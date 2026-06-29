Le « Legend of the Seas » de Royal Caribbean achève sa croisière inaugurale en Méditerranée, et impressionne les professionnels du secteur

L’idée n’est plus de rivaliser dans la construction des plus grands navires, mais de concevoir et de développer un véritable écosystème complet de vacances, en mettant l’accent sur l’innovation technologique, l’intelligence artificielle appliquée à une gestion efficace, les destinations privées et des itinéraires comprenant différents ports d’escale. À cette fin, Royal Caribbean a annoncé la nouvelle génération de navires appartenant à la classe Discovery, dont le premier est prévu pour 2029 et le second pour 2032, tous deux de taille inférieure à leurs prédécesseurs et prêts à traverser le canal de Panama, mais aussi à voguer sur les eaux en Alaska et en Europe.



De même, les dirigeants ont souligné l’importance stratégique de l’Europe dans leurs opérations, où les dépenses moyennes de leurs passagers sur les destinations sont plus élevées qu’ailleurs, et où l’offre culturelle est unique, tout en respectant les réglementations environnementales exigées par les ports européens. Une excellente nouvelle pour continuer à voir de plus en plus de navires de Royal Caribbean programmés dans le futur pour une saison en Europe.



A cet effet, Barcelone s’impose comme le port d’embarquement du « Legend of the Seas » sur 2026 et 2027 pour les itinéraires en Méditerranée occidentale, aux côtés de Civitavecchia (Rome), juste avant le début de la saison des Caraïbes et leurs escales sur l’île privée de Royal Caribbean aux Bahamas, Perfect Day at CocoCay.



Au-delà des 28 options gastronomiques, des sept piscines et des expériences aquatiques des plus variées, des espaces réservés aux adultes à The Hideaway et du bar aquatique Swim & Tonic, de la tyrolienne et de la passerelle suspendue à 47 mètres au-dessus de la mer à Crown’s Edge, les vues panoramiques sur l’océan depuis la Royal Promenade et le Pearl, ainsi que le Central Park mentionné précédemment, en passant par le quartier des Suites jusqu’à l’Ultimate Family Townhouse de trois étages, réaménagée avec des espaces pour toute la famille, il y a un domaine dans lequel Royal Caribbean n’a pas de concurrence : les spectacles.