Face aux enjeux du tourisme au Costa Rica, Terra Caribea s’engage pour une alternative responsable

● Développement commercial et qualité : L’amélioration continue est au cœur de notre stratégie. En 2025, nous mettrons l’accent sur :



Le renforcement des relations avec nos fournisseurs, afin de garantir un tourisme de qualité et éthique.



Une meilleure évaluation des produits selon des critères RSE.



La recherche de nouvelles expériences de voyage, immersives et respectueuses des territoires visités.



L’année 2025 marque une nouvelle étape dans notre démarche durable, avec des objectifs ambitieux pour aller plus loin dans l’intégration des principes du tourisme responsable.Nous nous engageons dans une évaluation plus précise de notre empreinte carbone, une étape essentielle pour mettre en place des actions concrètes de réduction et de compensation.le secteur du tourisme évolue, et nous aussi. En tant que membre du réseau Panamerica , nous participons à des formations régulières sur des thématiques essentielles : négociation, tourisme responsable, intelligence artificielle… Ces temps d’échange et de réflexion, sous forme de tables rondes et workshops, permettent de nourrir une dynamique collective. Chaque année, un séminaire vient renforcer cette approche collaborative et innovante.notre engagement durable se concrétise par une ambition forte : l’obtention de la certification CST ( Certification for Sustainable Tourism ) et du label Travelife Certified . Ces reconnaissances officielles viendront valider des années d’efforts pour faire du tourisme un levier de transformation positive.