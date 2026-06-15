Le Nicaragua comme vous ne l’avez jamais vu, avec TERRA Nicaragua

Longue de 360 km 2, la côte Pacifique du Nicaragua est composée de plages de sable volcanique étendues à perte de vue et de petites baies constellées d’une nature verdoyante et sauvage. Deux options s’offrent à vous pour découvrir le Nicaragua par la mer depuis San Juan del Sur, petit village au sud de cette côte.



Partez visiter cette côte et accéder à ses plages sauvages inaccessibles autrement que par la mer en catamaran pour une journée avec Nica Sail. Snorkeling, baignade et farniente au programme de cette excursion où tout est inclus. Un moment privilégié pour profiter de la brise marine et en prendre plein les yeux.



Pour une expérience hautement enrichissante, partez à la recherche des baleines et des dauphins pour aider les études de l’association Eli-Scientific, projet scientifique à but non lucratif qui aide à la protection de ces mammifères marins si impressionnants. Lors d’une excursion en mer à bord de leur bateau, apprenez-en plus sur les différentes espèces qui vivent et migrent au large des côtes Nicaraguayennes.