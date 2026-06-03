Jean-Virgile Crance nommé Chevalier de la Légion d'honneur

Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) et premier adjoint au maire de Saint-Malo, a reçu le 3 juin les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur des mains de Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat.
Cette distinction vient récompenser un parcours de plus de trente ans dans l'industrie hôtelière et touristique. Formé à l'école hôtelière, le Malouin débute sa carrière dans l'hôtellerie avant de participer au développement de Brit Hotel, dont il accompagne la croissance de quelques établissements bretons à un réseau national.
Il rejoint ensuite Louvre Hotels Group, où il contribue notamment au déploiement international de la marque Kyriad, en particulier en Chine, avant d'intégrer le comité de direction du groupe.
Engagé de longue date dans la représentation professionnelle, Jean-Virgile Crance a également présidé le Groupement National des Chaînes avant de prendre la tête de la CAT en 2022. Sous sa présidence, la confédération rassemble aujourd'hui 22 fédérations professionnelles du tourisme.
Cette distinction vient récompenser un parcours de plus de trente ans dans l'industrie hôtelière et touristique. Formé à l'école hôtelière, le Malouin débute sa carrière dans l'hôtellerie avant de participer au développement de Brit Hotel, dont il accompagne la croissance de quelques établissements bretons à un réseau national.
Il rejoint ensuite Louvre Hotels Group, où il contribue notamment au déploiement international de la marque Kyriad, en particulier en Chine, avant d'intégrer le comité de direction du groupe.
Engagé de longue date dans la représentation professionnelle, Jean-Virgile Crance a également présidé le Groupement National des Chaînes avant de prendre la tête de la CAT en 2022. Sous sa présidence, la confédération rassemble aujourd'hui 22 fédérations professionnelles du tourisme.
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