Le Nicaragua comme vous ne l’avez jamais vu, avec TERRA Nicaragua

Situé en plein cœur de l’Amérique Centrale, le Nicaragua demeure l’une des dernières destinations confidentielles de la région.
Préservé des grands flux touristiques, c’est un pays hautement accueillant, accessible et sécurisé. Il séduit les voyageurs en quête d’authenticité et d’expériences inédites en toute simplicité.
Souvent réputé pour ses volcans actifs et ses ascensions, le Nicaragua offre en réalité une mosaïque d’activités et de paysages :
- Plages sauvages de la côte Pacifique, où surfeurs et familles peuvent vivre une pause relaxante entre vagues, observation des baleines ou dégustation de langouste sur la plage.
- Eaux turquoise et sable blanc des Caraïbes pour les couples a la recherche d’intimité ou de plongeurs débutant et confirmés en quête de nouveaux horizons sous-marins.
- Villes coloniales chargées d’histoire et d’activités culturelles pour les voyageurs curieux du passé bouillonnant du pays, aujourd’hui peint sur les murs des grandes villes du pays.
- Réserves naturelles d’une biodiversité riche pour les amateurs d’aventure soft.
Aujourd’hui le Nicaragua s’adresse également à un public exigeant avec le développement d’une hôtellerie élégante, d’activités privatives et d’expériences exclusives. Voici nos 5 recommandations pour un voyage de charme et de confort : l’île privée du Jicaro sur le lac Nicaragua, une retraite de luxe au Guacimo Lodge sur le Rio San Juan, des virées en mer accompagnées de scientifiques ou en catamaran sur le Pacifique, une pause douceur au Yemaya Reef et pour les plus aventuriers un apéritif mémorable au sommet d’un volcan.b[
Une pause au coeur du lac Nicaragua
Le lac Cocibolca, aussi appelé lac Nicaragua, est le troisième plus grand lac d’Amérique Latine. Il borde au nord-est la superbe ville de Granada, à l’histoire riche et à l’architecture unique des temps coloniaux. C’est aussi de ce côté du lac qu'on peut y trouver Las Isletas de Granada, 365 îlots qui parsèment la surface de cette immense étendue d’eau. Nichée en plein cœur de ses îlots, l’île privée de Jicaro est un paradis silencieux tout confort qui vous accueillera pour un séjour peu commun.
Sur l’île, vous pourrez passer vos journées à explorer en kayak les îlots alentour pour y observer une faune riche composée de nombreux oiseaux sauvages et singes, faire du Yoga, profiter d’un massage au son du clapotis de l’eau ou bien vous prélassez au bord de leur piscine avec vue sur le lac. De plus, le Jicaro Island Lodge inclut 3 repas par jour, préparés avec soin par leur chef. Des menus dignes des meilleurs restaurants gastronomiques qui sauront ravir vos papilles et vos sens.
Sur l’île, vous pourrez passer vos journées à explorer en kayak les îlots alentour pour y observer une faune riche composée de nombreux oiseaux sauvages et singes, faire du Yoga, profiter d’un massage au son du clapotis de l’eau ou bien vous prélassez au bord de leur piscine avec vue sur le lac. De plus, le Jicaro Island Lodge inclut 3 repas par jour, préparés avec soin par leur chef. Des menus dignes des meilleurs restaurants gastronomiques qui sauront ravir vos papilles et vos sens.
Virées en mer sur la côte Pacifique
Longue de 360 km 2, la côte Pacifique du Nicaragua est composée de plages de sable volcanique étendues à perte de vue et de petites baies constellées d’une nature verdoyante et sauvage. Deux options s’offrent à vous pour découvrir le Nicaragua par la mer depuis San Juan del Sur, petit village au sud de cette côte.
Partez visiter cette côte et accéder à ses plages sauvages inaccessibles autrement que par la mer en catamaran pour une journée avec Nica Sail. Snorkeling, baignade et farniente au programme de cette excursion où tout est inclus. Un moment privilégié pour profiter de la brise marine et en prendre plein les yeux.
Pour une expérience hautement enrichissante, partez à la recherche des baleines et des dauphins pour aider les études de l’association Eli-Scientific, projet scientifique à but non lucratif qui aide à la protection de ces mammifères marins si impressionnants. Lors d’une excursion en mer à bord de leur bateau, apprenez-en plus sur les différentes espèces qui vivent et migrent au large des côtes Nicaraguayennes.
Partez visiter cette côte et accéder à ses plages sauvages inaccessibles autrement que par la mer en catamaran pour une journée avec Nica Sail. Snorkeling, baignade et farniente au programme de cette excursion où tout est inclus. Un moment privilégié pour profiter de la brise marine et en prendre plein les yeux.
Pour une expérience hautement enrichissante, partez à la recherche des baleines et des dauphins pour aider les études de l’association Eli-Scientific, projet scientifique à but non lucratif qui aide à la protection de ces mammifères marins si impressionnants. Lors d’une excursion en mer à bord de leur bateau, apprenez-en plus sur les différentes espèces qui vivent et migrent au large des côtes Nicaraguayennes.
À la découverte de Little Corn Island
À seulement une heure d’avion de Managua, vous pourrez découvrir deux îles sœurs : les Corn Islands. Petites îles paradisiaques dans la mer des Caraïbes, les Corn Islands vous montreront une autre facette du Nicaragua : un Nicaragua où la vie y est douce, paisible, et où l’ambiance se fait sentir presque Jamaïcaine.
Le Yemaya Reefs se situe au nord de Little Corn Island, la plus petite des deux îles, recouverte d’une forêt de manguiers, de sentiers et de plages de sable blanc désertes. Sur l’île, programme très tranquille : balade dans la jungle, baignade dans les eaux cristallines des Caraïbes, snorkeling et plongée sous-marine sur des récifs préservés et pleins de vie, cocktails au coucher du soleil… Un vrai paradis qui nous apprend à ralentir et à vivre, pour de bon.
Le Yemaya Reefs se situe au nord de Little Corn Island, la plus petite des deux îles, recouverte d’une forêt de manguiers, de sentiers et de plages de sable blanc désertes. Sur l’île, programme très tranquille : balade dans la jungle, baignade dans les eaux cristallines des Caraïbes, snorkeling et plongée sous-marine sur des récifs préservés et pleins de vie, cocktails au coucher du soleil… Un vrai paradis qui nous apprend à ralentir et à vivre, pour de bon.
Immersion en pleine jungle
La réserve naturelle d’Indio Maiz, grande de presque 3 hectares et surnommée la perle des réserves d’Amérique centrale est un réel paradis pour la faune et la flore Nicaraguayenne. En son sein, le fleuve San Juan serpente les terres et relie le lac Cocibolca à la mer des Caraïbes.
Au cœur de cette réserve trône le Guacimo Lodge. Une véritable retraite luxuriante en pleine nature. Vous aurez pour voisins nombre d’animaux et d’oiseaux qui peuplent la jungle et vous pourrez observer le cours du Rio San Juan depuis votre terrasse privée. Dans la journée, partez explorer avec votre guide cette jungle inexplorée, à la recherche de caïmans, d’oiseaux tropicaux et de jaguars. Un séjour précieux pour les âmes aventurières.
Au cœur de cette réserve trône le Guacimo Lodge. Une véritable retraite luxuriante en pleine nature. Vous aurez pour voisins nombre d’animaux et d’oiseaux qui peuplent la jungle et vous pourrez observer le cours du Rio San Juan depuis votre terrasse privée. Dans la journée, partez explorer avec votre guide cette jungle inexplorée, à la recherche de caïmans, d’oiseaux tropicaux et de jaguars. Un séjour précieux pour les âmes aventurières.
Un apéritif explosif au sommet
Le Nicaragua est un pays hautement volcanique, comptant pas moins de 40 volcans, dont 19 actifs, sur son territoire. Cela fait de la randonnée sur volcan une activité de choix dans le pays. Ici nous vous proposons de monter le volcan Telica, d’où, à son sommet, vous profiterez d’une vue époustouflante sur toute la chaîne des Maribios et ses vallées alentour. Afin de récompenser vos efforts, vous pourrez vous y régaler d’un apéritif gourmet pour profiter d’un coucher de soleil spectaculaire. Un moment mémorable dont vous vous souviendrez longtemps.
Le Nicaragua, l'exclusivité à l'état naturel
À l’heure où les voyageurs recherchent des destinations plus confidentielles et authentiques, le Nicaragua s’impose comme une évidence. Entre nature spectaculaire, hébergements d’exception, rencontres humaines et expériences exclusives, le pays offre une alternative rare aux destinations déjà largement explorées d’Amérique centrale.
Avec TERRA Nicaragua, chaque voyage est personnalisé pour s’adapter au projet et au profil du voyageur. Nous sommes à votre disposition pour imaginer avec vous des expériences sur-mesure et vous accompagner dans la découverte de cette destination d’exception.
TERRA Nicaragua fait partie du réseau TERRA PANAMERICA, un regroupement de 9 agences locales spécialistes du voyage sur-mesure, immersif et expérientiel.
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