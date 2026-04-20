Zoom sur la thématique du Forum des Pionniers 2026 : « Piloter l’incertain »

Cap sur l’Égypte pour la 24ᵉ édition du Forum des Pionniers. Du 30 mai au 4 juin, 130 décideurs du tourisme se réuniront pour explorer un thème au cœur des enjeux du secteur : piloter l’incertain. © iStock
Depuis plus de 20 ans, le Forum des Pionniers rassemble chaque année des décideurs du tourisme et du voyage d’affaires pour ouvrir leur réflexion sur les grandes mutations du secteur et développer leur réseau. Chaque édition est aussi l’occasion de (re)découvrir une destination.
En 2026, l’instabilité est devenue la norme. Bouleversements géopolitiques, inflation généralisée, dèrèglement climatique, irruption de l’intelligence artificielle : l’industrie touristique traverse une mutation sans précédent.
Quand les ruptures se superposent
En 2026, l’instabilité est devenue la norme. Bouleversements géopolitiques, inflation généralisée, dèrèglement climatique, irruption de l’intelligence artificielle : l’industrie touristique traverse une mutation sans précédent.
La fragmentation géopolitique est brutale. Le conflit ukrainien a déjà effacé 44,5 milliards de dollars de marché émetteur. L’embrasement au Moyen-Orient a coûté 515 millions d’euros par jour au tourisme régional. Là où l’on anticipait 13 % de croissance, on a enregistré jusqu’à 27 % de chute. Le détroit d’Ormuz a été paralysé, le kérosène est passé de 750 à 1 900 dollars la tonne en six semaines, entraînant des surcoûts répercutés dès le printemps sur les billets d’avion.
Une question qui divise sera posée aux Pionniers : absorber, répercuter ou attendre ? Trois stratégies, trois résultats différents, car les accords fournisseurs ont été signés dans un contexte qui n’existe plus. Un choc de six semaines est gérable. Un choc de six mois remet tout en question : l’organisation, les contrats, les équipes. Et le cessez-le-feu du 8 avril ne change rien au prix du kérosène. L’IATA est claire : le retour à la normale prendra des mois. Beaucoup ont construit leur été sur des hypothèses qui ne tiennent plus.
À ces chocs géopolitiques et économiques s’ajoute le dérèglement climatique, qui n’est plus un risque lointain. En 2025, les catastrophes naturelles ont coûté 107 milliards de dollars en pertes assurées mondiales, selon Munich Re.
Un été sur deux désormais, une destination que l’on vend brûle, est inondée ou devient difficilement commercialisable en pleine saison. La question n’est plus de savoir si le catalogue doit évoluer, mais si les opérateurs ont déjà fait évoluer leur offre, ou s’ils gèrent encore chaque épisode comme un incident isolé. Le risque climatique va finir par faire monter le coût de l’assurance, fragiliser des destinations entières et peser durablement sur les marges. Certains l’ont intégré à leurs décisions. Pour beaucoup, c’est encore un sujet que l’on reporte.
Ce double choc géopolitique et climatique fragilise aussi le tissu des acteurs. Les trésoreries tendues depuis le Covid n’ont pas eu le temps de se reconstituer. Les acteurs qui ont mieux résisté ont un point commun : une capacité à mutualiser les risques, à nouer des alliances, à construire de la résilience collective plutôt qu’à tenir seuls. La vraie question pour les dirigeants présents en Égypte lors de cette édition : si le même choc se reproduit dans 18 mois, que feraient-ils différemment, et pourquoi ne le font-ils pas déjà ?
Une question qui divise sera posée aux Pionniers : absorber, répercuter ou attendre ? Trois stratégies, trois résultats différents, car les accords fournisseurs ont été signés dans un contexte qui n’existe plus. Un choc de six semaines est gérable. Un choc de six mois remet tout en question : l’organisation, les contrats, les équipes. Et le cessez-le-feu du 8 avril ne change rien au prix du kérosène. L’IATA est claire : le retour à la normale prendra des mois. Beaucoup ont construit leur été sur des hypothèses qui ne tiennent plus.
À ces chocs géopolitiques et économiques s’ajoute le dérèglement climatique, qui n’est plus un risque lointain. En 2025, les catastrophes naturelles ont coûté 107 milliards de dollars en pertes assurées mondiales, selon Munich Re.
Un été sur deux désormais, une destination que l’on vend brûle, est inondée ou devient difficilement commercialisable en pleine saison. La question n’est plus de savoir si le catalogue doit évoluer, mais si les opérateurs ont déjà fait évoluer leur offre, ou s’ils gèrent encore chaque épisode comme un incident isolé. Le risque climatique va finir par faire monter le coût de l’assurance, fragiliser des destinations entières et peser durablement sur les marges. Certains l’ont intégré à leurs décisions. Pour beaucoup, c’est encore un sujet que l’on reporte.
Ce double choc géopolitique et climatique fragilise aussi le tissu des acteurs. Les trésoreries tendues depuis le Covid n’ont pas eu le temps de se reconstituer. Les acteurs qui ont mieux résisté ont un point commun : une capacité à mutualiser les risques, à nouer des alliances, à construire de la résilience collective plutôt qu’à tenir seuls. La vraie question pour les dirigeants présents en Égypte lors de cette édition : si le même choc se reproduit dans 18 mois, que feraient-ils différemment, et pourquoi ne le font-ils pas déjà ?
L’IA : copilote ou source d’inquiétude ?
En 2026, l’intelligence artificielle s’impose dans les métiers du tourisme. Elle ne calcule plus seulement, elle rédige, conseille, crée. Mais son irruption dans les organisations génère autant de questions qu’elle prétend en résoudre.
Premier registre : l’anticipation des risques. Des outils intègrent désormais en temps réel signaux géopolitiques, alertes climatiques et avis aux voyageurs. L’horizon est scanné, les risques scorés, les alertes automatisées. Et pourtant, annuler un programme à 45 jours, couvrir la hausse du kérosène à six mois, maintenir une destination quand les États la déconseillent : ces arbitrages restent humains, solitaires et irréversibles. Le copilote voit loin. Le pilote assume seul.
Deuxième registre : la recommandation de voyage. Réduction du brief voyageur de 60 %, taux d’adoption terrain supérieur à 80 % : les chiffres montrent que les outils fonctionnent. Mais ils posent une question plus profonde. Quand l’IA prépare et que l’humain valide, que devient l’expertise ? Simple contrôle qualité ou véritable revalorisation du jugement ? Ce que le client ne dit pas, l’hésitation, le désir inavoué, la contrainte familiale non formulée, reste entièrement du côté humain.
Premier registre : l’anticipation des risques. Des outils intègrent désormais en temps réel signaux géopolitiques, alertes climatiques et avis aux voyageurs. L’horizon est scanné, les risques scorés, les alertes automatisées. Et pourtant, annuler un programme à 45 jours, couvrir la hausse du kérosène à six mois, maintenir une destination quand les États la déconseillent : ces arbitrages restent humains, solitaires et irréversibles. Le copilote voit loin. Le pilote assume seul.
Deuxième registre : la recommandation de voyage. Réduction du brief voyageur de 60 %, taux d’adoption terrain supérieur à 80 % : les chiffres montrent que les outils fonctionnent. Mais ils posent une question plus profonde. Quand l’IA prépare et que l’humain valide, que devient l’expertise ? Simple contrôle qualité ou véritable revalorisation du jugement ? Ce que le client ne dit pas, l’hésitation, le désir inavoué, la contrainte familiale non formulée, reste entièrement du côté humain.
Au Forum des Pionniers, chaque participant
est acteur de la réflexion. Un cadre bienveillant
où l'on prend la parole, où l'on confronte
ses visions et où l'on construit ensemble.
© Jules Despretz / Forum des Pionniers 2025
Troisième registre, plus délicat : ce qui se passe dans les équipes. L’IA s’installe dans les organisations par le haut avec une décision stratégique, un outil déployé, et une adoption attendue. Mais c’est sur le terrain que les choses se jouent. Le conseiller qui voit son brief réduit. L’équipe marketing dont les contenus sont générés en quelques secondes. Le back-office dont les tâches sont automatisées sans concertation. L’IA ne supprime pas les emplois du jour au lendemain, elle recompose les métiers en silence. Et c’est précisément ce silence qui peut créer de la résistance, du désengagement et une perte de sens.
Au fond, l’enjeu n’est pas de choisir entre l’humain et la machine, mais de redéfinir leur complémentarité. Que vaut encore l’expertise humaine si l’IA peut modéliser la connaissance métier, surpasser l’analyse de données et personnaliser à grande échelle ? Ce qui reste, et c’est peut-être là l’essentiel, c’est la responsabilité assumée, le jugement engagé, la présence humaine dans le moment de doute.
L’Égypte : bien plus qu’un décor, une leçon de résilience
Le choix de l’Égypte comme destination de cette 24ᵉ édition n’est pas anodin. Terre d’hospitalité millénaire, le pays incarne à lui seul les tensions et les promesses qui traversent le secteur : destination incontournable en pleine reconfiguration géopolitique, elle doit piloter la saturation de ses sites emblématiques, protéger ses trésors naturels et moderniser ses infrastructures, tout en continuant à accueillir le monde.
Pour les Pionniers et les Pionnières, l’Égypte sera à la fois un terrain de réflexion et un terrain de découverte. Les activités immersives permettront d’explorer ses trésors tout en poursuivant les échanges dans un cadre exceptionnel, fidèle à l’ADN du Forum : joindre l’utile à l’agréable, s’éloigner pour mieux prendre de la hauteur.
Pour les Pionniers et les Pionnières, l’Égypte sera à la fois un terrain de réflexion et un terrain de découverte. Les activités immersives permettront d’explorer ses trésors tout en poursuivant les échanges dans un cadre exceptionnel, fidèle à l’ADN du Forum : joindre l’utile à l’agréable, s’éloigner pour mieux prendre de la hauteur.
Pour apprendre à piloter l’incertain, différents formats rythmeront l’événement pour nourrir les échanges et encourager la mise en action. Entre ateliers d’intelligence collective et débats en groupe, les participants seront amenés à confronter leurs visions et à co-construire des réponses opérationnelles, avec un objectif commun : apprendre à naviguer dans l’incertain.
À propos de l’ESCAET et de Travel-Insight
La collaboration entre l'ESCAET et Travel-Insight pour l'organisation du Forum des Pionniers incarne parfaitement la synergie entre l'expertise académique et professionnelle, contribuant ainsi à dynamiser et à renouveler les pratiques et les stratégies du secteur touristique.
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.
Email : contact@forumdespionniers.fr
Autres articles
-
Assurance voyage : l’assistance médicale, un indispensable pour voyager l’esprit léger
-
Haute saison : l’infrastructure de paiement, nouveau pivot de la résilience pour les acteurs du voyage
-
Le Tourisme face aux tensions géopolitiques : la santé des dirigeants et salariés du secteur - un enjeu majeur !
-
Forum des Pionniers 2026 : l’Égypte face au grand défi de l’incertain