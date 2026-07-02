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Christelle Chassagne, nouvelle présidente d’ADN Tourisme

La première femme présidente de la fédération nationale


Le nouveau conseil d’administration d’ADN Tourisme a élu, le 2 juillet 2026, Christelle Chassagne en tant que présidente. Par ailleurs présidente de CRT de Nouvelle-Aquitaine et de l’OT Niort - Marais Poitevin, elle devient la première femme présidente de la fédération nationale.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 07:04

CroisiEurope
Le nouveau conseil d’administration d'ADN Tourisme a élu pour présidente, le 2 juillet 2026, Christelle Chassagne au sein d’un Bureau resserré de 6 membres.

Il s'agissait d'ailleurs du tout premier CA pour ses membres, élus lors de l’Assemblée Générale du 12 juin dernier pour un mandat de 6 ans. Le Bureau sera, lui, renouvelé au bout de trois ans.

"Cette élection marque une étape importante pour la fédération six ans après sa création, avec des statuts consolidés, une gouvernance renouvelée et la finalisation d’une stratégie qui sera dévoilée à l’automne", souligne la fédération dans un communiqué.

Forte de plus de douze années d’engagement en responsabilité publique, après une carrière dans le secteur privé notamment dans l’environnement touristique, Christelle Chassagne exerce aujourd’hui les fonctions de présidente de Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et de l’Office de Tourisme Niort - Marais Poitevin.

Elle est la première femme présidente de cette fédération nationale au sein d’un bureau paritaire homme/femme, élu/technicien et représentant les trois échelons territoriaux.

"Convaincue que le tourisme est avant tout une aventure humaine, portée par des femmes et des hommes engagés, je souhaite défendre une vision exigeante et collective : celle d’une fédération à haute valeur ajoutée, pleinement alignée avec les attentes de ses membres et les mutations de notre secteur. Mon ambition est claire : construire une fédération plus transparente, plus cohérente et plus influente, au service du tourisme français", a déclaré Christelle Chassagne.

Pour rappel, la nouvelle stratégie fédérale 2026-2030, en cours de finalisation, sera présentée à l’occasion des Rencontres du Réseau les 1er et 2 octobre prochains à Saint-Denis (Plaine Commune).

Qui sont les membres du nouveau Bureau d'ADN Tourisme ?

Christelle Chassagne, nouvelle présidente d’ADN Tourisme - Photo : ADN Tourisme
Christelle Chassagne, nouvelle présidente d’ADN Tourisme - Photo : ADN Tourisme
- présidente : Christelle Chassagne, présidente du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine

- vice-président : Didier Leprince, président d’Aube en Champagne Attractivité

- secrétaire générale : Marie-Flo Guy, directrice de la Fédération régionale des Offices de Tourisme de Normandie

- secrétaire général adjoint : Philippe Berto, directeur du Pôle « Réseaux et professionnalisation » de l’Agence d’Attractivité et de Développement d’Occitanie

- trésorier : Ludovic Azuar, directeur de l’Agence de Développement Tourisme & Territoires du Cher

- trésorier adjoint : Solène Forest, présidente de l’Office de Tourisme Terres de Gap


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Tags : adn tourisme
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