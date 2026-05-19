Aeromexico : j'ai testé pour vous la classe affaires entre Paris et Monterrey (vidéo)

Le service débute rapidement après le décollage avec une première proposition de boissons. L’équipage passe assez vite en cabine après la montée, avec champagne, vins, spiritueux etservis directement au siège. Les annonces et les échanges avec l’équipage se font principalement enLe dîner est ensuite servi en, avec entrée froide, plat chaud au choix, et dessert, accompagnés d’une sélection de boissons. Le service est réalisé directement au siège, avecde l’équipage pendant le repas.Le rythme est régulier, sans interruption majeure, et l’équipage reste disponible tout au long du vol. Des snacks et boissons sont accessibles entre les services. Sur le Boeing 787 Dreamliner utilisé par Aeroméxico, la cabine Business dispose également deet d’unà chaque siège.Une fois terminé, la cabine est progressivement mise en. L’éclairage est réduit et les sièges se transforment en lits entièrement plats. La position allongée permet de profiter d’un couchage sur toute la longueur du siège.Avant l’arrivée, unest proposé, plus léger, permettant de préparer l’atterrissage.L’arrivée àmarque la fin d’un vol direct entre Paris et le nord du Mexique, une zone jusqu’ici principalement accessible, en complément des liaisons existantes vers