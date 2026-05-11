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Africa’s Travel Indaba 2026 : Le rendez-vous B2B incontournable ouvre ses portes à Durban du 12 au 14 mai

Un salon en pleine croissance au service du marché africain


Alors que le tourisme africain affiche une vitalité exceptionnelle, le salon Africa’s Travel Indaba revient pour une nouvelle édition du 12 au 14 mai 2026 à l’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre de Durban. Véritable institution, cet événement s’impose comme le carrefour stratégique où décideurs et professionnels du tourisme du monde entier viennent sceller les partenariats de demain et façonner l’avenir du tourisme sur le continent.


Rédigé par South African Tourism le Lundi 11 Mai 2026 à 06:15

Une dynamique de croissance portée par une ambition panafricaine

L’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre © Africa's Travel Indaba
L’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre © Africa's Travel Indaba
Exotismes
L’édition 2025 du salon Africa’s Travel Indaba a marqué un tournant historique avec une fréquentation record de 9 990 participants et 1 348 exposants venus de tout le continent. Les 24 500 rendez-vous d’affaires structurés lors de ces trois jours ont confirmé l’attractivité croissante de la destination. Avec 27 pays rassemblés, dont l'arrivée remarquée du Tchad, de Sainte-Hélène et du Burkina Faso, le salon illustre parfaitement sa volonté de faire rayonner toute la richesse touristique du continent africain, portée par le thème Unlimited Africa.

Pour 2026, cette montée en puissance se confirme avec une densité d’exposants allant de l’hôtellerie de luxe aux start-ups technologiques. Cette volonté d’ouverture traduit une ambition forte : celle de faire du tourisme un levier majeur de croissance et d’emploi. En rassemblant des acteurs venus de tous horizons, Indaba s'affirme comme la plateforme de référence pour connecter l'offre touristique africaine aux marchés internationaux.

Les professionnels y retrouveront les piliers incontournables du continent, tels que South African Tourism, la Zimbabwe Tourism Authority ou encore le Namibia Tourism Board, véritables moteurs de la promotion des destinations. Côté hôtellerie, les leaders du secteur comme Sun International, Tsogo Sun ou Wilderness Safaris seront également présents. Cette force de frappe internationale est complétée par une mosaïque de PME et d'opérateurs spécialisés, tels qu'Access Southern Africa pour la gestion de destination ou Amazing Africa pour le sur-mesure, indispensables à la diversification des catalogues des acheteurs mondiaux.

Un moteur économique au service des PME et de l'emploi

Conférence sur le développement durable © Africa's Travel Indaba
Conférence sur le développement durable © Africa's Travel Indaba
L’impact de l’Africa’s Travel Indaba dépasse largement les murs du centre de congrès pour irriguer toute la région. Pour la ville de Durban et la province du KwaZulu-Natal, l’événement est un catalyseur économique majeur. En 2025, le salon a généré plus de 232 millions de rands de dépenses directes et a contribué à hauteur de 574 millions de rands au PIB local, démontrant ainsi le poids réel du secteur dans le développement des territoires.

Cette dynamique bénéficie tout particulièrement aux petites, moyennes et micro-entreprises sud-africaines. Grâce au « Sustainability Village » et aux espaces dédiés, près de 400 TPE-PME ont pu, lors de la précédente édition, exposer leur savoir-faire et nouer des contacts avec des acheteurs internationaux. Cette inclusion est essentielle pour soutenir la création de plus de 2 000 emplois, profitant directement aux jeunes et aux communautés locales qui constituent le socle de l'industrie.

Une vision à long terme pour le tourisme en Afrique

L’Africa’s Travel Indaba s’inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse : atteindre 2,2 millions d’emplois dans le secteur touristique d’ici 2030. En cherchant à augmenter la contribution du tourisme à 10 % du PIB national, l’événement se positionne comme le fer de lance de cette transformation économique. Il ne s'agit plus seulement de vendre des séjours, mais de bâtir une industrie résiliente et innovante capable de traverser les cycles économiques.

Les professionnels présents lors de cette nouvelle édition auront l'opportunité de participer à cette vision commune. Que ce soit par l'adoption de nouvelles technologies ou par la promotion de destinations aux cultures uniques, le salon permet de concrétiser des accords durables avec des partenaires de classe mondiale. C'est en cultivant cette passion partagée pour le continent que les acteurs du voyage transforment, ensemble, les objectifs de croissance en une réalité concrète et durable pour tout le secteur.

À la veille de l’ouverture, les opportunités de réseautage et la richesse de l’offre exposée promettent des échanges fertiles, essentiels pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs internationaux. L'Africa’s Travel Indaba 2026 s'annonce comme une étape décisive pour tous les acteurs désireux de s'ancrer durablement sur le marché africain et de prendre part au développement d'un secteur touristique plus innovant, plus inclusif et résolument tourné vers une croissance durable.

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Pour contacter South African Tourism :

Téléphone : 0810 203 403

Email : Info.fr@southafrica.net
Site web : www.southafrica.net

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Tags : Indaba
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