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Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey

Une nouvelle route stratégique entre la France et le nord du Mexique


Aeroméxico a inauguré le 14 avril 2026 une nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Monterrey. Opérée trois fois par semaine jusqu’au 23 octobre, cette route saisonnière vise à renforcer les échanges économiques et touristiques entre la France et une région clé du Mexique. Nous étions à bord du vol inaugural.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 07:38

Cette nouvelle route sera opérée à raison de 3 fréquences par semaines - Photos: NP
Cette nouvelle route sera opérée à raison de 3 fréquences par semaines - Photos: NP
CroisiEurope
C’est depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle qu’Aeroméxico a lancé officiellement cette nouvelle liaison vers Monterrey, avec un premier vol opéré le 14 avril.

Sur place atmosphère à la fois institutionnelle et enthousiaste marquait cette ouverture, réunissant partenaires, représentants officiels et professionnels du tourisme venus assister à cette étape stratégique pour la compagnie.

Cette nouvelle route sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires (mardi, vendredi et dimanche au départ de Paris), avec un temps de vol d’environ 9 à 11h. Elle vient compléter l’offre existante d’Aeroméxico vers Mexico, en ouvrant un accès direct au nord du pays.

Monterrey, une destination à fort potentiel

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Avec cette liaison, Aeroméxico cible clairement le développement des flux vers Monterrey, capitale économique du nord du Mexique.

Moins touristique que Mexico ou Cancún, la destination s’impose comme un hub industriel et d’affaires majeur, tout en offrant un point d’entrée vers des expériences plus confidentielles.

Lors de l’inauguration, l’ambassadrice du Mexique en France, Blanca Jiménez Cisneros, a souligné l’importance de cette ouverture dans le cadre des relations bilatérales :
« Cette inauguration constitue une étape marquante dans la célébration des 200 ans d’amitié entre la France et le Mexique. »`

Elle a également évoqué la perspective de la Coupe du Monde de la FIFA, pour laquelle le Mexique sera pays hôte, positionnant cette nouvelle liaison comme un levier d’attractivité supplémentaire.

Une stratégie de développement tournée vers l’Europe

Pour Aeroméxico, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de sa connectivité entre l’Europe et le Mexique.

« Paris figure parmi les destinations privilégiées de nos passagers. Nous souhaitons proposer de nouvelles options de connectivité afin de répondre à la forte demande », a précisé Sonia Oliveras, Directrice des ventes Europe.

Au-delà du segment loisirs, la compagnie vise également les clientèles affaires et les échanges économiques, en facilitant l’accès direct à Monterrey.

Avec cette nouvelle liaison, Aeroméxico consolide ainsi sa présence sur le marché français, tout en diversifiant ses points d’entrée sur le territoire mexicain.

A lire aussi: Aeromexico installe des bornes libre service pour l'enregistrement des bagages

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Tags : aeromexico
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