Un été en Colombie avec TERRA Colombia

Encore méconnu du grand public, de par son isolement jusqu'à fin 2016, le Guaviare est une région préservée dont les sites témoignent autant de l’histoire de notre planète que de notre histoire humaine.



Aux portes de l’Amazonie, cette région offre des découvertes surprenantes :



● Des paysages variés, mélange de jungle et de plaines, propre à la végétation de transition entre les plaines des llanos et la forêt amazonienne,

● Des formations rocheuses anciennes façonnées par l’érosion forment des structures impressionnantes, abritent des tunnels naturels, des puits. La Puerta de Orión, d’une hauteur de 15m et avec une base semi-circulaire, est l’un des sites les plus saisissants.

● Des rivières cristallines venues des profondeurs et qui ont formé des piscines naturelles. Les couleurs ocres des bassins contrastent avec la roche noire du lit de la rivière.

● A partir du mois de juin, la plante aquatique endémique Macareña clavigera colore la rivière Caños Sabana pour lui donner un aspect rosé.

● Pour les amateurs d'archéologie, les falaises de roche du Cerro Azul dévoilent des peintures rupestres millénaires représentant des animaux, des cérémonies, des danses.

● De nombreuses lagunes et lacs pour pagayer et apercevoir des dauphins d’eau douce.



L’isolement relatif de la région a permis de conserver ses sites naturels exceptionnels et d'y développer un tourisme responsable. Avec notre agence, les visites se font avec les communautés qui s'assurent de ne pas impacter les écosystèmes. Une extension de quelques jours aux portes de l’Amazonie est une promesse d’une découverte hors sentiers battus, sur les traces des premiers habitants du continent.