Chine : l'exemption de visa prolongée jusqu’au 31 décembre 2026

La Chine prolonge sa politique d'exemption de visa pour la France jusqu'au 31 décembre 2026
La Chine a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026 sa politique d’exemption de visa pour la France et d’autres pays, selon Visanews.com, qui relaie les propos de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
45 pays et territoires sont concernés par cette prolongation d’exemption de visa, indique le portail des services consulaires du ministère chinois des Affaires étrangères : Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Uruguay.
Ces ressortissants peuvent actuellement entrer en Chine sans visa pour les motifs de commerce, de tourisme, de visite familiale, de visite d’échanges ou de transit pour une durée maximale de 30 jours.
A noter que les ressortissants suédois sont aussi concernés par cette exemption de visa pour des séjours de 30 jours, du 10 novembre 2025 au 31 décembre 2026.
Voyage en Chine : un contrat d’assistance ou d’assurance nécessaire
Dans ses Conseils aux voyageurs, le Quai d'Orsay rappelle également qu'avant tout déplacement en Chine, il est impératif de "disposer d’un contrat d’assistance ou d’assurance (y compris pour Hong Kong et Macao) permettant de couvrir tous les frais médicaux (opération chirurgicale, hospitalisation ou rapatriement) auxquels les voyageurs pourraient être confrontés".
Le Ministère recommande aussi vivement aux voyageurs venant de France à Hong Kong pour se rendre ensuite en Chine continentale, et ne remplissant pas les critères d’exemption de visa, "de demander un visa d’entrée en Chine avant leur départ, auprès de l’ambassade de Chine à Paris ou des consulats de Chine en France".
Pour les déplacements ne rentrant pas dans le cadre de l’exemption de visa, un délai minimal de 4 jours est à prévoir pour l’obtention d’un visa de tourisme pour la Chine continentale depuis Hong Kong, y compris à destination de la zone économique spéciale de Shenzhen.
"Des justificatifs sont exigés, tels que billet de retour, réservation d’hôtel, assurance, attestation d’hébergement pour les voyageurs prévoyant un hébergement chez des particuliers. Pour les visas d’affaires, l’original de la lettre d’invitation, comprenant l’itinéraire prévu, est également demandé".
A noter que les étrangers sont tenus de s’enregistrer dans les 24 heures suivant leur arrivée sous peine d’amende (jusqu’à plus de 250 euros) au bureau de la police de leur zone de résidence. Les hôtels se chargent de cette formalité pour leurs clients.
