Le « Legend of the Seas » de Royal Caribbean achève sa croisière inaugurale en Méditerranée, et impressionne les professionnels du secteur

Parlons chiffres pour commencer. Fruit d'un investissement de 2 milliards de dollars, le Legend of the Seas mesure 364 mètres de long, compte 20 ponts et dispose de 2 805 cabines réparties en 28 catégories, dont certaines comme les suites donnent accès à des restaurants réservés exclusivement à leurs occupants. Mais le « Legend of the Seas » c’est bien plus que cela…
Ce n’est pas un hasard si le troisième navire de la classe Icon de Royal Caribbean a conçu ses espaces comme les quartiers d’une ville, huit au total. A l’image de Central Park, un véritable parc urbain avec plus de 30.000 plantes naturelles entourant les bars et restaurants qui s’y trouvent, et où l’on recherche une plus grande tranquillité avec le chant des oiseaux pour bruit de fond. Tout en contraste avec le Category 6, la zone qui abrite le plus grand parc aquatique jamais construit sur un paquebot de croisière et où vous trouverez des toboggans à couper le souffle. Parce que sur le « Legend of the Seas » il y a une croisière, des installations et des moments pour tous les types de clients. Les plus petits ont même un quartier de plus de 1.500m2, l’Adventure Ocean où des moniteurs spécialisés les accueillent pour des activités réparties par groupes d’âge. Sans oublier les clients des Suites qui peuvent profiter d’un quartier qui leur est exclusivement réservé, sur 3 étages et avec des vues époustouflantes. Avec leur restaurant, leur lounge, leur solarium et leurs macro-jacuzzis, tout cela en exclusivité pour les clients qui voyagent en Suites.
Ce n’est pas un hasard si le troisième navire de la classe Icon de Royal Caribbean a conçu ses espaces comme les quartiers d’une ville, huit au total. A l’image de Central Park, un véritable parc urbain avec plus de 30.000 plantes naturelles entourant les bars et restaurants qui s’y trouvent, et où l’on recherche une plus grande tranquillité avec le chant des oiseaux pour bruit de fond. Tout en contraste avec le Category 6, la zone qui abrite le plus grand parc aquatique jamais construit sur un paquebot de croisière et où vous trouverez des toboggans à couper le souffle. Parce que sur le « Legend of the Seas » il y a une croisière, des installations et des moments pour tous les types de clients. Les plus petits ont même un quartier de plus de 1.500m2, l’Adventure Ocean où des moniteurs spécialisés les accueillent pour des activités réparties par groupes d’âge. Sans oublier les clients des Suites qui peuvent profiter d’un quartier qui leur est exclusivement réservé, sur 3 étages et avec des vues époustouflantes. Avec leur restaurant, leur lounge, leur solarium et leurs macro-jacuzzis, tout cela en exclusivité pour les clients qui voyagent en Suites.
Ce qui est certain aussi, c’est que Royal Caribbean maîtrise parfaitement l’art de la logistique en mer, gérant les flux comme personne, évitant les attroupements dans les zones les plus prisées comme les buffets, les restaurants, les salles de spectacles ou les ponts supérieurs. La zone des ascenseurs du « Legend of the Seas » nous transporte dans le futur, un futur où prendre l’ascenseur est un jeu d’enfant et une master-class d’efficacité.
Au-delà des principales caractéristiques qui définissent le nouveau navire de la compagnie, les dirigeants de Royal Caribbean ont présenté les messages clés pour le secteur lors d’une conférence de presse organisée à bord lors de la traversée inaugurale.
Au-delà des principales caractéristiques qui définissent le nouveau navire de la compagnie, les dirigeants de Royal Caribbean ont présenté les messages clés pour le secteur lors d’une conférence de presse organisée à bord lors de la traversée inaugurale.
Conception et écosystème de vacances
L’idée n’est plus de rivaliser dans la construction des plus grands navires, mais de concevoir et de développer un véritable écosystème complet de vacances, en mettant l’accent sur l’innovation technologique, l’intelligence artificielle appliquée à une gestion efficace, les destinations privées et des itinéraires comprenant différents ports d’escale. À cette fin, Royal Caribbean a annoncé la nouvelle génération de navires appartenant à la classe Discovery, dont le premier est prévu pour 2029 et le second pour 2032, tous deux de taille inférieure à leurs prédécesseurs et prêts à traverser le canal de Panama, mais aussi à voguer sur les eaux en Alaska et en Europe.
De même, les dirigeants ont souligné l’importance stratégique de l’Europe dans leurs opérations, où les dépenses moyennes de leurs passagers sur les destinations sont plus élevées qu’ailleurs, et où l’offre culturelle est unique, tout en respectant les réglementations environnementales exigées par les ports européens. Une excellente nouvelle pour continuer à voir de plus en plus de navires de Royal Caribbean programmés dans le futur pour une saison en Europe.
A cet effet, Barcelone s’impose comme le port d’embarquement du « Legend of the Seas » sur 2026 et 2027 pour les itinéraires en Méditerranée occidentale, aux côtés de Civitavecchia (Rome), juste avant le début de la saison des Caraïbes et leurs escales sur l’île privée de Royal Caribbean aux Bahamas, Perfect Day at CocoCay.
Au-delà des 28 options gastronomiques, des sept piscines et des expériences aquatiques des plus variées, des espaces réservés aux adultes à The Hideaway et du bar aquatique Swim & Tonic, de la tyrolienne et de la passerelle suspendue à 47 mètres au-dessus de la mer à Crown’s Edge, les vues panoramiques sur l’océan depuis la Royal Promenade et le Pearl, ainsi que le Central Park mentionné précédemment, en passant par le quartier des Suites jusqu’à l’Ultimate Family Townhouse de trois étages, réaménagée avec des espaces pour toute la famille, il y a un domaine dans lequel Royal Caribbean n’a pas de concurrence : les spectacles.
De même, les dirigeants ont souligné l’importance stratégique de l’Europe dans leurs opérations, où les dépenses moyennes de leurs passagers sur les destinations sont plus élevées qu’ailleurs, et où l’offre culturelle est unique, tout en respectant les réglementations environnementales exigées par les ports européens. Une excellente nouvelle pour continuer à voir de plus en plus de navires de Royal Caribbean programmés dans le futur pour une saison en Europe.
A cet effet, Barcelone s’impose comme le port d’embarquement du « Legend of the Seas » sur 2026 et 2027 pour les itinéraires en Méditerranée occidentale, aux côtés de Civitavecchia (Rome), juste avant le début de la saison des Caraïbes et leurs escales sur l’île privée de Royal Caribbean aux Bahamas, Perfect Day at CocoCay.
Au-delà des 28 options gastronomiques, des sept piscines et des expériences aquatiques des plus variées, des espaces réservés aux adultes à The Hideaway et du bar aquatique Swim & Tonic, de la tyrolienne et de la passerelle suspendue à 47 mètres au-dessus de la mer à Crown’s Edge, les vues panoramiques sur l’océan depuis la Royal Promenade et le Pearl, ainsi que le Central Park mentionné précédemment, en passant par le quartier des Suites jusqu’à l’Ultimate Family Townhouse de trois étages, réaménagée avec des espaces pour toute la famille, il y a un domaine dans lequel Royal Caribbean n’a pas de concurrence : les spectacles.
Musique, spectacles et performances exceptionnelles
Des spectacles tels que « Charlie et la chocolaterie » de Roald Dahl et « America’s Got Talent LIVE » à bord du « Legend of the Seas », ainsi que les acrobaties époustouflantes de « Shockwave » à l’AquaTheater, où des plongeurs s’élancent depuis le haut du plafond, et les spectacles de patinage sur glace de « Fusion » à l’Absolute Zero, font de Royal Caribbean le roi incontesté du divertissement en mer, avec un déploiement de moyens et de professionnels dignes des meilleurs spectacles du monde. Et tout cela est inclus dans le prix de votre cabine, une valeur incontestable qu’il convient de mettre en avant.
Une référence pour les croisières « nouvelle génération »
Le « Legend of the Seas » est une véritable déclaration d’intentions. Il traduit avant tout comment Royal Caribbean sait satisfaire les différents goûts et attentes des passagers. L’œil expert des professionnels embarqués pendant la croisière inaugurale a aussi été impressionné par un navire qui nous avance le fonctionnement de l’industrie des croisières dans le futur, ses tendances, et l’art de gérer la logistique en donnant l’impression que sa complexité absolue est un jeu d’enfant. Et tout cela au départ de Barcelone, à moins d’1h30 de Paris… Alors qu’attendons-nous pour découvrir les meilleures vacances en mer ?
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