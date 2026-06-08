Cunard : l’élégance du voyage maritime, une opportunité pour les agences de voyages françaises

Pour les agents de voyages, l’un des aspects les plus importants consiste à comprendre le véritable positionnement de Cunard. Bien que la compagnie évolue sur le segment premium et propose des prestations haut de gamme, son offre dépasse largement la notion traditionnelle du luxe.



La marque se distingue par une expérience culturelle et sociale difficile à retrouver ailleurs. Les passagers peuvent assister à des conférences animées par des experts, profiter de concerts, participer à des soirées dansantes, découvrir des spectacles de théâtre, prendre part à des dégustations gastronomiques ou savourer le traditionnel Afternoon Tea servi selon les règles de l’art britannique.



Les soirées de gala constituent également l’un des marqueurs emblématiques de l’expérience Cunard. Loin d’être perçues comme une tradition désuète, elles figurent parmi les moments les plus appréciés du voyage, apportant une dimension d’exception qui contribue à différencier la marque.



Cette approche permet aux agences de positionner Cunard auprès de voyageurs sensibles à l’élégance, à la culture, aux traditions et à une expérience de voyage plus sereine et sophistiquée.