logo TourMaG  
Recherche avancée

Zoom sur la thématique du Forum des Pionniers 2026 : « Piloter l’incertain »


Pour sa 24ᵉ édition, le Forum des Pionniers choisit l’Égypte et un thème sans concession : piloter l’incertain. Géopolitique, dérèglement climatique, intelligence artificielle… Des ruptures majeures que 130 décideurs du tourisme confronteront ensemble du 30 mai au 4 juin.


Rédigé par Forum des Pionniers le Lundi 20 Avril 2026 à 06:30

Cap sur l’Égypte pour la 24ᵉ édition du Forum des Pionniers. Du 30 mai au 4 juin, 130 décideurs du tourisme se réuniront pour explorer un thème au cœur des enjeux du secteur : piloter l’incertain. © iStock
Cap sur l’Égypte pour la 24ᵉ édition du Forum des Pionniers. Du 30 mai au 4 juin, 130 décideurs du tourisme se réuniront pour explorer un thème au cœur des enjeux du secteur : piloter l’incertain. © iStock
CroisiEurope
Depuis plus de 20 ans, le Forum des Pionniers rassemble chaque année des décideurs du tourisme et du voyage d’affaires pour ouvrir leur réflexion sur les grandes mutations du secteur et développer leur réseau. Chaque édition est aussi l’occasion de (re)découvrir une destination.

Quand les ruptures se superposent


En 2026, l’instabilité est devenue la norme. Bouleversements géopolitiques, inflation généralisée, dèrèglement climatique, irruption de l’intelligence artificielle : l’industrie touristique traverse une mutation sans précédent.

La fragmentation géopolitique est brutale. Le conflit ukrainien a déjà effacé 44,5 milliards de dollars de marché émetteur. L’embrasement au Moyen-Orient a coûté 515 millions d’euros par jour au tourisme régional. Là où l’on anticipait 13 % de croissance, on a enregistré jusqu’à 27 % de chute. Le détroit d’Ormuz a été paralysé, le kérosène est passé de 750 à 1 900 dollars la tonne en six semaines, entraînant des surcoûts répercutés dès le printemps sur les billets d’avion.

Une question qui divise sera posée aux Pionniers : absorber, répercuter ou attendre ? Trois stratégies, trois résultats différents, car les accords fournisseurs ont été signés dans un contexte qui n’existe plus. Un choc de six semaines est gérable. Un choc de six mois remet tout en question : l’organisation, les contrats, les équipes. Et le cessez-le-feu du 8 avril ne change rien au prix du kérosène. L’IATA est claire : le retour à la normale prendra des mois. Beaucoup ont construit leur été sur des hypothèses qui ne tiennent plus.

À ces chocs géopolitiques et économiques s’ajoute le dérèglement climatique, qui n’est plus un risque lointain. En 2025, les catastrophes naturelles ont coûté 107 milliards de dollars en pertes assurées mondiales, selon Munich Re.

Un été sur deux désormais, une destination que l’on vend brûle, est inondée ou devient difficilement commercialisable en pleine saison. La question n’est plus de savoir si le catalogue doit évoluer, mais si les opérateurs ont déjà fait évoluer leur offre, ou s’ils gèrent encore chaque épisode comme un incident isolé. Le risque climatique va finir par faire monter le coût de l’assurance, fragiliser des destinations entières et peser durablement sur les marges. Certains l’ont intégré à leurs décisions. Pour beaucoup, c’est encore un sujet que l’on reporte.

Ce double choc géopolitique et climatique fragilise aussi le tissu des acteurs. Les trésoreries tendues depuis le Covid n’ont pas eu le temps de se reconstituer. Les acteurs qui ont mieux résisté ont un point commun : une capacité à mutualiser les risques, à nouer des alliances, à construire de la résilience collective plutôt qu’à tenir seuls. La vraie question pour les dirigeants présents en Égypte lors de cette édition : si le même choc se reproduit dans 18 mois, que feraient-ils différemment, et pourquoi ne le font-ils pas déjà ?

L’IA : copilote ou source d’inquiétude ?

En 2026, l’intelligence artificielle s’impose dans les métiers du tourisme. Elle ne calcule plus seulement, elle rédige, conseille, crée. Mais son irruption dans les organisations génère autant de questions qu’elle prétend en résoudre.

Premier registre : l’anticipation des risques. Des outils intègrent désormais en temps réel signaux géopolitiques, alertes climatiques et avis aux voyageurs. L’horizon est scanné, les risques scorés, les alertes automatisées. Et pourtant, annuler un programme à 45 jours, couvrir la hausse du kérosène à six mois, maintenir une destination quand les États la déconseillent : ces arbitrages restent humains, solitaires et irréversibles. Le copilote voit loin. Le pilote assume seul.

Deuxième registre : la recommandation de voyage. Réduction du brief voyageur de 60 %, taux d’adoption terrain supérieur à 80 % : les chiffres montrent que les outils fonctionnent. Mais ils posent une question plus profonde. Quand l’IA prépare et que l’humain valide, que devient l’expertise ? Simple contrôle qualité ou véritable revalorisation du jugement ? Ce que le client ne dit pas, l’hésitation, le désir inavoué, la contrainte familiale non formulée, reste entièrement du côté humain.


Au Forum des Pionniers, chaque participant
est acteur de la réflexion. Un cadre bienveillant
où l'on prend la parole, où l'on confronte
ses visions et où l'on construit ensemble.
© Jules Despretz / Forum des Pionniers 2025

Troisième registre, plus délicat : ce qui se passe dans les équipes. L’IA s’installe dans les organisations par le haut avec une décision stratégique, un outil déployé, et une adoption attendue. Mais c’est sur le terrain que les choses se jouent. Le conseiller qui voit son brief réduit. L’équipe marketing dont les contenus sont générés en quelques secondes. Le back-office dont les tâches sont automatisées sans concertation. L’IA ne supprime pas les emplois du jour au lendemain, elle recompose les métiers en silence. Et c’est précisément ce silence qui peut créer de la résistance, du désengagement et une perte de sens.

Au fond, l’enjeu n’est pas de choisir entre l’humain et la machine, mais de redéfinir leur complémentarité. Que vaut encore l’expertise humaine si l’IA peut modéliser la connaissance métier, surpasser l’analyse de données et personnaliser à grande échelle ? Ce qui reste, et c’est peut-être là l’essentiel, c’est la responsabilité assumée, le jugement engagé, la présence humaine dans le moment de doute.

L’Égypte : bien plus qu’un décor, une leçon de résilience

Le choix de l’Égypte comme destination de cette 24ᵉ édition n’est pas anodin. Terre d’hospitalité millénaire, le pays incarne à lui seul les tensions et les promesses qui traversent le secteur : destination incontournable en pleine reconfiguration géopolitique, elle doit piloter la saturation de ses sites emblématiques, protéger ses trésors naturels et moderniser ses infrastructures, tout en continuant à accueillir le monde.

Pour les Pionniers et les Pionnières, l’Égypte sera à la fois un terrain de réflexion et un terrain de découverte. Les activités immersives permettront d’explorer ses trésors tout en poursuivant les échanges dans un cadre exceptionnel, fidèle à l’ADN du Forum : joindre l’utile à l’agréable, s’éloigner pour mieux prendre de la hauteur.
Le Forum des Pionniers : un format collaboratif pour confronter les visions, faire émerger des idées et co-construire des réponses opérationnelles. © Jules Despretz / Forum des Pionniers 2024
Le Forum des Pionniers : un format collaboratif pour confronter les visions, faire émerger des idées et co-construire des réponses opérationnelles. © Jules Despretz / Forum des Pionniers 2024

Pour apprendre à piloter l’incertain, différents formats rythmeront l’événement pour nourrir les échanges et encourager la mise en action. Entre ateliers d’intelligence collective et débats en groupe, les participants seront amenés à confronter leurs visions et à co-construire des réponses opérationnelles, avec un objectif commun : apprendre à naviguer dans l’incertain.

À propos de l’ESCAET et de Travel-Insight

Zoom sur la thématique du Forum des Pionniers 2026 : « Piloter l’incertain »
La collaboration entre l'ESCAET et Travel-Insight pour l'organisation du Forum des Pionniers incarne parfaitement la synergie entre l'expertise académique et professionnelle, contribuant ainsi à dynamiser et à renouveler les pratiques et les stratégies du secteur touristique.

Ce partenariat stratégique promet un événement d'excellence propice à l'émergence d'idées novatrices et à l'établissement de partenariats fructueux, favorisant ainsi l'évolution et la pérennité de l'industrie du tourisme.

Email : contact@forumdespionniers.fr

linkedin instagram


Lu 224 fois

Tags : leforumdespionniers2026
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Top of Travel
Dernière heure

Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey

Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière

La montagne française en hiver, ça m’énerve ! [ABO]

7 conseils pour mieux vendre du club

La présomption d’artificialité, un nouveau défi de confiance pour le tourisme [ABO]

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

LE LAC DE VASSIVIERE recherche un opérateur pour la transformation du village vacances de Pierrefitte (87)
APPEL D'OFFRES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026

L’IA, le bien-être et le durable redéfinissent les attentes des voyageurs en 2026
Partez en France

Partez en France

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif

Easia Travel réinvente l’expérience du Tonlé Sap au Cambodge avec un nouveau projet signature immersif
Production

Production

Relais du Monde : la niche comme boussole dans un marché sous tension

Relais du Monde : la niche comme boussole dans un marché sous tension
AirMaG

AirMaG

Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey

Aeroméxico inaugure sa liaison Paris–Monterrey
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys, offre de printemps : un été en Méditerranée

Explora Journeys, offre de printemps : un été en Méditerranée
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière

Ormuz franchi, Golfe persique déserté : évacuation réussie pour les paquebots de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias