TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Chaînes hôtelières : Antoine Angeard nouveau directeur général du GNC

il a travaillé pour ADN Tourisme


Le Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC) annonce la nomination d'Antoine Angeard au poste de directeur général.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 14:15

Antoine Angeard rejoint le Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC) - Crédit photo : Bruno Tocaben
Antoine Angeard rejoint le Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC) - Crédit photo : Bruno Tocaben
Dream Yacht
Antoine Angeard prend la tête du GNC, qui regroupe la quasi-totalité des chaînes hôtelières intégrées implantées en France (Accor, Louvre Hotels Group, B&B Hotels, Marriott, Hilton, IHG, Radisson Hotel Group, Barrière...).

Antoine Angeard a été pendant douze ans à la tête de la fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation (CNER) et précédemment directeur général d'ADN Tourisme, fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme.

Le réseau GNC représente aujourd’hui près de la moitié du parc hôtelier classé en France, soit 3 500 établissements et 285 000 chambres.


Lu 108 fois

Tags : adn tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

Sainte-Lucie lance des offres réservées aux pros du tourisme

Chaînes hôtelières : Antoine Angeard nouveau directeur général du GNC

TAL Aviation représente Air Seychelles en France et en Allemagne

Cruisepro représente de Cunard en France

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SEZAME DES VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sainte-Lucie lance des offres réservées aux pros du tourisme

Sainte-Lucie lance des offres réservées aux pros du tourisme
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
AirMaG

AirMaG

TAL Aviation représente Air Seychelles en France et en Allemagne

TAL Aviation représente Air Seychelles en France et en Allemagne
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro représente de Cunard en France

Cruisepro représente de Cunard en France
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias