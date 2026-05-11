Africa’s Travel Indaba 2026 : Le rendez-vous B2B incontournable ouvre ses portes à Durban du 12 au 14 mai

L’Africa’s Travel Indaba s’inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse : atteindre 2,2 millions d’emplois dans le secteur touristique d’ici 2030. En cherchant à augmenter la contribution du tourisme à 10 % du PIB national, l’événement se positionne comme le fer de lance de cette transformation économique. Il ne s'agit plus seulement de vendre des séjours, mais de bâtir une industrie résiliente et innovante capable de traverser les cycles économiques.



Les professionnels présents lors de cette nouvelle édition auront l'opportunité de participer à cette vision commune. Que ce soit par l'adoption de nouvelles technologies ou par la promotion de destinations aux cultures uniques, le salon permet de concrétiser des accords durables avec des partenaires de classe mondiale. C'est en cultivant cette passion partagée pour le continent que les acteurs du voyage transforment, ensemble, les objectifs de croissance en une réalité concrète et durable pour tout le secteur.



À la veille de l’ouverture, les opportunités de réseautage et la richesse de l’offre exposée promettent des échanges fertiles, essentiels pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs internationaux. L'Africa’s Travel Indaba 2026 s'annonce comme une étape décisive pour tous les acteurs désireux de s'ancrer durablement sur le marché africain et de prendre part au développement d'un secteur touristique plus innovant, plus inclusif et résolument tourné vers une croissance durable.