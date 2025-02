Explorez les trésors cachés de la Colombie avec Terra Colombia !

Un littoral préservé

Sur la côte Pacifique, les plages s'étendent à perte de vue, bordées de cocotiers et de végétation tropicale. C'est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Entre juillet et octobre, les baleines à bosse viennent s'y reproduire, offrant un spectacle inoubliable. D’octobre à décembre, on peut également assister à la libération des bébés tortues marines, un moment magique et chargé d'émotion. Un masque et un tuba suffisent pour explorer les fonds marins et observer la richesse de la faune aquatique. Vous pourrez découvrir une Colombie authentique, loin des clichés et des foules.



Une culture riche

Le Choco est habité en majorité par des Afro-Colombiens. Leur culture est un mélange fascinant de traditions africaines et colombiennes, où la musique, la danse et la gastronomie occupent une place centrale. On peut se laisser envoûter par les rythmes entraînants de la marimba et admirer l'énergie des danseurs de currulao et d'abozao.



Les incontournables du Choco

Vous pourrez partir en randonnée dans la jungle, explorer les cascades et les rivières, ou vous détendre simplement sur les immenses plages de sable noir. Le parc national naturel d'Utria est un véritable sanctuaire de biodiversité. On peut y observer des baleines, des dauphins, des tortues marines, des singes et une multitude d'oiseaux exotiques.