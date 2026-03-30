Un été en Colombie avec TERRA Colombia

Loin des destinations classiques, la destination révèle une histoire récente intense, un peuple résilient, une nature et des paysages très diversifiés depuis les canyons arides, l'exubérante Amazonie jusqu’aux plaines des Llanos. Certaines régions encore confidentielles proposent des expériences rares, comme partir sur les traces de nos ancêtres ou écouter le chant des baleines.
Des activités pour les familles et pour les voyageurs en recherche de culture, de repos ou des voyageurs exigeants qui cherchent à vivre des émotions fortes.
Des activités pour les familles et pour les voyageurs en recherche de culture, de repos ou des voyageurs exigeants qui cherchent à vivre des émotions fortes.
Juin-Juillet-Août, une période idéale pour voyager en Colombie
La Colombie se visite toute l’année mais les mois de juin à août s'avèrent être parfaits avec des expériences uniques à vivre seulement durant cette période !
- La saison des baleines sur la côte Pacifique qui commence en juillet et finit en octobre.
- Le phénomène naturel des rivières colorées de Caño Cristales et dans le Guaviare visible à partir du mois de juin et jusqu’à fin octobre
- En Amazonie, la montée des eaux favorise l’observation des dauphins roses.
- Après les pluies, la région de Barichara se pare de vert, prendre de la hauteur permet
- Profiter des Caraïbes pour un moment de repos et de soleil.
Si la Colombie est un pays tropical avec une saison pluvieuse d'avril à mai, juillet et août sont des mois durant lesquels le climat s’assagit. Comme tout pays tropical, il peut pleuvoir à tout moment. Mais ces pluies sont chaudes et souvent courtes !
C’est donc une destination à recommander sans hésitation pour tous les voyageurs estivaux cherchant une expérience authentique et complète !
- La saison des baleines sur la côte Pacifique qui commence en juillet et finit en octobre.
- Le phénomène naturel des rivières colorées de Caño Cristales et dans le Guaviare visible à partir du mois de juin et jusqu’à fin octobre
- En Amazonie, la montée des eaux favorise l’observation des dauphins roses.
- Après les pluies, la région de Barichara se pare de vert, prendre de la hauteur permet
- Profiter des Caraïbes pour un moment de repos et de soleil.
Si la Colombie est un pays tropical avec une saison pluvieuse d'avril à mai, juillet et août sont des mois durant lesquels le climat s’assagit. Comme tout pays tropical, il peut pleuvoir à tout moment. Mais ces pluies sont chaudes et souvent courtes !
C’est donc une destination à recommander sans hésitation pour tous les voyageurs estivaux cherchant une expérience authentique et complète !
Où voyager en Colombie en été ?
Voici les expériences à ne pas manquer lors d’un voyage entre juin et août.
► Observer les baleines sur la Côte Pacifique
► Observer les baleines sur la Côte Pacifique
Entre juillet et octobre, la côte Pacifique colombienne devient le théâtre d’un spectacle naturel exceptionnel : la migration des baleines à bosse. Après 8000km depuis le Pôle Sud, les baleines Jorabadas ou Yurabas cherchent les eaux chaudes du Pacifique pour mettre bas.
C’est un spectacle rare, qui s’observe surtout dans des destinations préservées comme Nuquí ou Bahía Solano :
● Lors d’une sortie en mer, observez les baleines remonter à la surface, sortir une nageoire ou la queue hors de l’eau. Si la chance est avec vous, elles effectueront peut-être des acrobaties en sautant hors de l’eau à quelques mètres de l’embarcation!
● Pour les amateurs de plongée, direction les profondeurs pour les observer sous l’eau et entendre leur chant! Il arrive que des requins baleines se joignent au spectacle !
● Entre les sorties en mer, il est possible de découvrir la culture afro-colombienne de de la région du Choco oú sont situées Nuqui et Bahia Solano. Maria nous emmène cuisiner un poisson sauce coco, découvrir la plage de sable noir. Le Choco est une région unique combinant océan, jungle primaire, cascades et sources thermales.
Le plus de TERRA Colombia ? Nous proposons des sorties en mer en petit comité et nos partenaires ont été sélectionnés pour leur respect des normes d’observation de la faune marine. Découvrez notre circuit dédié à l’observation des baleines.
C’est un spectacle rare, qui s’observe surtout dans des destinations préservées comme Nuquí ou Bahía Solano :
● Lors d’une sortie en mer, observez les baleines remonter à la surface, sortir une nageoire ou la queue hors de l’eau. Si la chance est avec vous, elles effectueront peut-être des acrobaties en sautant hors de l’eau à quelques mètres de l’embarcation!
● Pour les amateurs de plongée, direction les profondeurs pour les observer sous l’eau et entendre leur chant! Il arrive que des requins baleines se joignent au spectacle !
● Entre les sorties en mer, il est possible de découvrir la culture afro-colombienne de de la région du Choco oú sont situées Nuqui et Bahia Solano. Maria nous emmène cuisiner un poisson sauce coco, découvrir la plage de sable noir. Le Choco est une région unique combinant océan, jungle primaire, cascades et sources thermales.
Le plus de TERRA Colombia ? Nous proposons des sorties en mer en petit comité et nos partenaires ont été sélectionnés pour leur respect des normes d’observation de la faune marine. Découvrez notre circuit dédié à l’observation des baleines.
Encore méconnu du grand public, de par son isolement jusqu'à fin 2016, le Guaviare est une région préservée dont les sites témoignent autant de l’histoire de notre planète que de notre histoire humaine.
Aux portes de l’Amazonie, cette région offre des découvertes surprenantes :
● Des paysages variés, mélange de jungle et de plaines, propre à la végétation de transition entre les plaines des llanos et la forêt amazonienne,
● Des formations rocheuses anciennes façonnées par l’érosion forment des structures impressionnantes, abritent des tunnels naturels, des puits. La Puerta de Orión, d’une hauteur de 15m et avec une base semi-circulaire, est l’un des sites les plus saisissants.
● Des rivières cristallines venues des profondeurs et qui ont formé des piscines naturelles. Les couleurs ocres des bassins contrastent avec la roche noire du lit de la rivière.
● A partir du mois de juin, la plante aquatique endémique Macareña clavigera colore la rivière Caños Sabana pour lui donner un aspect rosé.
● Pour les amateurs d'archéologie, les falaises de roche du Cerro Azul dévoilent des peintures rupestres millénaires représentant des animaux, des cérémonies, des danses.
● De nombreuses lagunes et lacs pour pagayer et apercevoir des dauphins d’eau douce.
L’isolement relatif de la région a permis de conserver ses sites naturels exceptionnels et d'y développer un tourisme responsable. Avec notre agence, les visites se font avec les communautés qui s'assurent de ne pas impacter les écosystèmes. Une extension de quelques jours aux portes de l’Amazonie est une promesse d’une découverte hors sentiers battus, sur les traces des premiers habitants du continent.
Aux portes de l’Amazonie, cette région offre des découvertes surprenantes :
● Des paysages variés, mélange de jungle et de plaines, propre à la végétation de transition entre les plaines des llanos et la forêt amazonienne,
● Des formations rocheuses anciennes façonnées par l’érosion forment des structures impressionnantes, abritent des tunnels naturels, des puits. La Puerta de Orión, d’une hauteur de 15m et avec une base semi-circulaire, est l’un des sites les plus saisissants.
● Des rivières cristallines venues des profondeurs et qui ont formé des piscines naturelles. Les couleurs ocres des bassins contrastent avec la roche noire du lit de la rivière.
● A partir du mois de juin, la plante aquatique endémique Macareña clavigera colore la rivière Caños Sabana pour lui donner un aspect rosé.
● Pour les amateurs d'archéologie, les falaises de roche du Cerro Azul dévoilent des peintures rupestres millénaires représentant des animaux, des cérémonies, des danses.
● De nombreuses lagunes et lacs pour pagayer et apercevoir des dauphins d’eau douce.
L’isolement relatif de la région a permis de conserver ses sites naturels exceptionnels et d'y développer un tourisme responsable. Avec notre agence, les visites se font avec les communautés qui s'assurent de ne pas impacter les écosystèmes. Une extension de quelques jours aux portes de l’Amazonie est une promesse d’une découverte hors sentiers battus, sur les traces des premiers habitants du continent.
Le village de Barichara fait partie des plus jolis villages de Colombie. Ses murs blancs, ses portes de bois bleues et ses toits de tuiles en ont fait un témoin de l'héritage colonial espagnol.
Une étape à Barichara, c’est un moment de douceur raffiné pour découvrir des artisans passionnés, un terroir riche et visiter en s’adaptant au rythme tranquille du village:
● Dans le joli village de Barichara, il est possible de séjourner dans des maisons coloniales restaurées ou des hôtels de charme haut de gamme confidentiels.
● Rencontre avec des artisans qui racontent Barichara à travers ses traditions : création de papier, fabrication de tabac.
● La construction en terre, la tapia pisada, à Barichara est une tradition vivante pour créer des constructions robustes. Un atelier de peinture permet de toucher et comprendre l’importance de cet héritage dans cette ville.
● Pour ceux qui souhaitent remonter l’histoire, une randonnée sur le Camino Real, ancien chemin pavé reliant Barichara à Guane.
● On prend de la hauteur dans le canyon de Chicamocha avec une envolée en parapente ou une randonnée pour explorer les profondeurs du canyon.
Nous cherchons à rythmer le voyage avec des rencontres pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la société colombienne. Chaque échange avec les artisans de Barichara, les producteurs, les familles permet de mieux comprendre l’héritage de la colonisation espagnol, la fierté colombienne et la beauté du pays.
Une étape à Barichara, c’est un moment de douceur raffiné pour découvrir des artisans passionnés, un terroir riche et visiter en s’adaptant au rythme tranquille du village:
● Dans le joli village de Barichara, il est possible de séjourner dans des maisons coloniales restaurées ou des hôtels de charme haut de gamme confidentiels.
● Rencontre avec des artisans qui racontent Barichara à travers ses traditions : création de papier, fabrication de tabac.
● La construction en terre, la tapia pisada, à Barichara est une tradition vivante pour créer des constructions robustes. Un atelier de peinture permet de toucher et comprendre l’importance de cet héritage dans cette ville.
● Pour ceux qui souhaitent remonter l’histoire, une randonnée sur le Camino Real, ancien chemin pavé reliant Barichara à Guane.
● On prend de la hauteur dans le canyon de Chicamocha avec une envolée en parapente ou une randonnée pour explorer les profondeurs du canyon.
Nous cherchons à rythmer le voyage avec des rencontres pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la société colombienne. Chaque échange avec les artisans de Barichara, les producteurs, les familles permet de mieux comprendre l’héritage de la colonisation espagnol, la fierté colombienne et la beauté du pays.
Plus discrète que la fameuse Carthagène, mais aussi plus tranquille, la ville de Mompox, posée au bord fleuve Magdalena semble figée dans le temps.
Pour une clientèle en recherche de découverte culturelle authentique, Mompox regorge de belles adresses :
● Déjeuner chez l’habitant pour découvrir la vie rurale du nord de la Colombie.
● Création de son propre bijou lors d’un atelier de filigrane, savoir-faire emblématique de la région.
● Balade en bateau privé au cœur de la magnifique Cienega, un réseau de marais bordant le fleuve Magdalena riche d’une faune aquatique et ornithologique endémique.
● Pour rendre l’expérience Cienaga encore plus mémorable, la navigation culmine avec un apéro au coucher du soleil sur le lac et une baignade dans les eaux chaudes avec le ciel orangé en toile de fond.
● Prendre son temps, siroter un café glacé sur une chaise à bascule en observant le fleuve.
Mompox invite à une visite intimiste et charmante, entre les arches des maisons qui bordent le fleuve, les ruelles pavées et les ateliers d’artisans qui continuent de faire perdurer des gestes traditionnels.
Pour une clientèle en recherche de découverte culturelle authentique, Mompox regorge de belles adresses :
● Déjeuner chez l’habitant pour découvrir la vie rurale du nord de la Colombie.
● Création de son propre bijou lors d’un atelier de filigrane, savoir-faire emblématique de la région.
● Balade en bateau privé au cœur de la magnifique Cienega, un réseau de marais bordant le fleuve Magdalena riche d’une faune aquatique et ornithologique endémique.
● Pour rendre l’expérience Cienaga encore plus mémorable, la navigation culmine avec un apéro au coucher du soleil sur le lac et une baignade dans les eaux chaudes avec le ciel orangé en toile de fond.
● Prendre son temps, siroter un café glacé sur une chaise à bascule en observant le fleuve.
Mompox invite à une visite intimiste et charmante, entre les arches des maisons qui bordent le fleuve, les ruelles pavées et les ateliers d’artisans qui continuent de faire perdurer des gestes traditionnels.
Quelle est la situation en Colombie ?
Malgré une image parfois anxiogène à l’étranger, l’expérience sur place se révèle toujours très sereine. La Colombie accueille chaque année des millions de voyageurs.
Début janvier 2026, les événements marquants au Venezuela, pays voisin de la Colombie, ont pu être source de préoccupation. C’est bien naturel ; et pourtant, dans les faits, ce contexte n’a à peu près aucun impact sur les voyages touristiques en Colombie. Les seules retombées concernent essentiellement des zones frontalières.
Sur le plan politique et social, même si quelques tensions internes ou des manifestations peuvent parfois survenir (comme dans toute démocratie qui se respecte), l’ordre public est globalement préservé et les autorités colombiennes assurent la sécurité des résidents et des visiteurs.
Début janvier 2026, les événements marquants au Venezuela, pays voisin de la Colombie, ont pu être source de préoccupation. C’est bien naturel ; et pourtant, dans les faits, ce contexte n’a à peu près aucun impact sur les voyages touristiques en Colombie. Les seules retombées concernent essentiellement des zones frontalières.
Sur le plan politique et social, même si quelques tensions internes ou des manifestations peuvent parfois survenir (comme dans toute démocratie qui se respecte), l’ordre public est globalement préservé et les autorités colombiennes assurent la sécurité des résidents et des visiteurs.
Les vacances estivales en famille ou entre amis dans une destination qui offre de tout pour tous les profils ? Pensez à la Colombie !
Voyager avec TERRA Colombia, c’est choisir une agence locale implantée en Colombie depuis près de 15 ans, qui connaît le pays jusque dans ses moindres recoins.
● L’accompagnement commence dès la préparation de votre séjour. Nous construisons chaque circuit en tenant compte des réalités locales, des recommandations en vigueur et de vos envies de voyage.
● Sur le terrain, nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires de confiance, que nous connaissons tous en personne, sans exception : guides expérimentés, chauffeurs privés connaissant parfaitement les régions traversées et hébergements soigneusement sélectionnés.
● Tout au long du voyage, nous assurons une veille constante sur la situation politique et sécuritaire. Cette attention permanente nous permet d’anticiper d’éventuels ajustements et, si nécessaire, d’adapter les programmes rapidement afin de garantir des séjours fluides et sans stress.
Contactez-nous pour créer un circuit sur-mesure : contact@terra-colombia.com
Voyager avec TERRA Colombia, c’est choisir une agence locale implantée en Colombie depuis près de 15 ans, qui connaît le pays jusque dans ses moindres recoins.
● L’accompagnement commence dès la préparation de votre séjour. Nous construisons chaque circuit en tenant compte des réalités locales, des recommandations en vigueur et de vos envies de voyage.
● Sur le terrain, nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires de confiance, que nous connaissons tous en personne, sans exception : guides expérimentés, chauffeurs privés connaissant parfaitement les régions traversées et hébergements soigneusement sélectionnés.
● Tout au long du voyage, nous assurons une veille constante sur la situation politique et sécuritaire. Cette attention permanente nous permet d’anticiper d’éventuels ajustements et, si nécessaire, d’adapter les programmes rapidement afin de garantir des séjours fluides et sans stress.
Contactez-nous pour créer un circuit sur-mesure : contact@terra-colombia.com
Contactez-nous pour toutes vos demandes de séjours en Colombie par mail :
contact@terra-colombia.com
ou par téléphone au (+33) 1 89 70 33 27
ou par WhatsApp au +57 31049177632
>> Terra Colombia dans l'Annuaire DESTIMAG
contact@terra-colombia.com
ou par téléphone au (+33) 1 89 70 33 27
ou par WhatsApp au +57 31049177632
>> Terra Colombia dans l'Annuaire DESTIMAG
Autres articles
-
Terra Panamerica, une nouvelle manière de découvrir le monde
-
Face aux enjeux du tourisme au Costa Rica, Terra Caribea s’engage pour une alternative responsable
-
Explorez les trésors cachés de la Colombie avec Terra Colombia !
-
Osez l’aventure avec la nouvelle collection de voyages Terra Colombia
-
TERRA Canada & Alaska, un réceptif dans le grand nord