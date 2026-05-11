Réveillon et fêtes de fin d’année au Maroc : entre désert, montagnes et magie de Marrakech

Dès votre arrivée à l’aéroport de Marrakech, notre équipe vous prend en charge pour assurer un accueil chaleureux et une organisation fluide de votre séjour.



Nous vous proposons des circuits sur mesure, conçus selon vos envies, votre rythme et la durée de votre voyage. En tant qu’agence de voyage locale, nous mettons notre expertise du terrain à votre service pour créer des expériences authentiques et personnalisées à travers le Maroc.



Que vous souhaitiez découvrir :



• les villes impériales,

• les montagnes de l’Atlas,

• ou les grands déserts comme Merzouga, Erg Chegaga ou Agafay,



nous organisons chaque détail de votre voyage : transports, hébergements, guides locaux et activités.