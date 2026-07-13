Le Guatemala : une destination qui se raconte

Le Guatemala n'est pas toujours la destination que les voyageurs demandent...

Elle est celle qu’ils choisissent.

Le Guatemala est une terre de contrastes. Un pays qui intrigue autant qu’il fascine, une destination qui ne laisse jamais indifférent… et que l’on a parfois du mal à mettre en avant en agence de voyage.Pour commencer, il faut savoir savoir le placer sur une carte. Croyez nous ce n’est pas toujours évident (mais si, vous savez, juste en dessous du Mexique…)Ensuite, il faut savoir “raconter” cette destination, la faire vivre dans l’imaginaire des voyageurs. Coeur du Monde Maya, pays de l’éternel printemps, terre des volcans, pays aux 1000 couleurs.Chaque expression parle de son identité… mais en partie seulement.Enfin, il faut savoir glisser le Guatemala dans le creux de l’oreille d’un voyageur qui n’aurait peut être pas pensé en premier lieu à cette destination.