Quand le leader mondial de la croisière accélère sa transformation

La marque innove depuis plus de 50 ans pour adapter ses navires aux besoins des clients. Les classes Voyager, Oasis et Icon ont notamment marqué les 2 dernières décennies. Il était temps pour Royal Caribbean d’annoncer une toute nouvelle classe de navire, la classe Discovery qui succédera aux navires de la classe Icon. Dont le premier navire est annoncé pour 2029 et le second pour 2032. Que sait-on de cette nouvelle génération de navire ? Tout d’abord que pour l’instant ce sont 2 commandes fermes, plus 4 navires additionnels en option. La deuxième chose que nous présupposons c’est que les navires Discovery seront probablement beaucoup plus petits que leurs prédécesseurs de la classe Icon, … mais pas si petits que cela… Michael Bayley, CEO de Royal Caribbean a avancé récemment : « Nous voulons que ces navires puissent vraiment se concentrer sur des itinéraires plus exotiques. Ils passeront par le canal de Panama, ce qui, selon nous, sera très positif, car ils pourront se rendre en Alaska pendant l'été et revenir dans les Caraïbes ». Sur cette base, il est probable que les navires de la classe Discovery ne dépasseront pas 168 000 tonnes de jauge brute et 330 mètres de long. A confirmer bien sûr, mais c’est toute une promesse pour recentrer la destination au cœur de la proposition Royal Caribbean. Finalement et là c’est une certitude, la troisième chose que nous savons c’est que ces nouveaux navires Discovery seront construits aux chantiers de Saint Nazaire. Cocorico ! Et une nouvelle démonstration de la longue collaboration entre Royal Caribbean et les chantiers français.