Jean-Virgile Crance nommé Chevalier de la Légion d'honneur

Président de la confédération des Acteurs du Tourisme

Jean-Virgile Crance, président de la CAT et premier adjoint au maire de Saint-Malo, a reçu mercredi 3 juin les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur des mains de Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 4 Juin 2026 à 15:51

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