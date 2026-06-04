Chaînes hôtelières : Antoine Angeard nouveau directeur général du GNC

Antoine Angeard rejoint le Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC) - Crédit photo : Bruno Tocaben
Antoine Angeard prend la tête du GNC, qui regroupe la quasi-totalité des chaînes hôtelières intégrées implantées en France (Accor, Louvre Hotels Group, B&B Hotels, Marriott, Hilton, IHG, Radisson Hotel Group, Barrière...).
Antoine Angeard a été pendant douze ans à la tête de la fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation (CNER) et précédemment directeur général d'ADN Tourisme, fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme.
Le réseau GNC représente aujourd’hui près de la moitié du parc hôtelier classé en France, soit 3 500 établissements et 285 000 chambres.
Antoine Angeard a été pendant douze ans à la tête de la fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation (CNER) et précédemment directeur général d'ADN Tourisme, fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme.
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Antoine Angeard est diplômé de Sciences Po Paris et de l'ESCP.