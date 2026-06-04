Les Chutes du Niagara organisent un workshop pour les professionnels du tourisme français

Niagara Parks donne rendez-vous aux professionnels du tourisme.



A l'occasion d'un workshop organisé le 11 juin 2026 au Flow Paris, les agences de voyages et tour-opérateurs français pourront découvrir les dernières actualités.



Au cœur de cette saison 2026, Niagara Parks déploie une double stratégie : enrichir l'expérience sur le terrain et simplifier le parcours d'achat des voyagistes.



La destination, qui s'étend sur plus de 56 kilomètres le long de la rivière Niagara, décline ainsi son offre. Le programme de la saison met en avant une diversification des activités de plein air et de nouvelles attractions technologiques.



A cette occasion, les agences de voyages et les tours-opérateurs pourront découvrir plusieurs nouveautés majeures, notamment le projet Niagara Takes Flight, présenté comme le premier théâtre volant de la province de l'Ontario, ainsi que des parcours de visites guidées pédestres et pédagogiques. Un nouveau système de tarification regroupé, le Niagara Falls Pass, sera également introduit pour simplifier le parcours des visiteurs sur le site.