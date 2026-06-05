ADN Tourisme rétablit la vérité sur les conséquences du piratage

L’ensemble des données a été récupéré par ADN Tourisme

Plus d’une semaine après le piratage d’ADN Tourisme, le regroupement des fédérations des acteurs institutionnels apporte un correctif par rapport aux informations dévoilées par les personnes malveillantes. Ce n’est pas la plateforme à proprement parler qui a été compromise, mais la plateforme juridique d’ADN Tourisme. De plus, toutes les données ont été récupérées, contrairement à ce qu’affirmaient les pirates.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 5 Juin 2026 à 12:38

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