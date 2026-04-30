Selectour devient fournisseur officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026

À travers cet accord, plusieurs objectifs sont affichés.



Il s’agit notamment de renforcer la visibilité internationale de la course et des territoires qu’elle relie, tout en facilitant l’accès à l’événement pour les publics, partenaires et passionnés.



Le partenariat vise également à créer des passerelles entre les univers du sport, du tourisme et de l’aventure, tout en encourageant de nouvelles formes d’expériences de voyage.



Au-delà de l’aspect institutionnel, une dimension opérationnelle est prévue. Selectour accompagnera les acteurs de l’événement dans l’ensemble de leurs déplacements, en proposant des solutions adaptées aux besoins du voyage d’affaires et de l’événementiel.



Cela inclut le transport aérien, la mobilité sur place, l’hébergement ainsi que l’organisation logistique.