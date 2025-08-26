The Lux Collective renforce sa présence en Chine

Le groupe hôtelier The Lux Collective, en partenariat avec Shaoguan Greater Nanhua Investment & Development Company Ltd, annonce la signature officielle de l'hôtel LUX* Shaoguan, Guangdong.
Implanté dans une ville au patrimoine historique riche de plus de 2 100 ans, LUX* Shaoguan prendra place dans le district de Qujiang, à proximité immédiate du temple zen de Nanhua, reconnu comme le berceau du bouddhisme zen.
La région est également célèbre pour la montagne Danxia, classée au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO et reconnue comme géoparc mondial, ainsi que pour la rue ancienne de Zhuji, considérée comme le berceau ancestral de la culture cantonaise.
L’hôtel proposera 108 chambres, un espace événementiel polyvalent, un centre de remise en forme et un spa, plusieurs restaurants gastronomiques ainsi qu’un club pour enfants.
