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Œnotourisme : la France et ONU Tourisme lancent un concours européen de l'innovation

Les candidatures au Wine Tourism Innovation Challenge sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2026


La Direction générale des Entreprises (DGE) et ONU Tourisme lancent le Wine Tourism Innovation Challenge, un concours européen destiné à récompenser les initiatives innovantes dans l'œnotourisme. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2026 auprès des start-up, PME, domaines viticoles et organismes de gestion de destination.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 10:00

La Direction générale des Entreprises (DGE) et ONU Tourisme lancent le Wine Tourism Innovation Challenge. Photo: ONU Tourisme
La Direction générale des Entreprises (DGE) et ONU Tourisme lancent le Wine Tourism Innovation Challenge. Photo: ONU Tourisme
CroisiEurope
La Direction générale des Entreprises (DGE), en partenariat avec ONU Tourisme ouvre les candidatures de la première édition du Wine Tourism Innovation Challenge, un concours consacré aux solutions innovantes dans le secteur de l'œnotourisme.

L'appel à projets s'adresse aux start-up, TPE, PME, domaines viticoles et organismes de gestion de destination qui disposent déjà d'une solution opérationnelle.

Trois catégories ont été retenues : les solutions intelligentes pour un œnotourisme durable, l'œnotourisme créatif et expérientiel, ainsi que l'accessibilité afin de favoriser des expériences ouvertes à tous les publics.

Une visibilité internationale pour les lauréats

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Les porteurs de projets sélectionnés bénéficieront d'une visibilité à l'échelle internationale, d'un accompagnement assuré par ONU Tourisme, d'opportunités de déploiement de leur solution ainsi que d'un accès au réseau international de l'innovation touristique.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 1er septembre 2026 sur la plateforme dédiée d'ONU Tourisme.

A lire aussi : Bolt se lance dans l'œnotourisme avec "Bolt Vignobles"

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Tags : onu tourisme
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