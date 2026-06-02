Tourisme : le secteur mis à l’épreuve des turbulences géopolitiques

Le tourisme mondial a fait preuve de résilience au premier trimestre 2026, avec 307 millions de touristes ayant voyagé à l’étranger, soit 6 millions de plus qu’à la même période en 2025, en hausse de 2 %, selon le dernier baromètre d'ONU Tourisme.



Si les mois de janvier et février ont été marqués par une demande soutenue, avec une progression de 2,5 %, le mois de mars a connu un net ralentissement, à + 0,4 %, directement lié aux tensions géopolitiques.



L’Europe et l’Afrique s’imposent comme les moteurs de cette croissance.



L’Europe, première destination mondiale, a accueilli plus de 130 millions de visiteurs, soit une hausse de 4 %, profitant en partie d’une réorientation des flux vers l’Europe méridionale, méditerranéenne, du Nord et de l’Est.