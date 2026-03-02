Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation

Du haut de ses 7 millions de passagers par an, Royal Caribbean est la marque de croisière la plus prisée au monde. Et c’est aussi la marque préférée des Français si on en croit les enquêtes récentes du magazine Capital.
Si une chose caractérise Royal Caribbean c’est bien sa capacité à innover et à marquer les tendances d’une industrie qui ne cesse de croître et de capturer de nouveaux adeptes.
Regardons de plus près pour mieux comprendre.
La flotte de Royal Caribbean
La marque innove depuis plus de 50 ans pour adapter ses navires aux besoins des clients. Les classes Voyager, Oasis et Icon ont notamment marqué les 2 dernières décennies. Il était temps pour Royal Caribbean d’annoncer une toute nouvelle classe de navire, la classe Discovery qui succédera aux navires de la classe Icon. Dont le premier navire est annoncé pour 2029 et le second pour 2032. Que sait-on de cette nouvelle génération de navire ? Tout d’abord que pour l’instant ce sont 2 commandes fermes, plus 4 navires additionnels en option. La deuxième chose que nous présupposons c’est que les navires Discovery seront probablement beaucoup plus petits que leurs prédécesseurs de la classe Icon, … mais pas si petits que cela… Michael Bayley, CEO de Royal Caribbean a avancé récemment : « Nous voulons que ces navires puissent vraiment se concentrer sur des itinéraires plus exotiques. Ils passeront par le canal de Panama, ce qui, selon nous, sera très positif, car ils pourront se rendre en Alaska pendant l'été et revenir dans les Caraïbes ». Sur cette base, il est probable que les navires de la classe Discovery ne dépasseront pas 168 000 tonnes de jauge brute et 330 mètres de long. A confirmer bien sûr, mais c’est toute une promesse pour recentrer la destination au cœur de la proposition Royal Caribbean. Finalement et là c’est une certitude, la troisième chose que nous savons c’est que ces nouveaux navires Discovery seront construits aux chantiers de Saint Nazaire. Cocorico ! Et une nouvelle démonstration de la longue collaboration entre Royal Caribbean et les chantiers français.
Les destinations privées
Là encore Royal Caribbean est à l’avant-garde. Après un investissement considérable il y a quelques années dans l’île privée de CocoCay aux Bahamas, Royal Caribbean a passé la vitesse supérieure avec 7 destinations privées annoncées pour les prochaines années. Dont le Perfect Day Mexico sur la Costa Maya, et une collection de Royal Beach clubs dont le Royal Beach Club Paradise à Nassau (Bahamas) qui a ouvert ses portes en Décembre 2025. Et le très attendu Royal Beach Club Santorin qui accueillera les clients de Royal Caribbean à partir de cet été 2026. Pourquoi des destinations privées ? Tout d’abord pour donner une continuité à « l’expérience Royal Caribbean » sur la destination, mais aussi parce Royal Caribbean sait que les destinations privées plaisent aux clients et augmentent les niveaux de satisfaction mesurée tel un métronome à la fin de chaque croisière. Les destinations privées ne feront sans doute pas l’unanimité chez tous les types de voyageurs, mais force est de reconnaître que pour les clients de Royal Caribbean cela fonctionne et même très bien.
Finalement et pour remettre le client Français au cœur de ce petit article
Royal Caribbean vient de lancer son app en français. Et ce n’est pas neutre, je vous assure.
Tout d’abord, le français est l’une des trois langues désormais disponibles sur l’app de la compagnie : l’anglais, l’espagnol et le français. Mais c’est surtout l’assurance que les Français ne seront désormais jamais « seuls » sur une croisière Royal Caribbean.
L’app est aujourd’hui l’outil incontournable pour tout croisiériste. Il est obligatoire de la télécharger avant le départ pour obtenir son « boarding pass », mais aussi pour s’imprégner, avant même de monter à bord, des délices et du programme qui nous attendent.
L’app est l’arme universelle pour être au courant de tout ce qui se passe une fois à bord, et pour faire ses réservations : packages boissons, Wi-Fi, spa, etc.
Et désormais, tout cela est disponible en français, sur tous les départs de Royal Caribbean.
Une excellente nouvelle qui ouvre encore davantage les portes de cette belle marque au pays des constructeurs de cathédrales des mers…
Tout d’abord, le français est l’une des trois langues désormais disponibles sur l’app de la compagnie : l’anglais, l’espagnol et le français. Mais c’est surtout l’assurance que les Français ne seront désormais jamais « seuls » sur une croisière Royal Caribbean.
L’app est aujourd’hui l’outil incontournable pour tout croisiériste. Il est obligatoire de la télécharger avant le départ pour obtenir son « boarding pass », mais aussi pour s’imprégner, avant même de monter à bord, des délices et du programme qui nous attendent.
L’app est l’arme universelle pour être au courant de tout ce qui se passe une fois à bord, et pour faire ses réservations : packages boissons, Wi-Fi, spa, etc.
Et désormais, tout cela est disponible en français, sur tous les départs de Royal Caribbean.
Une excellente nouvelle qui ouvre encore davantage les portes de cette belle marque au pays des constructeurs de cathédrales des mers…
© Royal Caribbean