Cunard : l’élégance du voyage maritime, une opportunité pour les agences de voyages françaises

Dans un marché de la croisière toujours plus concurrentiel, où les compagnies rivalisent d’innovations, d’infrastructures et de navires toujours plus imposants, Cunard conserve une proposition unique qui continue de séduire les voyageurs du monde entier. Forte de plus de 180 ans d’histoire, la compagnie britannique a su préserver une identité propre fondée sur la tradition, le service et l’élégance, tout en adaptant son offre aux attentes du voyageur premium contemporain.
Pour les agences de voyages, Cunard représente une opportunité particulièrement intéressante sur le segment à forte valeur ajoutée. Il ne s’agit pas simplement de vendre une croisière, mais de proposer une véritable expérience de voyage, dotée d’une personnalité forte et clairement différenciante, capable de séduire des clients à la recherche de bien plus que de simples vacances en mer.
Pour les agences de voyages, Cunard représente une opportunité particulièrement intéressante sur le segment à forte valeur ajoutée. Il ne s’agit pas simplement de vendre une croisière, mais de proposer une véritable expérience de voyage, dotée d’une personnalité forte et clairement différenciante, capable de séduire des clients à la recherche de bien plus que de simples vacances en mer.
Une marque au patrimoine exceptionnel
Fondée en 1840, Cunard est l’une des compagnies maritimes les plus emblématiques de l’histoire. Son nom est indissociable de l’âge d’or des traversées transatlantiques et de certains des paquebots les plus célèbres jamais construits. Aujourd’hui encore, cet héritage constitue l’un de ses principaux atouts commerciaux.
Contrairement à d’autres compagnies qui ont évolué vers un modèle davantage axé sur le divertissement de masse, Cunard a conservé de nombreux éléments qui ont longtemps défini le voyage océanique : une atmosphère raffinée, des espaces élégants, une gastronomie de qualité et un service privilégiant l’attention personnalisée.
Sa flotte, composée du Queen Mary 2, du Queen Victoria, du Queen Elizabeth et du plus récent Queen Anne, associe harmonieusement l’héritage historique de la marque à des installations modernes et à une offre adaptée aux attentes actuelles.
Contrairement à d’autres compagnies qui ont évolué vers un modèle davantage axé sur le divertissement de masse, Cunard a conservé de nombreux éléments qui ont longtemps défini le voyage océanique : une atmosphère raffinée, des espaces élégants, une gastronomie de qualité et un service privilégiant l’attention personnalisée.
Sa flotte, composée du Queen Mary 2, du Queen Victoria, du Queen Elizabeth et du plus récent Queen Anne, associe harmonieusement l’héritage historique de la marque à des installations modernes et à une offre adaptée aux attentes actuelles.
Bien plus qu’une croisière de luxe
Pour les agents de voyages, l’un des aspects les plus importants consiste à comprendre le véritable positionnement de Cunard. Bien que la compagnie évolue sur le segment premium et propose des prestations haut de gamme, son offre dépasse largement la notion traditionnelle du luxe.
La marque se distingue par une expérience culturelle et sociale difficile à retrouver ailleurs. Les passagers peuvent assister à des conférences animées par des experts, profiter de concerts, participer à des soirées dansantes, découvrir des spectacles de théâtre, prendre part à des dégustations gastronomiques ou savourer le traditionnel Afternoon Tea servi selon les règles de l’art britannique.
Les soirées de gala constituent également l’un des marqueurs emblématiques de l’expérience Cunard. Loin d’être perçues comme une tradition désuète, elles figurent parmi les moments les plus appréciés du voyage, apportant une dimension d’exception qui contribue à différencier la marque.
Cette approche permet aux agences de positionner Cunard auprès de voyageurs sensibles à l’élégance, à la culture, aux traditions et à une expérience de voyage plus sereine et sophistiquée.
La marque se distingue par une expérience culturelle et sociale difficile à retrouver ailleurs. Les passagers peuvent assister à des conférences animées par des experts, profiter de concerts, participer à des soirées dansantes, découvrir des spectacles de théâtre, prendre part à des dégustations gastronomiques ou savourer le traditionnel Afternoon Tea servi selon les règles de l’art britannique.
Les soirées de gala constituent également l’un des marqueurs emblématiques de l’expérience Cunard. Loin d’être perçues comme une tradition désuète, elles figurent parmi les moments les plus appréciés du voyage, apportant une dimension d’exception qui contribue à différencier la marque.
Cette approche permet aux agences de positionner Cunard auprès de voyageurs sensibles à l’élégance, à la culture, aux traditions et à une expérience de voyage plus sereine et sophistiquée.
La valeur unique des traversées transatlantiques
S’il existe un produit qui incarne l’essence même de Cunard, c’est bien la traversée transatlantique entre Southampton et New York à bord du Queen Mary 2.
À une époque où la rapidité est devenue la norme, cette expérience propose précisément l’inverse : redonner au voyage sa place centrale dans les vacances.
Pendant plusieurs jours en pleine mer, les passagers profitent d’une programmation soigneusement élaborée, d’espaces publics généreux, d’une restauration de premier ordre et d’une atmosphère qui rappelle la grande tradition des voyages océaniques.
Pour les agences de voyages, ces traversées constituent une excellente opportunité de vente additionnelle. Elles peuvent être combinées avec des séjours à Londres ou à New York, intégrées à des itinéraires multi-destinations ou encore incluses dans des voyages plus longs destinés à une clientèle à fort pouvoir d’achat.
Le caractère iconique de cette route facilite également la commercialisation du produit, puisqu’il s’agit d’une expérience reconnue dans le monde entier et dotée d’un fort pouvoir d’attraction.
À une époque où la rapidité est devenue la norme, cette expérience propose précisément l’inverse : redonner au voyage sa place centrale dans les vacances.
Pendant plusieurs jours en pleine mer, les passagers profitent d’une programmation soigneusement élaborée, d’espaces publics généreux, d’une restauration de premier ordre et d’une atmosphère qui rappelle la grande tradition des voyages océaniques.
Pour les agences de voyages, ces traversées constituent une excellente opportunité de vente additionnelle. Elles peuvent être combinées avec des séjours à Londres ou à New York, intégrées à des itinéraires multi-destinations ou encore incluses dans des voyages plus longs destinés à une clientèle à fort pouvoir d’achat.
Le caractère iconique de cette route facilite également la commercialisation du produit, puisqu’il s’agit d’une expérience reconnue dans le monde entier et dotée d’un fort pouvoir d’attraction.
Quel est le client idéal de Cunard ?
L’une des idées reçues les plus répandues consiste à penser que Cunard s’adresse exclusivement à une clientèle senior. Si la compagnie bénéficie effectivement d’une clientèle fidèle et mature, la réalité est aujourd’hui beaucoup plus nuancée.
Cunard attire de plus en plus de couples actifs, de voyageurs expérimentés, de clients premium ainsi que d’amateurs de culture, de gastronomie et d’histoire maritime. La marque séduit également les voyageurs ayant déjà découvert plusieurs compagnies de croisières et désireux de vivre une expérience différente.
Du point de vue des agences, le profil le plus réceptif est souvent celui d’un client qui privilégie la qualité du service à la multiplication des attractions, qui apprécie les détails et recherche un environnement élégant sans nécessairement viser l’ultra-luxe.
Par ailleurs, les catégories Princess Grill et Queens Grill, qui offrent des espaces et des services exclusifs, permettent de répondre aux attentes des clients habitués aux expériences les plus haut de gamme.
Cunard attire de plus en plus de couples actifs, de voyageurs expérimentés, de clients premium ainsi que d’amateurs de culture, de gastronomie et d’histoire maritime. La marque séduit également les voyageurs ayant déjà découvert plusieurs compagnies de croisières et désireux de vivre une expérience différente.
Du point de vue des agences, le profil le plus réceptif est souvent celui d’un client qui privilégie la qualité du service à la multiplication des attractions, qui apprécie les détails et recherche un environnement élégant sans nécessairement viser l’ultra-luxe.
Par ailleurs, les catégories Princess Grill et Queens Grill, qui offrent des espaces et des services exclusifs, permettent de répondre aux attentes des clients habitués aux expériences les plus haut de gamme.
Une opportunité pour accroître la valeur des ventes
Dans un contexte où la rentabilité de chaque réservation devient un enjeu majeur, Cunard offre aux agences la possibilité de travailler avec un produit à forte valeur perçue.
L’originalité de l’expérience permet de construire un discours commercial centré sur les bénéfices et l’émotion plutôt que sur le seul critère du prix. L’héritage de la marque, la qualité de la gastronomie, les traversées emblématiques ou encore l’ambiance à bord constituent autant d’arguments qui renforcent la proposition de valeur et limitent la comparaison purement tarifaire.
De plus, de nombreux passagers développent un véritable attachement à la marque et renouvellent l’expérience, favorisant ainsi la fidélisation des clients et la création de relations durables avec l’agence.
L’originalité de l’expérience permet de construire un discours commercial centré sur les bénéfices et l’émotion plutôt que sur le seul critère du prix. L’héritage de la marque, la qualité de la gastronomie, les traversées emblématiques ou encore l’ambiance à bord constituent autant d’arguments qui renforcent la proposition de valeur et limitent la comparaison purement tarifaire.
De plus, de nombreux passagers développent un véritable attachement à la marque et renouvellent l’expérience, favorisant ainsi la fidélisation des clients et la création de relations durables avec l’agence.
Avec tout le support des équipes Cruisepro et une traversée transatlantique organisée depuis Le Havre pour le marché français
En reprenant la représentation de Cunard auprès des agences françaises, Cruisepro offre toute sa valeur ajoutée avec sa plateforme www.cruisepro.fr et une équipe commerciale disponible du lundi au samedi pour répondre à toutes les questions des agences de voyages, organiser des formations, des visites navires, et animer les activités commerciales autour de la marque. Mais l’un des points forts de la proposition de Cruisepro c’est surement la croisière transatlantique organisée depuis Le Havre vers New York le 25 Juin 2027. Une croisière de 7 nuits sur le Queen Mary 2 avec un encadrement français, des conférenciers français choisis sur le volet, et un package comprenant les acheminements en bus depuis Paris et le vol retour depuis New-York. Le tout à partir de 3.210 euros par personne. A noter que la transatlantique Le Havre-New York du 05 Juin 2028 est aussi déjà ouverte à la vente, avec cette même organisation pour le marché français.
Plus qu’une simple croisière, vendre Cunard revient à proposer une autre façon de voyager, une alliance de tradition et d’innovation qui fait de Cunard une offre différenciante. C’est précisément cette singularité qui constitue aujourd’hui l’un des plus grands atouts commerciaux d’une marque de croisière à l’accent « so british » qui plait aux Français.
Plus qu’une simple croisière, vendre Cunard revient à proposer une autre façon de voyager, une alliance de tradition et d’innovation qui fait de Cunard une offre différenciante. C’est précisément cette singularité qui constitue aujourd’hui l’un des plus grands atouts commerciaux d’une marque de croisière à l’accent « so british » qui plait aux Français.
Contacter Cruisepro France - Cunard
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