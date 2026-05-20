La Réunion accueille les Rencontres des Aéroports français et francophones 2026

La Réunion accueille la 6e édition des Rencontres des Aéroports Français et Francophones - DepositPhotos.com, zx6r92
La Réunion accueille, du 20 au 22 mai 2026, la 6e édition des Rencontres des Aéroports Français & Francophones.
Pendant trois jours, la destination réunira les principaux acteurs du transport aérien francophone autour des enjeux du secteur.
Plus de 130 aéroports issus de l’Hexagone, des DROM, d’Afrique francophone et de l’océan Indien sont attendus aux côtés de compagnies aériennes, partenaires institutionnels et entreprises spécialisées.
Plus de 60 exposants et sponsors participeront également à cette édition.
Pendant trois jours, la destination réunira les principaux acteurs du transport aérien francophone autour des enjeux du secteur.
Plus de 130 aéroports issus de l’Hexagone, des DROM, d’Afrique francophone et de l’océan Indien sont attendus aux côtés de compagnies aériennes, partenaires institutionnels et entreprises spécialisées.
Plus de 60 exposants et sponsors participeront également à cette édition.
Des échanges autour des grands enjeux du transport aérien
Le programme comprendra des conférences plénières, des ateliers thématiques et plusieurs temps d’échanges consacrés aux évolutions du secteur aérien.
Les discussions porteront notamment sur la sûreté et la sécurité aéroportuaires, la continuité territoriale, la transition environnementale, l’intelligence artificielle, l’innovation technologique ainsi que le développement des drones et de nouvelles solutions opérationnelles.
L’événement comprendra aussi plusieurs rendez-vous de networking et des temps de convivialité destinés à mettre en avant la culture et l’art de vivre réunionnais.
Lire aussi : Aérien en crise : compagnies et aéroports réclament la suspension de la TSBA
Les discussions porteront notamment sur la sûreté et la sécurité aéroportuaires, la continuité territoriale, la transition environnementale, l’intelligence artificielle, l’innovation technologique ainsi que le développement des drones et de nouvelles solutions opérationnelles.
L’événement comprendra aussi plusieurs rendez-vous de networking et des temps de convivialité destinés à mettre en avant la culture et l’art de vivre réunionnais.
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