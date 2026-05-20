Monodie : le streamer qui traverse l’Europe à vélo au profit de la lutte contre le cancer

Au-delà de la performance sportive, Monodie insiste surtout sur la portée symbolique de son projet.



Le streamer explique que l’association qu’il soutient aujourd’hui l’a accompagné après le décès de sa sœur. « C’est la cause pour laquelle je me bats » , confie-t-il. « Ça a beaucoup changé ma vie. »



Initialement, il envisageait de traverser les États-Unis à pied, avant d’abandonner l’idée pour des raisons logistiques et budgétaires. Le tour d’Europe s’est finalement imposé « au feeling » , dans une logique plus accessible mais tout aussi ambitieuse.



Le créateur de contenu veut surtout utiliser sa visibilité pour encourager la parole autour de la maladie. « Le cancer est un mot grave, mais il ne doit plus être tabou » , estime-t-il. « Plus on en parle, plus on facilite la prévention, le dépistage et l’accompagnement des malades. »



S’il reconnaît avoir sous-estimé certains aspects physiques et techniques du défi, chaleur, dénivelé au Portugal, casse mécanique ou fatigue accumulée, Monodie affirme vouloir vivre cette aventure « dans l’instant présent » .



Le streamer n’exclut pas un futur projet aux États-Unis, avec le souhait de s'associer à des acteurs du tourisme pour allier sa cause à l'activité touristique. En attendant, il poursuit sa route européenne avec une communauté qui suit quotidiennement son avancée en direct.