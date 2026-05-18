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Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride

Cinq hôtels mêlant hébergement, restauration et espaces business


Sur la Côte d’Azur, le groupe hôtelier familial Soniho poursuit sa transformation et revendique une nouvelle approche de l’hôtellerie 3 étoiles. Avec cinq établissements à Nice, Cannes et Fréjus, représentant près de 400 chambres, l’entreprise propose une offre hybride mêlant hébergement, restauration et espaces de travail, dans une logique de "lieux de vie".


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 12:51

Le groupe hôtelier familial Soniho poursuit sa transformation - Crédit photo : Soniho et Kevin Leinster
Le groupe hôtelier familial Soniho poursuit sa transformation - Crédit photo : Soniho et Kevin Leinster
CroisiEurope
Sur le littoral des Alpes-Maritimes et du Var, le groupe hôtelier Soniho, dirigé par la troisième génération de la famille Nicoletti, affirme un repositionnement engagé autour d’une hôtellerie plus ouverte et fonctionnelle.

Loin d’un modèle centré uniquement sur l’hébergement, l’entreprise défend désormais des établissements conçus comme des espaces polyvalents, adaptés aussi bien aux clientèles loisirs qu’affaires.

Cette stratégie s’appuie sur un portefeuille de cinq hôtels 3 étoiles situés à Nice, Cannes et Fréjus, représentant près de 400 chambres.

Depuis 2024, le groupe a progressivement abandonné les enseignes sous franchise pour développer sa propre marque indépendante, Soniho, et rénover ses établissements sous cette nouvelle identité.

Le groupe s’est entouré de plusieurs acteurs locaux pour accompagner ce repositionnement, notamment des cabinets d’architecture et une agence de conseil en stratégie et communication, afin de repenser les usages et l’identité de chaque site.

Des hôtels pensés comme des lieux de vie

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Au cœur de la stratégie de Soniho, les établissements sont conçus comme des espaces hybrides réunissant hébergement, restauration et coworking. Une approche qui vise à faire des hôtels des lieux de rencontre et de partage, au-delà de la seule fonction touristique.

À Nice, l’Hôtel du Pin, situé dans le quartier du Port, illustre ce positionnement. L’établissement de 91 chambres accueille un espace de coworking et de séminaires Scool, ainsi qu’un bar-restaurant ouvert à la clientèle extérieure, participant à l’animation du site du matin au soir.

Toujours à Nice, l’Hôtel Isidore, implanté à l’ouest de la ville, développe une offre similaire avec 79 chambres et l’ouverture prévue d’un espace Scool dédié aux réunions et au travail partagé. L’établissement mise également sur une offre de restauration à forte identité culinaire.

À Cannes, l’Hôtel Abrial propose 48 chambres et un espace bar complété par une terrasse, tandis que l’Hôtel des Victoires, entièrement rénové en 2024, combine 99 chambres, restauration, bar et espaces de séminaires et coworking.

Enfin, à Fréjus, l’Hôtel Cyano vient compléter le portefeuille avec 68 chambres, un restaurant, un bar et une salle de réunion, incarnant également cette logique de lieux polyvalents adaptés à différents usages.

Une hôtellerie adaptée aux nouveaux usages

Avec cette structuration, Soniho entend répondre à l’évolution des pratiques de voyage et de travail, où les frontières entre séjour, activité professionnelle et moments de convivialité tendent à s’estomper.

Le groupe, qui revendique un chiffre d’affaires global de 11 millions d’euros, affiche également plusieurs projets à moyen terme, dont la poursuite des rénovations et le développement de nouveaux espaces de coworking au sein de ses établissements.


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Tags : cote d'azur
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