Forum des Pionniers 2026 : anticiper l’imprévisible, le nouveau défi du secteur

Le Forum des Pionniers : un format collaboratif pour confronter les visions, faire émerger des idées et co-construire des réponses opérationnelles. © Jules Despretz / Forum des Pionniers 2025
De la réaction à l’anticipation : un changement de posture
Le tourisme a toujours été un secteur exposé. Et le métier a toujours su s’adapter, c’est même l’une de ses qualités. Mais ces dernières années, la nature même de l’incertitude a évolué. Les ruptures sont devenues plus fréquentes, plus simultanées, et surtout plus structurelles. Réagir vite ne suffit plus. La plupart des acteurs y sont parvenus, parfois à un coût élevé pour leurs équipes et leurs marges. La vraie question est désormais ailleurs : comment construire des organisations capables de voir venir, de modéliser, de se préparer ?
C’est ce déplacement que le Forum des Pionniers 2026 met au cœur de ses échanges : passer d’une logique de réaction à une véritable culture de l’anticipation. Une 24ᵉ édition pensée pour explorer ensemble les terrains où cette posture fait aujourd’hui la différence : la géopolitique, le climat, l’économie et la concentration du secteur.
Géopolitique : connaître son seuil avant la prochaine secousse
Les chocs récents ont rappelé une chose simple : dans le tourisme, on décide rarement dans le confort. Faut-il absorber les hausses du carburant pour préserver clients et partenaires, ou les répercuter pour préserver ses marges ? Deux stratégies, deux paris, et souvent deux entreprises différentes à l’arrivée.
Mais au-delà de la décision elle-même, ce qui distingue les acteurs aujourd’hui, c’est ce qu’ils ont préparé en amont. Connaître son seuil de rupture, modéliser l’impact d’un choc selon sa durée (six semaines, trois mois, six mois…) sur ses marges, ses contrats fournisseurs et ses équipes : ces exercices, longtemps perçus comme théoriques, sont en train de devenir une vraie compétence du dirigeant. Anticiper, c’est se donner les moyens de décider lucidement plutôt que d’improviser dans l’urgence. Et c’est aussi savoir, à l’avance, à partir de quel moment une stratégie d’adaptation devient une stratégie de survie.
Mais au-delà de la décision elle-même, ce qui distingue les acteurs aujourd’hui, c’est ce qu’ils ont préparé en amont. Connaître son seuil de rupture, modéliser l’impact d’un choc selon sa durée (six semaines, trois mois, six mois…) sur ses marges, ses contrats fournisseurs et ses équipes : ces exercices, longtemps perçus comme théoriques, sont en train de devenir une vraie compétence du dirigeant. Anticiper, c’est se donner les moyens de décider lucidement plutôt que d’improviser dans l’urgence. Et c’est aussi savoir, à l’avance, à partir de quel moment une stratégie d’adaptation devient une stratégie de survie.
Climat : intégrer une nouvelle géographie aux décisions structurantes
Le risque climatique a longtemps été traité comme un sujet d’image, ou comme un argument marketing à mobiliser ponctuellement. Il s’invite désormais directement dans les décisions opérationnelles. Allocations, grilles tarifaires, choix de partenaires, positionnement sur certaines périodes : la mécanique commerciale du voyage repose sur des hypothèses de saisonnalité qui ne tiennent plus tout à fait.
Anticiper, ici, c’est accepter de revoir des paramètres longtemps considérés comme stables. Réinterroger la place de certaines zones méditerranéennes en plein été, regarder la montée en puissance des arrière-saisons, ajuster les dialogues avec les réceptifs locaux qui, eux aussi, voient leur métier évoluer. C’est aussi anticiper les répercussions à venir sur l’assurance voyage, sur les politiques d’investissement des compagnies aériennes, sur la valeur même de certaines destinations à un horizon de cinq ou dix ans. Pour quelques acteurs, ce travail est déjà bien engagé. Pour beaucoup, il commence à peine.
Anticiper, ici, c’est accepter de revoir des paramètres longtemps considérés comme stables. Réinterroger la place de certaines zones méditerranéennes en plein été, regarder la montée en puissance des arrière-saisons, ajuster les dialogues avec les réceptifs locaux qui, eux aussi, voient leur métier évoluer. C’est aussi anticiper les répercussions à venir sur l’assurance voyage, sur les politiques d’investissement des compagnies aériennes, sur la valeur même de certaines destinations à un horizon de cinq ou dix ans. Pour quelques acteurs, ce travail est déjà bien engagé. Pour beaucoup, il commence à peine.
Économie : capter la valeur là où elle se déplace
Les comportements clients changent, et ils changent vite. On part autant qu’avant, mais on réserve plus tard. On regarde davantage la France et la proximité. On arbitre différemment entre durée, distance et budget.
Mais bénéficier d’une tendance et la capter ne sont pas la même chose. Certains acteurs ont surinvesti le long-courrier dans les années post-Covid, et se retrouvent aujourd’hui à reconstruire des positions sur des destinations de proximité qu’ils avaient longtemps considérées comme moins rentables. D’autres, plus en avance sur la lecture du marché, ont déjà repositionné leur mix produit, ajusté leur pricing à des clients qui réservent plus tard, et inventent de nouveaux récits autour de territoires qu’on croyait connaître.
Anticiper le déplacement de la valeur, ce n’est pas suivre la tendance avec un an de retard, c’est la précéder. Faire le pari, parfois inconfortable, que ce qui semble marginal aujourd’hui sera central demain. Et accepter, surtout, que la stratégie de demain ne ressemblera pas à celle d’hier.
Mais bénéficier d’une tendance et la capter ne sont pas la même chose. Certains acteurs ont surinvesti le long-courrier dans les années post-Covid, et se retrouvent aujourd’hui à reconstruire des positions sur des destinations de proximité qu’ils avaient longtemps considérées comme moins rentables. D’autres, plus en avance sur la lecture du marché, ont déjà repositionné leur mix produit, ajusté leur pricing à des clients qui réservent plus tard, et inventent de nouveaux récits autour de territoires qu’on croyait connaître.
Anticiper le déplacement de la valeur, ce n’est pas suivre la tendance avec un an de retard, c’est la précéder. Faire le pari, parfois inconfortable, que ce qui semble marginal aujourd’hui sera central demain. Et accepter, surtout, que la stratégie de demain ne ressemblera pas à celle d’hier.
Concentration : se positionner avant que le paysage ne change
Chaque grande crise du tourisme a accéléré la concentration. La séquence en cours suit la même mécanique : écarts de solidité qui se creusent entre les acteurs, décalages entre ceux qui ont su sécuriser leurs marges et ceux qui peinent à reconstituer leurs réserves, opportunités de rapprochement qui se multiplient.
La question n’est plus de savoir si la consolidation aura lieu. Elle est de savoir comment chacun veut y participer. Cible attractive, consolidateur, partenaire stratégique : ce sont des positionnements qui se préparent en amont, dans la lecture du marché, dans la solidité du modèle, dans la clarté de la vision. Les acteurs qui anticipent ces mouvements aujourd’hui, qui les regardent en face plutôt qu’avec inquiétude, prennent une longueur d’avance sur ceux qui découvriront le paysage une fois recomposé.
Dans chaque segment, un modèle survit et se renforce. Identifier ce modèle, savoir si on s’y inscrit, dessiner sa trajectoire pour les années à venir : ce sont des décisions qui ne se prennent pas dans l’urgence, et encore moins seul.
La question n’est plus de savoir si la consolidation aura lieu. Elle est de savoir comment chacun veut y participer. Cible attractive, consolidateur, partenaire stratégique : ce sont des positionnements qui se préparent en amont, dans la lecture du marché, dans la solidité du modèle, dans la clarté de la vision. Les acteurs qui anticipent ces mouvements aujourd’hui, qui les regardent en face plutôt qu’avec inquiétude, prennent une longueur d’avance sur ceux qui découvriront le paysage une fois recomposé.
Dans chaque segment, un modèle survit et se renforce. Identifier ce modèle, savoir si on s’y inscrit, dessiner sa trajectoire pour les années à venir : ce sont des décisions qui ne se prennent pas dans l’urgence, et encore moins seul.
Imaginer ensemble le tourisme de demain
Tout au long de l'événement, les professionnels pourront confronter leurs visions, partager leurs usages, interroger leurs pratiques. Un espace de dialogue, de co-construction et d'ouverture pour imaginer ensemble la manière dont le tourisme français peut, demain, anticiper plutôt que subir.
l'Égypte accueillera cette nouvelle édition du Forum des Pionniers, un terrain idéal pour cette thématique. Le pays a su, au fil des siècles, traverser bouleversements géopolitiques, mutations climatiques et recompositions économiques sans jamais perdre son cap. L'Égypte offre aux 130 décideurs réunis un cadre inspirant pour penser, ensemble, l'art de piloter dans la durée.
l'Égypte accueillera cette nouvelle édition du Forum des Pionniers, un terrain idéal pour cette thématique. Le pays a su, au fil des siècles, traverser bouleversements géopolitiques, mutations climatiques et recompositions économiques sans jamais perdre son cap. L'Égypte offre aux 130 décideurs réunis un cadre inspirant pour penser, ensemble, l'art de piloter dans la durée.
À propos de l’ESCAET et de Travel-Insight
La collaboration entre l'ESCAET et Travel-Insight pour l'organisation du Forum des Pionniers incarne parfaitement la synergie entre l'expertise académique et professionnelle, contribuant ainsi à dynamiser et à renouveler les pratiques et les stratégies du secteur touristique.
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
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