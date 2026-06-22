Les Seychelles : encore plus magiques avec CATLANTE Catamarans

S'il fallait choisir une seule île pour représenter les Seychelles, La Digue ferait figure de favorite.



Cette petite île au charme fou se découvre encore largement à vélo, loin du rythme des grandes destinations touristiques.



CATLANTE y fait naturellement escale afin de permettre aux passagers de découvrir l'un des lieux les plus emblématiques de l'archipel : Union Estate.



Cette ancienne plantation de cocotiers et de vanille plonge les visiteurs dans l'histoire des Seychelles. On y découvre notamment une fabrique traditionnelle de coprah, produit à partir de la noix de coco et longtemps au cœur de l'économie locale.



Le domaine abrite également plusieurs tortues géantes des Seychelles, véritables stars de l'archipel.

La maison coloniale du domaine est connue dans le monde entier pour avoir servi de décor au film Emmanuelle , contribuant à la renommée internationale de La Digue.

Mais le point d'orgue de la visite reste sans conteste Anse Source d'Argent.

Souvent présentée comme l'une des plages les plus photographiées au monde, elle doit sa célébrité à l'association unique entre son sable blanc, son lagon peu profond et ses impressionnants blocs de granit sculptés par l'érosion.

Un décor devenu l'une des images les plus emblématiques des Seychelles.

