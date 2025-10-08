The Lux Collective poursuit son expansion à l'international [ABO]

Ces heureuses perspectives permettent à The Lux Collective deCe groupe qui s’est fixé pour objectif d'atteindre les 5 000 clés à l’horizon 2030, gèreà l’île Maurice, aux Maldives, sur l'île de la Réunion, en Chine et en Tanzanie.Il en a aussi, dont, toutefois, les dates d'ouverture varient parfois un peu par rapport aux premières annonces.SALT, sa marque de boutiques hôtels engagés (elle promet des expériences au plus proche des communautés locales), a fait cette année ses débuts en dehors de l'île Maurice. Au second trimestre 2025, a été inauguré,(108 chambres et villas), pensé comme une porte d'entrée sur la beauté naturelle et verdoyante d'Anji County, une région paisible réputée pour son thé blanc et ses forêts de bambous.En Chine toujours, mais en 2027,, dans un village tibétain de la province du Sichuan, aux portes du parc national du Mont Siguniang classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sera le premier établissement d’origine internationale à ouvrir dans cette zone protégée, offrant un accès privilégié aux magnifiques sommets et forêts émeraudes, sanctuaire des pandas géants du Sichuan.Encore en Asie, mais cette fois-ciLe groupe The Lux Collective développe: est prévue en effet l'ouverture, audans le quartier de Huangpu, à Guangzhou,Un autre établissement est annoncé en Chine, le LUX* Shaoguan, dans le district de Qujiang, à proximité du temple de Nanhua, reconnu comme le berceau du bouddhisme zen.Par ailleurs, LUX* ouvrira,Inspiré des Maldives, ce havre de luxe de 116 villas (99 villas sur l'eau et 17 villas sur la plage) sera situé au nord de l'île de Phu Quoc, dans la réserve de biosphère de Kien Giang. Son design, avec son spa LUX* ME et ses restaurants spécialisés, mettra en valeur les matériaux traditionnels et artisanaux locaux avec une touche minimaliste.