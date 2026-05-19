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Aeromexico : j'ai testé pour vous la classe affaires entre Paris et Monterrey (vidéo)

Une nouvelle liaison directe opérée en B787 avec cabine Business Class long-courrier


À l’occasion du lancement de la liaison saisonnière entre Paris-CDG et Monterrey, au Mexique, opérée trois fois par semaine jusqu’au 23 octobre 2026, nous avons embarqué à bord de la classe affaires d’Aeroméxico pour tester l’expérience proposée sur ce vol long-courrier.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 11:41

CroisiEurope
Le rendez-vous est donné à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour ce vol inaugural à destination de Monterrey.

Dès l’arrivée aux comptoirs, une file dédiée aux passagers Business permet de s’enregistrer rapidement. Les formalités sont fluides, avec un traitement prioritaire des bagages et la remise des accès salon.

Une fois les contrôles passés, direction le salon Paris de l’aéroport Charles-de-Gaulle. L’espace propose une offre classique avec boissons, encas, Wi-Fi et zones de travail, permettant d’attendre le vol dans de bonnes conditions.

L’embarquement est ensuite annoncé avec priorité respectée pour les passagers de la classe affaires. L’accès à bord se fait sans attente, dans un flux maîtrisé.

Boeing 787 : une cabine Business Class long-courrier

Le vol est opéré en Boeing 787 Dreamliner, appareil utilisé par la compagnie sur ses liaisons intercontinentales.

La cabine Business Class propose des sièges convertibles en lit entièrement plat de 198 cm de long pour une largeur de 51 cm. Selon la version de l’appareil, la configuration peut varier (2-2-2 ou 1-2-1), avec un espace individuel bien délimité.

Chaque siège est équipé d’un écran individuel, d’un casque audio, de prises électriques et de rangements.

Un kit de confort est mis à disposition dès l’installation, développé en partenariat avec Lancel, FORMIA et Teaology, dans le cadre de la gamme Premier One.

L’ambiance cabine reste sobre, avec un éclairage progressif au décollage puis tamisé pendant la phase de repos.

Peu après le décollage, un code Wi-Fi est distribué, permettant une connexion à bord sur toute la durée du vol.

Un service organisé et régulier tout au long du vol

Le dîner est servi en plusieurs temps - Photo : NP
Le dîner est servi en plusieurs temps - Photo : NP
Le service débute rapidement après le décollage avec une première proposition de boissons. L’équipage passe assez vite en cabine après la montée, avec champagne, vins, spiritueux et boissons sans alcool servis directement au siège. Les annonces et les échanges avec l’équipage se font principalement en espagnol et en anglais.

Le dîner est ensuite servi en plusieurs temps, avec entrée froide, plat chaud au choix, et dessert, accompagnés d’une sélection de boissons. Le service est réalisé directement au siège, avec plusieurs passages de l’équipage pendant le repas.

Le rythme est régulier, sans interruption majeure, et l’équipage reste disponible tout au long du vol. Des snacks et boissons sont accessibles entre les services. Sur le Boeing 787 Dreamliner utilisé par Aeroméxico, la cabine Business dispose également de prises électriques, ports USB et d’un écran individuel à chaque siège.

Une fois terminé, la cabine est progressivement mise en mode nuit. L’éclairage est réduit et les sièges se transforment en lits entièrement plats. La position allongée permet de profiter d’un couchage sur toute la longueur du siège.

Avant l’arrivée, un second service est proposé, plus léger, permettant de préparer l’atterrissage.

L’arrivée à Monterrey International Airport marque la fin d’un vol direct entre Paris et le nord du Mexique, une zone jusqu’ici principalement accessible via correspondance, en complément des liaisons existantes vers Mexico City.

A lire aussi : Aeroméxico inaugure sa liaison Paris - Monterrey

Photo bonus : repas du vol retour de nuit - Photo : NP
Photo bonus : repas du vol retour de nuit - Photo : NP

Ce qu’il faut retenir

Cabine :

- Siège convertible en lit full flat d’environ 198 cm de long
- Largeur d’assise : 51 cm
- Écran individuel + casque audio

Services :

- Enregistrement et embarquement prioritaires
- Accès au salon Paris à l’aéroport Charles-de-Gaulle
- Repas complet : entrée froide, plat chaud, dessert

À bord :

- Wi-Fi avec code distribué après décollage
- Kit de confort développé avec Lancel, FORMIA et Teaology (gamme Premier One)
- Boissons et snacks disponibles pendant le vol



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Tags : aeromexico
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