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Monodie : le streamer qui traverse l’Europe à vélo au profit de la lutte contre le cancer

Un périple solidaire de 8 000 kilomètres retransmis en direct


Depuis avril 2026, le streamer Monodie sillonne les routes européennes à vélo dans le cadre d’un périple de quatre mois retransmis en direct sur la plateforme Twitch. Derrière ce défi sportif et logistique, le créateur de contenu porte surtout un message de sensibilisation autour du cancer, une cause devenue centrale dans sa vie après la disparition de sa grande sœur.


Rédigé par le Mercredi 20 Mai 2026 à 15:00

Monodie (Edouard L.) au départ de Paris. Photo: Mathilde Miossec
Monodie (Edouard L.) au départ de Paris. Photo: Mathilde Miossec
CroisiEurope
Monodie de son prénom Édouard. L a quitté Paris fin avril à vélo pour un itinéraire de près de 8 000 kilomètres à travers l’Europe.

Après une entrée en Espagne par Saint-Jean-de-Luz, le streamer a traversé Saint-Sébastien, les Asturies, Burgos, Porto puis Madrid. Direction désormais Barcelone, avant de poursuivre vers la Côte d’Azur, l’Italie, la Slovénie, l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, avec un retour prévu à Paris.

« L’Europe, ce n’est pas très loin, mais je ne la connaissais pas vraiment », nous explique-t-il. « Je trouvais plus intéressant de la découvrir à vélo que de manière plus conventionnelle. »

Habitué des défis hors normes, Monodie avait déjà relié Paris à Marseille à pied en 2024. Cette fois, le projet prend une autre dimension avec une diffusion quotidienne en live, un vélo hors gabarit chargé de matériel technique et une organisation digne d’une petite expédition itinérante.

Des réceptifs mobilisés sur le parcours européen

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Pour mener à bien cette aventure, le streamer a aussi pu compter sur l’appui de plusieurs acteurs du tourisme.

Monodie explique notamment avoir bénéficié du soutien de Parfums du Monde, un tour-opérateur avec lequel il avait déjà collaboré il y a une dizaine d’années. Grâce à son réseau de partenaires et de réceptifs locaux, l’entreprise a aidé à organiser une partie des hébergements dans plusieurs grandes villes européennes.

Porto, Madrid, Barcelone, Rome ou encore Ljubljana figurent parmi les étapes ayant nécessité une coordination particulière.

Monodie retransmet l’intégralité de son aventure en direct sur la plateforme Twitch, ce qui implique une importante organisation technique.

Une logistique lourde pour maintenir les directs en continu

Un matériel hors-normes pour ces 8000 km. Photo: Mathilde Miossec
Un matériel hors-normes pour ces 8000 km. Photo: Mathilde Miossec
Pour assurer les lives, le streamer transporte notamment une antenne satellite ainsi que plusieurs téléphones connectés à différents réseaux mobiles afin de maintenir un flux vidéo permanent, y compris dans des zones peu couvertes. « On est facilement au-dessus de 97 % d’uptime », précise-t-il.

Le défi repose aussi sur un lourd dispositif opérationnel. Plus de 120 hébergements ont été réservés en amont, notamment dans les grandes villes européennes où des réceptifs locaux ont parfois été sollicités pour faciliter l’accueil du convoi. « Avec un vélo de 4,5 mètres, on ne peut pas arriver n’importe où sans prévenir. Si j’arrive dans le mauvais hôtel, on peut très bien me dire de faire demi-tour. », sourit-il.

Le streamer reconnaît également avoir dû adapter son organisation en cours de route. Après plusieurs difficultés mécaniques et des portions particulièrement exigeantes au Portugal, ses parents ont finalement rejoint l’aventure pour l’aider à transporter une partie du matériel.

« Le cancer ne doit plus être un sujet tabou »

Au-delà de la performance sportive, Monodie insiste surtout sur la portée symbolique de son projet.

Le streamer explique que l’association qu’il soutient aujourd’hui l’a accompagné après le décès de sa sœur. « C’est la cause pour laquelle je me bats », confie-t-il. « Ça a beaucoup changé ma vie. »

Initialement, il envisageait de traverser les États-Unis à pied, avant d’abandonner l’idée pour des raisons logistiques et budgétaires. Le tour d’Europe s’est finalement imposé « au feeling », dans une logique plus accessible mais tout aussi ambitieuse.

Le créateur de contenu veut surtout utiliser sa visibilité pour encourager la parole autour de la maladie. « Le cancer est un mot grave, mais il ne doit plus être tabou », estime-t-il. « Plus on en parle, plus on facilite la prévention, le dépistage et l’accompagnement des malades. »

S’il reconnaît avoir sous-estimé certains aspects physiques et techniques du défi, chaleur, dénivelé au Portugal, casse mécanique ou fatigue accumulée, Monodie affirme vouloir vivre cette aventure « dans l’instant présent ».

Le streamer n’exclut pas un futur projet aux États-Unis, avec le souhait de s'associer à des acteurs du tourisme pour allier sa cause à l'activité touristique. En attendant, il poursuit sa route européenne avec une communauté qui suit quotidiennement son avancée en direct.

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : europe, monodie, velo
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