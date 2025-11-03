TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Chine : l'exemption de visa prolongée jusqu’au 31 décembre 2026

Plusieurs pays, dont la France, sont concernés par la mesure


La Chine prolonge jusqu’au 31 décembre 2026 son exemption de visa pour les ressortissants de 45 pays, dont la France. Cette mesure permet des séjours sans visa de 30 jours pour le tourisme, les affaires ou les visites familiales.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

La Chine prolonge sa politique d’exemption de visa pour la France jusqu’au 31 décembre 2026 - DepositPhotos.com, split271992.gmail.com
La Chine prolonge sa politique d’exemption de visa pour la France jusqu’au 31 décembre 2026 - DepositPhotos.com, split271992.gmail.com
CroisiEurope
La Chine a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026 sa politique d’exemption de visa pour la France et d’autres pays, selon Visanews.com, qui relaie les propos de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

45 pays et territoires sont concernés par cette prolongation d’exemption de visa, indique le portail des services consulaires du ministère chinois des Affaires étrangères : Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Uruguay.

Ces ressortissants peuvent actuellement entrer en Chine sans visa pour les motifs de commerce, de tourisme, de visite familiale, de visite d’échanges ou de transit pour une durée maximale de 30 jours.

A noter que les ressortissants suédois sont aussi concernés par cette exemption de visa pour des séjours de 30 jours, du 10 novembre 2025 au 31 décembre 2026.

Lire aussi : Visa Chine : nouvelle procédure dès le 31 mars

Voyage en Chine : un contrat d’assistance ou d’assurance nécessaire

Autres articles
Dans ses Conseils aux voyageurs, le Quai d'Orsay rappelle également qu'avant tout déplacement en Chine, il est impératif de "disposer d’un contrat d’assistance ou d’assurance (y compris pour Hong Kong et Macao) permettant de couvrir tous les frais médicaux (opération chirurgicale, hospitalisation ou rapatriement) auxquels les voyageurs pourraient être confrontés".

Le Ministère recommande aussi vivement aux voyageurs venant de France à Hong Kong pour se rendre ensuite en Chine continentale, et ne remplissant pas les critères d’exemption de visa, "de demander un visa d’entrée en Chine avant leur départ, auprès de l’ambassade de Chine à Paris ou des consulats de Chine en France".

Pour les déplacements ne rentrant pas dans le cadre de l’exemption de visa, un délai minimal de 4 jours est à prévoir pour l’obtention d’un visa de tourisme pour la Chine continentale depuis Hong Kong, y compris à destination de la zone économique spéciale de Shenzhen.

"Des justificatifs sont exigés, tels que billet de retour, réservation d’hôtel, assurance, attestation d’hébergement pour les voyageurs prévoyant un hébergement chez des particuliers. Pour les visas d’affaires, l’original de la lettre d’invitation, comprenant l’itinéraire prévu, est également demandé".

A noter que les étrangers sont tenus de s’enregistrer dans les 24 heures suivant leur arrivée sous peine d’amende (jusqu’à plus de 250 euros) au bureau de la police de leur zone de résidence. Les hôtels se chargent de cette formalité pour leurs clients.

Lu 234 fois

Tags : chine, visa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécoise

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécoise
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Chine : l'exemption de visa prolongée jusqu’au 31 décembre 2026

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
AirMaG

AirMaG

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation

Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris
Partez en France

Partez en France

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair
Production

Production

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias