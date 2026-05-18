Côte d’Azur : le groupe hôtelier Soniho mise sur un modèle hybride

Avec cette structuration, Soniho entend répondre à l’évolution des pratiques de voyage et de travail, où les frontières entre séjour, activité professionnelle et moments de convivialité tendent à s’estomper.



Le groupe, qui revendique un chiffre d’affaires global de 11 millions d’euros, affiche également plusieurs projets à moyen terme, dont la poursuite des rénovations et le développement de nouveaux espaces de coworking au sein de ses établissements.