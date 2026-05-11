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Réveillon et fêtes de fin d’année au Maroc : entre désert, montagnes et magie de Marrakech


Passer les fêtes de fin d’année au Maroc est une expérience unique, entre ambiance festive, paysages grandioses et immersion culturelle. Du désert sauvage de Chegaga aux dunes dorées de Merzouga, en passant par le désert d’Agafay et la vibrante Marrakech, chaque destination offre une façon différente de célébrer le Nouvel An sous les étoiles.


Rédigé par Naga Travel le Lundi 11 Mai 2026 à 06:43

Marrakech © Zakaria Zayane - Unsplash
Marrakech © Zakaria Zayane - Unsplash
Exotismes

Marrakech : ambiance festive et douceur hivernale


La ville ocre est l’un des meilleurs points de départ pour un séjour de fin d’année.

À Marrakech, les soirées du réveillon mêlent restaurants raffinés, rooftops animés et ambiance orientale chaleureuse. La médina s’illumine, les souks restent vivants, et les riads proposent souvent des dîners de gala pour célébrer le passage à la nouvelle année.

C’est aussi l’occasion de profiter d’un climat doux, parfait pour découvrir les jardins, les palais et la place Jemaa el-Fna dans une atmosphère festive.

Désert d’Agafay : réveillon chic à deux pas de Marrakech

À seulement 40 minutes de Marrakech, le désert d’Agafay offre une expérience idéale pour un réveillon court mais magique.

Ici, pas de dunes de sable, mais un paysage lunaire de pierres et de collines dorées. Les camps de luxe proposent des soirées du Nouvel An avec dîner traditionnel, musique live et feu de camp sous un ciel étoilé spectaculaire.

C’est la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre la magie du désert sans aller trop loin.

Merzouga : réveillon au coeur des dunes de l’Erg Chebbi

À l’est du Maroc, le désert de Merzouga est l’un des plus emblématiques du Sahara.

Les dunes de l’Erg Chebbi offrent un décor impressionnant pour célébrer le réveillon : coucher de soleil sur les dunes, balade à dos de dromadaire, et soirée festive dans un campement nomade.

Le passage à la nouvelle année se fait autour du feu, avec musique berbère, repas traditionnel et ciel étoilé infini.
Merzouga © Ignacio Ceballos - Unsplash
Merzouga © Ignacio Ceballos - Unsplash

Chegaga : l’expérience désert la plus sauvage

Plus isolé et plus authentique, le désert de Erg Chegaga est situé près de M’Hamid El Ghizlane.

Ici, le silence est total et les dunes sont immenses et sauvages. Le réveillon prend une dimension spirituelle et intime, loin du tourisme de masse.

Les campements nomades, qu’ils soient itinérants privés ou semi-luxueux, offrent une expérience incomparable : coucher de soleil sur des dunes vierges, dîner autour du feu, et nuit sous un ciel d’une pureté exceptionnelle, au coeur du silence du désert.

Une expérience unique pour bien commencer l’année

Que ce soit dans un riad à Marrakech, dans un camp de luxe à Agafay, ou au coeur du Sahara à Merzouga ou Chegaga, les fêtes de fin d’année au Maroc offrent un mélange parfait entre :

• ambiance festive
• immersion dans le désert
• gastronomie marocaine
• musique et traditions locales
• nuits magiques sous les étoiles

Conclusion

Le Maroc est une destination idéale pour célébrer le Nouvel An autrement. Entre confort, aventure et dépaysement total, chaque voyageur peut vivre un réveillon à son image : festif à Marrakech, chic à Agafay ou totalement magique dans les dunes du Sahara.
© Naga Travel
© Naga Travel

Accueil à l’aéroport et circuits sur mesure avec une agence locale

Dès votre arrivée à l’aéroport de Marrakech, notre équipe vous prend en charge pour assurer un accueil chaleureux et une organisation fluide de votre séjour.

Nous vous proposons des circuits sur mesure, conçus selon vos envies, votre rythme et la durée de votre voyage. En tant qu’agence de voyage locale, nous mettons notre expertise du terrain à votre service pour créer des expériences authentiques et personnalisées à travers le Maroc.

Que vous souhaitiez découvrir :

• les villes impériales,
• les montagnes de l’Atlas,
• ou les grands déserts comme Merzouga, Erg Chegaga ou Agafay,

nous organisons chaque détail de votre voyage : transports, hébergements, guides locaux et activités.

Notre engagement

• Accueil et assistance à l’arrivée et au départ
• Organisation de voyages 100 % personnalisés
• Équipe locale disponible et expérimentée
• Séjours adaptés aux familles, couples et groupes

Réveillon et fêtes de fin d’année au Maroc : entre désert, montagnes et magie de Marrakech
Hassan Laghfiri
contact@naga-travel.com
www.naga-travel.com
Hassan : + 212 644 777 405 WhatsApp


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Tags : Naga Travel Maroc
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