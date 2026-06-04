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Les Chutes du Niagara organisent un workshop pour les professionnels du tourisme français

Niagara Parks organise un workshop exclusif le 11 juin 2026 pour présenter ses nouveautés aux professionnels du secteur


L'organisme Niagara Parks et ses partenaires économiques s'apprêtent à réunir les acteurs français du tourisme lors d'un évènement professionnel organisé à Paris. Ce workshop au Flow Paris le 11 juin 2026 a pour objectif de dévoiler les nouvelles infrastructures et les offres de séjours développées autour des célèbres Chutes du Niagara.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 4 Juin 2026 à 10:34

Les Chutes du Niagara s'invitent à Paris, Despositphotos.com
Les Chutes du Niagara s'invitent à Paris, Despositphotos.com
MSC Croisières
Niagara Parks donne rendez-vous aux professionnels du tourisme.

A l'occasion d'un workshop organisé le 11 juin 2026 au Flow Paris, les agences de voyages et tour-opérateurs français pourront découvrir les dernières actualités.

Au cœur de cette saison 2026, Niagara Parks déploie une double stratégie : enrichir l'expérience sur le terrain et simplifier le parcours d'achat des voyagistes.

La destination, qui s'étend sur plus de 56 kilomètres le long de la rivière Niagara, décline ainsi son offre. Le programme de la saison met en avant une diversification des activités de plein air et de nouvelles attractions technologiques.

A cette occasion, les agences de voyages et les tours-opérateurs pourront découvrir plusieurs nouveautés majeures, notamment le projet Niagara Takes Flight, présenté comme le premier théâtre volant de la province de l'Ontario, ainsi que des parcours de visites guidées pédestres et pédagogiques. Un nouveau système de tarification regroupé, le Niagara Falls Pass, sera également introduit pour simplifier le parcours des visiteurs sur le site.

Un réseau de partenaires canadiens mobilisé pour les voyagistes français

Cette rencontre permettra aux professionnels du secteur d'échanger de manière directe avec une délégation de représentants canadiens. Outre, l'office Niagara Parks, plusieurs exploitant majeurs de la région feront le déplacement, à l'image des compagnies de transport Niagara City Cruises et Niagara Helicopters, ainsi que des groupes hôteliers locaux comme Fallsview Group, Canadian Niagara Hotels et l'établissement Old Stone Inn Boutique Hotel.

Pour clore l'événement, les organisateurs proposeront diverses animations professionnelles. Un tirage au sort permettra notamment de remporter des cartes cadeaux ainsi qu'un séjour d'étude de deux nuits sur place.

Ce voyage comprendra des accès aux infrastructures de transport locales, un survol de la zone en hélicoptère ainsi qu'un accueil de terrain au Table Rock Welcome Centre, le point d'observation principal qui surplombe les Horseshoe Falls.

Inscriptions au workshop : niagaraparks@mno.fr

A lire : Année record pour le plus grand salon touristique du Canada

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