Le Grand Sancerrois lance officiellement sa stratégie de destination

Dans cette dynamique, l’office de tourisme adopte désormais la bannière Destination Grand Sancerrois, avec l’objectif de renforcer la lisibilité et l’attractivité du territoire tout en conservant ses missions d’accueil et d’accompagnement des professionnels.



La destination s’appuie sur un réseau d’environ 130 partenaires ayant signé une charte commune, notamment autour du tourisme responsable, parmi lesquels figurent plusieurs sites culturels et touristiques voisins comme Guédelon, la Cathédrale Jean Linard, la Tour de Vesvres ou la Galerie Capazza.



Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle inspirée du territoire, articulée autour d’un triptyque évoquant le Sancerrois, le Pays Fort et la Loire des Îles, tandis que la typographie rappelle les courbes du vignoble et les paysages agricoles.



La stratégie se concrétisera également début avril par la mise en ligne d’un site internet entièrement repensé, intégrant notamment une carte interactive et trois entrées de navigation, "j’explore", "je prépare" et "je suis sur place", permettant aux visiteurs d’organiser leur séjour et de créer un carnet de voyage personnalisé.