baptisé LUX Guangzhou.
Un autre établissement est annoncé en Chine, le LUX* Shaoguan, dans le district de Qujiang, à proximité du temple de Nanhua, reconnu comme le berceau du bouddhisme zen.
Par ailleurs, LUX* ouvrira, fin 2026, au Vietnam, sous la marque LUXNAM* Phu Quoc, le premier resort sur pilotis de la région.
Inspiré des Maldives, ce havre de luxe de 116 villas (99 villas sur l'eau et 17 villas sur la plage) sera situé au nord de l'île de Phu Quoc, dans la réserve de biosphère de Kien Giang. Son design, avec son spa LUX* ME et ses restaurants spécialisés, mettra en valeur les matériaux traditionnels et artisanaux locaux avec une touche minimaliste.
Lire aussi : The Lux Collective renforce sa présence en Chine
Au Moyen-Orient, des resorts mais aussi des résidences de luxe
Installé dans le désert, le LUX* Al Bridi Sharjah se prêtera facilement à des safaris haut de gamme - Photo : The Lux Collective
The Lux Collective se renforce également au Moyen-Orient.
Deux Resorts sont prévus dans l'émirat de Sharjah, à une heure de route de Dubaï : le LUX Khorfakkan (anciennement Lux Al Jabal), un boutique-hôtel de 45 clés, surplombera le golfe d'Oman, tandis que le LUX* Al Bridi intègrera ses 35 lodges dans le paysage des dunes, propice à la réalisation de safaris. Annoncés initialement pour fin 2024-début 2025, ces resorts devraient finalement ouvrir fin 2026 - début 2027.
"A Sharjah, ce sont des établissements sans alcool. Nous mettons donc particulièrement l'accent sur le bien-être", précise Paul Mulcahy.
Toujours avec la marque LUX, le groupe - qui comme nous l'a dit Paul Mulcahy, a pris avec succès pied à Zanzibar (île dépendant de la Tanzanie) - va aussi se renforcer sur le marché émergent de l'Afrique de l'est.
Au Botswana ouvrira début 2027, le LUX* Xinii Mababe, un camp safari de 26 lodges avec Spa et piscine, nichés au cœur de la nature sauvage de Mababe.
Par ailleurs, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec QUBE Development - promoteur immobilier spécialisé dans les résidences haut de gamme et les espaces commerciaux d’exception -, LUX* compte ouvrir en 2028 des résidences de luxe à Dubaï où le marché pour ce type de produits connaît une croissance remarquable depuis quelques années.
A Oman sont également annoncées des résidences de luxe, mais cette fois en partenariat avec Adanté Realty et sous la marque SOCIO.
C'est dans le cadre d'un projet écoresponsable baptisé Yenaier Residences, développé au cœur de la ville du Sultan Haitham Ben Tariq Alsaïd, que devraient prendre place l'hôtel de 170 chambres et les 219 résidences de marque SOCIO By The Lux Collective.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
