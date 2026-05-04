AERTiCKET France et CMS Vacances : une organisation unifiée, une ambition renforcée, une proximité accrue avec les agences



AERTiCKET France et CMS Vacances franchissent une nouvelle étape dans leur stratégie de consolidation en annonçant une organisation unifiée, pensée pour renforcer la qualité de service et la proximité avec les agences.



Cette évolution s’appuie sur une mutualisation complète des équipes opérationnelles et commerciales, un élargissement des horaires d’accompagnement et une série de rendez-vous professionnels destinés à renforcer le lien avec les partenaires.



Opérations mutualisées : un plateau unique, une expertise consolidée

Les équipes Loisirs, Corporate Travel et Groupes travaillent désormais ensemble au sein d’un plateau global couvrant l’ensemble des clients AERTiCKET France et CMS Vacances.

Cette organisation permet d’assurer une disponibilité élargie, de 08h00 à 00h00, et très bientôt un service 24/7.



Cette montée en puissance opérationnelle garantit :



• Une réactivité accrue : La mutualisation des équipes permet d’absorber plus rapidement les demandes, de réduire les délais de traitement et d’assurer une prise en charge immédiate, quel que soit le canal d’entrée.



• Une homogénéité de traitement : En réunissant l’ensemble des expertises au sein d’un même plateau, les process sont harmonisés et les standards de qualité unifiés.



• Une expertise partagée : La collaboration quotidienne entre les équipes Loisirs, Corporate Travel et support favorise la montée en compétence collective.



• Une continuité de service optimale : grâce à une organisation élargie et à une couverture horaire renforcée, le service reste fluide et opérationnel en permanence. Les agences disposent d’un accompagnement stable, sans rupture, garantissant une expérience fiable et sécurisée 24h24 et 7/7.



Equipe commerciale mutualisée : un maillage national pour une proximité renforcée

L’unification des équipes commerciales permet de couvrir l’ensemble du territoire. Chaque agence bénéficie désormais d’un interlocuteur de proximité, capable d’accompagner l’ensemble des solutions du groupe : Cockpit, AER360, Mon GDS, vols secs, NDC, low-cost, solutions techniques et support.



Cette organisation prépare également les prochaines étapes du projet de fusion, qui seront dévoilées dans les mois à venir.



Cockpit, AER360, Mon GDS : une plateforme au service de la performance

Cockpit reste la pierre angulaire de l’écosystème AERTiCKET. Grâce à l’intégration simultanée d’Amadeus, Sabre, NDC et low-cost, l’outil offre une profondeur de contenu unique sur le marché.

AER360 permet de créer des packages dynamiques sur mesure, tandis que Mon GDS assure une transition fluide pour les experts cryptiques.



Des temps forts sont à venir pour dévoiler leur vision, renforcer la proximité et soutenir la performance de leurs agences et partenaires

Dans la continuité de cette nouvelle dynamique, AERTiCKET France et CMS Vacances s’apprêtent à rythmer l’année avec plusieurs rendez vous majeurs destinés à renforcer les liens avec les agences et les partenaires.



Le premier temps fort sera l’AERLines Partner Connect (APC), leur premier Afterwork parisien dédié aux agences de la capitale. Cet événement réunira prochainement leurs compagnies partenaires et leur communauté d’agences autour d’un moment privilégié, pensé pour favoriser les échanges, présenter les nouveautés et renforcer la proximité terrain.



En septembre, ils donneront rendez vous aux professionnels du secteur lors de l’IFTM 2026, où AERTiCKET France et CMS Vacances seront présents sur le stand G80. Cette nouvelle édition sera l’occasion de dévoiler les avancées de leur organisation mutualisée, les évolutions de Cockpit et d’AER360, ainsi que les prochaines étapes de leur stratégie de développement.



Et en octobre, ils ouvriront les portes de leur Open House (OH), deux journées entièrement consacrées au partage, à la convivialité et au networking. Ateliers, rencontres, démonstrations et temps d’échanges rythmeront cet événement devenu un incontournable pour découvrir les perspectives du groupe et renforcer les synergies avec leurs partenaires.



Ces événements portent leur vision : renforcer la proximité, affirmer leur engagement et soutenir durablement la performance de leurs agences et partenaires.



Une ambition claire : être le partenaire le plus fiable et le plus proche des agences

Avec cette organisation unifiée, ces nouveaux rendez-vous professionnels et une plateforme technologique en constante évolution, AERTiCKET France et CMS Vacances affirment leur ambition : offrir aux agences un accompagnement puissant, une proximité renforcée et une expertise de premier plan.



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