Zoom sur la thématique du Forum des Pionniers 2026 : « Piloter l’incertain »

La fragmentation géopolitique est brutale. Le conflit ukrainien a déjà effacé 44,5 milliards de dollars de marché émetteur. L’embrasement au Moyen-Orient a coûté 515 millions d’euros par jour au tourisme régional. Là où l’on anticipait 13 % de croissance, on a enregistré jusqu’à 27 % de chute. Le détroit d’Ormuz a été paralysé, le kérosène est passé de 750 à 1 900 dollars la tonne en six semaines, entraînant des surcoûts répercutés dès le printemps sur les billets d’avion.



Une question qui divise sera posée aux Pionniers : absorber, répercuter ou attendre ? Trois stratégies, trois résultats différents, car les accords fournisseurs ont été signés dans un contexte qui n’existe plus. Un choc de six semaines est gérable. Un choc de six mois remet tout en question : l’organisation, les contrats, les équipes. Et le cessez-le-feu du 8 avril ne change rien au prix du kérosène. L’IATA est claire : le retour à la normale prendra des mois. Beaucoup ont construit leur été sur des hypothèses qui ne tiennent plus.



À ces chocs géopolitiques et économiques s’ajoute le dérèglement climatique, qui n’est plus un risque lointain. En 2025, les catastrophes naturelles ont coûté 107 milliards de dollars en pertes assurées mondiales, selon Munich Re.



Un été sur deux désormais, une destination que l’on vend brûle, est inondée ou devient difficilement commercialisable en pleine saison. La question n’est plus de savoir si le catalogue doit évoluer, mais si les opérateurs ont déjà fait évoluer leur offre, ou s’ils gèrent encore chaque épisode comme un incident isolé. Le risque climatique va finir par faire monter le coût de l’assurance, fragiliser des destinations entières et peser durablement sur les marges. Certains l’ont intégré à leurs décisions. Pour beaucoup, c’est encore un sujet que l’on reporte.



Ce double choc géopolitique et climatique fragilise aussi le tissu des acteurs. Les trésoreries tendues depuis le Covid n’ont pas eu le temps de se reconstituer. Les acteurs qui ont mieux résisté ont un point commun : une capacité à mutualiser les risques, à nouer des alliances, à construire de la résilience collective plutôt qu’à tenir seuls. La vraie question pour les dirigeants présents en Égypte lors de cette édition : si le même choc se reproduit dans 18 mois, que feraient-ils différemment, et pourquoi ne le font-ils pas déjà ?