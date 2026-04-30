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Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026

Une édition 2026 sous le signe des synergies


Le réseau Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026. Un partenariat qui vise à renforcer l’attractivité de la course, tout en facilitant les déplacements des acteurs et des publics entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 11:44

Le réseau Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026 - Depositphotos.com @antkevyv
Le réseau Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026 - Depositphotos.com @antkevyv
IFTM
À quelques mois du départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026, un nouveau partenariat vient renforcer l’organisation de cette course transatlantique emblématique.

Le réseau Selectour annonce en effet devenir fournisseur officiel de l’événement, dont le coup d’envoi sera donné le 1er novembre 2026 à Saint-Malo, avec une arrivée prévue à Pointe-à-Pitre.

Ce rapprochement s’appuie sur des valeurs communes entre les deux entités, autour de la mobilité, de l’exploration et de la mise en relation des territoires.

D’un côté, des skippers engagés dans une traversée de l’Atlantique en solitaire ; de l’autre, un réseau d’agences de voyages qui accompagne particuliers et professionnels dans l’organisation de leurs déplacements.

Des objectifs communs entre sport et tourisme

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À travers cet accord, plusieurs objectifs sont affichés.

Il s’agit notamment de renforcer la visibilité internationale de la course et des territoires qu’elle relie, tout en facilitant l’accès à l’événement pour les publics, partenaires et passionnés.

Le partenariat vise également à créer des passerelles entre les univers du sport, du tourisme et de l’aventure, tout en encourageant de nouvelles formes d’expériences de voyage.

Au-delà de l’aspect institutionnel, une dimension opérationnelle est prévue. Selectour accompagnera les acteurs de l’événement dans l’ensemble de leurs déplacements, en proposant des solutions adaptées aux besoins du voyage d’affaires et de l’événementiel.

Cela inclut le transport aérien, la mobilité sur place, l’hébergement ainsi que l’organisation logistique.


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Tags : route du rhum, selectour
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