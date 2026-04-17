Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey

Avec cette liaison, Aeroméxico cible clairement le développement des flux vers Monterrey, capitale économique du nord du Mexique.



Moins touristique que Mexico ou Cancún, la destination s’impose comme un hub industriel et d’affaires majeur, tout en offrant un point d’entrée vers des expériences plus confidentielles.



Lors de l’inauguration, l’ambassadrice du Mexique en France, Blanca Jiménez Cisneros, a souligné l’importance de cette ouverture dans le cadre des relations bilatérales :

« Cette inauguration constitue une étape marquante dans la célébration des 200 ans d’amitié entre la France et le Mexique. »`



Elle a également évoqué la perspective de la Coupe du Monde de la FIFA, pour laquelle le Mexique sera pays hôte, positionnant cette nouvelle liaison comme un levier d’attractivité supplémentaire.