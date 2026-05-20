La Réunion accueille les Rencontres des Aéroports français et francophones 2026

Lecomprendra desplénières, desthématiques etconsacrés aux évolutions du secteur aérien.Lesporteront notamment sur laet laaéroportuaires, laterritoriale, laenvironnementale,technologique ainsi que ledes drones et deopérationnelles.L’événement comprendra ausside networking et des temps de convivialité destinés à mettre en avant la culture et l’art de vivre réunionnais.