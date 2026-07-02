Christelle Chassagne, nouvelle présidente d’ADN Tourisme

Cette élection marque une étape importante pour la fédération six ans après sa création, avec des statuts consolidés, une gouvernance renouvelée et la finalisation d’une stratégie qui sera dévoilée à l’automne

Convaincue que le tourisme est avant tout une aventure humaine, portée par des femmes et des hommes engagés, je souhaite défendre une vision exigeante et collective : celle d’une fédération à haute valeur ajoutée, pleinement alignée avec les attentes de ses membres et les mutations de notre secteur. Mon ambition est claire : construire une fédération plus transparente, plus cohérente et plus influente, au service du tourisme français