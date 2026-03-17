Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination

L'office de tourisme du Sancerrois adopte désormais la bannière "Destination Grand Sancerrois", afin de renforcer la lisibilité et l’attractivité du territoire - Depositphotos.com, Tecnico
Réuni le 4 mars 2026 à Chavignol, près de 130 acteurs du tourisme du territoire ont assisté à une présentation organisée par l’office de tourisme du Sancerrois.
L’événement a permis de dresser le bilan de l’année 2025, d’évoquer les perspectives pour 2026 et surtout d’annoncer le lancement officiel de la Destination Grand Sancerrois, nouvelle étape dans la structuration touristique du territoire.
Parmi les annonces majeures figure la création de l’Observatoire du Grand Sancerrois. Cet outil doit permettre de mieux analyser l’activité touristique locale grâce à des données régionales et nationales.
L’événement a permis de dresser le bilan de l’année 2025, d’évoquer les perspectives pour 2026 et surtout d’annoncer le lancement officiel de la Destination Grand Sancerrois, nouvelle étape dans la structuration touristique du territoire.
Parmi les annonces majeures figure la création de l’Observatoire du Grand Sancerrois. Cet outil doit permettre de mieux analyser l’activité touristique locale grâce à des données régionales et nationales.
Un observatoire pour mieux mesurer l’impact du tourisme
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Selon les données de référence 2022 issues de Datatourisme et d’ADN Tourisme, les retombées économiques du tourisme sur le périmètre de la communauté de communes sont estimées à 50 millions d’euros, soit environ 2 700 euros par habitant.
Un niveau supérieur à celui observé dans plusieurs territoires comparables : 1 960 euros pour Bourges Plus ou encore 1 578 euros pour Vierzon-Sologne-Berry.
Ces chiffres témoignent du poids du tourisme dans l’économie locale.
Le territoire dispose notamment de deux restaurants étoilés, d’un hôtel classé 5 étoiles et d’un établissement 4 étoiles, ainsi que de nombreuses infrastructures dédiées aux activités de pleine nature, telles que le trail, le VTT, le canoë, le golf ou encore le parapente.
Un niveau supérieur à celui observé dans plusieurs territoires comparables : 1 960 euros pour Bourges Plus ou encore 1 578 euros pour Vierzon-Sologne-Berry.
Ces chiffres témoignent du poids du tourisme dans l’économie locale.
Le territoire dispose notamment de deux restaurants étoilés, d’un hôtel classé 5 étoiles et d’un établissement 4 étoiles, ainsi que de nombreuses infrastructures dédiées aux activités de pleine nature, telles que le trail, le VTT, le canoë, le golf ou encore le parapente.
Une nouvelle identité pour structurer la destination
Dans cette dynamique, l’office de tourisme adopte désormais la bannière Destination Grand Sancerrois, avec l’objectif de renforcer la lisibilité et l’attractivité du territoire tout en conservant ses missions d’accueil et d’accompagnement des professionnels.
La destination s’appuie sur un réseau d’environ 130 partenaires ayant signé une charte commune, notamment autour du tourisme responsable, parmi lesquels figurent plusieurs sites culturels et touristiques voisins comme Guédelon, la Cathédrale Jean Linard, la Tour de Vesvres ou la Galerie Capazza.
Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle inspirée du territoire, articulée autour d’un triptyque évoquant le Sancerrois, le Pays Fort et la Loire des Îles, tandis que la typographie rappelle les courbes du vignoble et les paysages agricoles.
La stratégie se concrétisera également début avril par la mise en ligne d’un site internet entièrement repensé, intégrant notamment une carte interactive et trois entrées de navigation, "j’explore", "je prépare" et "je suis sur place", permettant aux visiteurs d’organiser leur séjour et de créer un carnet de voyage personnalisé.
La destination s’appuie sur un réseau d’environ 130 partenaires ayant signé une charte commune, notamment autour du tourisme responsable, parmi lesquels figurent plusieurs sites culturels et touristiques voisins comme Guédelon, la Cathédrale Jean Linard, la Tour de Vesvres ou la Galerie Capazza.
Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle inspirée du territoire, articulée autour d’un triptyque évoquant le Sancerrois, le Pays Fort et la Loire des Îles, tandis que la typographie rappelle les courbes du vignoble et les paysages agricoles.
La stratégie se concrétisera également début avril par la mise en ligne d’un site internet entièrement repensé, intégrant notamment une carte interactive et trois entrées de navigation, "j’explore", "je prépare" et "je suis sur place", permettant aux visiteurs d’organiser leur séjour et de créer un carnet de voyage personnalisé.
Une stratégie de promotion en cours de déploiement
Après deux années consacrées à la structuration de la destination, la priorité est désormais donnée à la promotion du territoire et de ses partenaires.
La Destination Grand Sancerrois a ainsi participé au salon Partir en France pour présenter ses atouts. De plus des voyages de presse devraient être organisés dans les prochaines semaines.
Le territoire sera également présent au salon Sortir en Berry aux côtés de dix partenaires.
Pour son directeur général, Mathias Lucien Rapeaud, l’objectif est d’affirmer "un territoire d’excellence, une destination qui s’affirme", porté par une dynamique collective réunissant acteurs publics et professionnels du tourisme.
La Destination Grand Sancerrois a ainsi participé au salon Partir en France pour présenter ses atouts. De plus des voyages de presse devraient être organisés dans les prochaines semaines.
Le territoire sera également présent au salon Sortir en Berry aux côtés de dix partenaires.
Pour son directeur général, Mathias Lucien Rapeaud, l’objectif est d’affirmer "un territoire d’excellence, une destination qui s’affirme", porté par une dynamique collective réunissant acteurs publics et professionnels du tourisme.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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