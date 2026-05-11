Forum des Pionniers 2026 : anticiper l’imprévisible, le nouveau défi du secteur

Chaque grande crise du tourisme a accéléré la concentration. La séquence en cours suit la même mécanique : écarts de solidité qui se creusent entre les acteurs, décalages entre ceux qui ont su sécuriser leurs marges et ceux qui peinent à reconstituer leurs réserves, opportunités de rapprochement qui se multiplient.



La question n’est plus de savoir si la consolidation aura lieu. Elle est de savoir comment chacun veut y participer. Cible attractive, consolidateur, partenaire stratégique : ce sont des positionnements qui se préparent en amont, dans la lecture du marché, dans la solidité du modèle, dans la clarté de la vision. Les acteurs qui anticipent ces mouvements aujourd’hui, qui les regardent en face plutôt qu’avec inquiétude, prennent une longueur d’avance sur ceux qui découvriront le paysage une fois recomposé.



Dans chaque segment, un modèle survit et se renforce. Identifier ce modèle, savoir si on s’y inscrit, dessiner sa trajectoire pour les années à venir : ce sont des décisions qui ne se prennent pas dans l’urgence, et encore moins seul.