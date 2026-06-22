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Les Seychelles : encore plus magiques avec CATLANTE Catamarans


Connaissez-vous l’hymne national des Seychelles ?
« Préservons la beauté de notre pays, la richesse de notre océan, un héritage très précieux pour le bonheur de nos enfants ».
Cette philosophie de vie imprègne encore aujourd'hui l'ensemble de l'archipel.


Rédigé par Catlante Catamarans le Lundi 29 Juin 2026 à 06:15

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
CroisiEurope

Plages de sable blanc ourlées de blocs de granit polis par le temps, forêts tropicales, tortues géantes, oiseaux endémiques, récifs coralliens préservés et eaux parmi les plus riches de l'océan Indien : les Seychelles sont un véritable sanctuaire naturel.

Perdu au milieu de l'océan Indien, cet archipel de 115 îles figure parmi les destinations les plus convoitées de la planète. Une destination d'exception que CATLANTE propose de découvrir toute l'année à bord de ses catamarans tout inclus.

La destination « cocotiers » accessible toute l'année

Les Seychelles bénéficient d'un climat équatorial particulièrement stable, ce qui en fait l'une des rares grandes destinations tropicales accessibles toute l'année.

Les températures oscillent généralement entre 25 et 30°C, tandis que la température de l'eau reste proche de 27°C en permanence.

Autre atout majeur : les Seychelles sont situées à proximité de l'équateur et largement à l'écart des trajectoires cycloniques qui affectent régulièrement d'autres destinations tropicales. Les phénomènes cycloniques y demeurent exceptionnels, notamment dans les îles intérieures où se déroule l'essentiel de l'activité touristique.

Cette combinaison unique permet à CATLANTE de proposer ses croisières tout au long de l'année et aux voyageurs de choisir leur période de départ en fonction de leurs préférences plutôt qu'en fonction d'une courte saison touristique.

Près de la moitié du territoire terrestre bénéficie d'un statut de protection et le pays a créé l'un des plus vastes espaces marins protégés au monde. Une politique de préservation qui porte ses fruits : les fonds marins y sont particulièrement riches et les observations de tortues, raies, poissons tropicaux ou coraux en bonne santé sont fréquentes. Pour les amateurs de snorkeling, difficile de rêver meilleur terrain de jeu.

Une destination idéale pour une croisière CATLANTE

Les Seychelles figurent également parmi les destinations les plus chères du monde. Hôtels, ferries, transferts inter-îles, excursions et restaurants peuvent rapidement faire exploser le budget.

C'est précisément ce qui rend la formule CATLANTE particulièrement pertinente !
À bord d'un catamaran CATLANTE, le bateau devient à la fois l’hébergement, le restaurant et le moyen de transport.
Plus besoin de changer d'hôtel, de refaire ses valises ou d'organiser des transferts entre les îles.
En une semaine seulement, les croisières CATLANTE permettent de découvrir jusqu'à huit îles et îlots différents, dans une formule tout inclus à bord qui simplifie considérablement le voyage et respecte complètement le budget de vos clients.
Autre avantage majeur : les distances sont courtes !

Ici, les navigations durent rarement longtemps. Le temps est consacré aux découvertes, aux baignades, aux balades à terre et à l'observation de la nature plutôt qu'aux longues traversées.
© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans

La Digue, l'île emblématique des Seychelles

S'il fallait choisir une seule île pour représenter les Seychelles, La Digue ferait figure de favorite.

Cette petite île au charme fou se découvre encore largement à vélo, loin du rythme des grandes destinations touristiques.

CATLANTE y fait naturellement escale afin de permettre aux passagers de découvrir l'un des lieux les plus emblématiques de l'archipel : Union Estate.

Cette ancienne plantation de cocotiers et de vanille plonge les visiteurs dans l'histoire des Seychelles. On y découvre notamment une fabrique traditionnelle de coprah, produit à partir de la noix de coco et longtemps au cœur de l'économie locale.

Le domaine abrite également plusieurs tortues géantes des Seychelles, véritables stars de l'archipel.
La maison coloniale du domaine est connue dans le monde entier pour avoir servi de décor au film Emmanuelle, contribuant à la renommée internationale de La Digue.
Mais le point d'orgue de la visite reste sans conteste Anse Source d'Argent.
Souvent présentée comme l'une des plages les plus photographiées au monde, elle doit sa célébrité à l'association unique entre son sable blanc, son lagon peu profond et ses impressionnants blocs de granit sculptés par l'érosion.
Un décor devenu l'une des images les plus emblématiques des Seychelles.

Saint-Pierre, Coco et Curieuse : des trésors accessibles par la mer

Découvrir les Seychelles avec CATLANTE, c'est aussi accéder facilement à des îlots et réserves naturelles qui prennent toute leur dimension lorsqu'ils sont abordés depuis la mer.
L'îlot Saint-Pierre ressemble à lui seul à une carte postale tropicale. Quelques cocotiers, des rochers de granit surgissant de l'eau turquoise et des fonds marins particulièrement appréciés des amateurs de snorkeling.
Plus au sud, l'île Coco est réputée pour ses récifs coralliens et sa faune sous-marine abondante. Poissons-perroquets, poissons-papillons, tortues et bancs de poissons tropicaux évoluent dans des eaux particulièrement claires.
L'île Curieuse offre un tout autre visage. Ancienne léproserie devenue parc national, elle est aujourd'hui célèbre pour ses tortues géantes vivant en liberté. Une promenade permet également de traverser une vaste mangrove grâce à des passerelles en bois avant de rejoindre plusieurs plages sauvages.
Autant d'escales qui illustrent parfaitement la diversité de la croisière CATLANTE aux Seychelles.

Trois façons de découvrir les Seychelles avec CATLANTE

CATLANTE propose plusieurs niveaux de confort pour explorer l'archipel.

La gamme Confort repose sur le Catlante 600, spécialement climatisé aux Seychelles afin de garantir des nuits agréables sous les tropiques.

La gamme Élégance est représentée par le Catlante 720, un catamaran offrant de vastes espaces de vie, des cabines climatisées et un excellent niveau de confort.

À partir de fin janvier 2027, la gamme Prestige sera également disponible aux Seychelles avec l'arrivée d’un Catlante NEO, Sirius. Avec ses espaces particulièrement généreux, ses cabines climatisées et ses trois membres d'équipage, il offrira une expérience encore plus exclusive.

Quelle que soit la gamme choisie, l'ADN CATLANTE reste le même : seulement 12 passagers à bord, un équipage professionnel, une ambiance conviviale et une formule tout inclus généreuse (et délicieuse) pensée pour profiter pleinement du voyage.
A savoir : c’est la croisière idéale pour déguster chaque jour du poisson tout frais péché !
© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans

Les Seychelles version CATLANTE

Mahé, Praslin, La Digue, Curieuse, Saint-Pierre, Coco et plusieurs mouillages confidentiels...

Là où un séjour terrestre impose ferries, réservations multiples et changements d'hébergement, CATLANTE permet de découvrir l'essentiel de l'archipel sans jamais refaire sa valise.

Chaque matin offre un nouveau décor, chaque soir, un nouveau mouillage : une façon simple, confortable et particulièrement cohérente de découvrir l'un des plus beaux archipels de la planète.

Après tout, lorsqu'un pays inscrit dans son hymne national la volonté de préserver « la beauté de son pays » et « la richesse de son océan », il serait dommage de ne pas le découvrir par la mer.

C'est ce que permet une croisière CATLANTE aux Seychelles : explorer l'archipel au rythme de ses îles, de ses mouillages et de sa nature préservée.

Toute la team CATLANTE vous souhaite un bel été.
On se retrouve en septembre pour de nouvelles histoires de catamarans et de rives de rêve.

Les conseillers CATLANTE sont disponibles pour toutes vos questions 7 jours/7 au 01 55 20 90 90.

Les Seychelles : encore plus magiques avec CATLANTE Catamarans
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90

Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com

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Tags : Catlante Catamarans
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