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Bolt se lance dans l'œnotourisme avec "Bolt Vignobles"

La plateforme propose des excursions vers Margaux, Saint-Émilion et Sauternes


Bolt lance Bolt Vignobles, un nouveau service permettant de réserver un chauffeur pendant plusieurs heures pour visiter les principaux vignobles bordelais. Disponible jusqu'à fin octobre, cette offre est accessible au départ de Bordeaux et de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.


Rédigé par le Jeudi 2 Juillet 2026 à 09:55

Bolt lance Bolt Vignobles, un service permettant de réserver un chauffeur à disposition pendant plusieurs heures pour découvrir les vignobles de Margaux, Saint-Émilion et Sauternes au départ de Bordeaux. DepositPhotos.com/simpson33
Bolt lance Bolt Vignobles, un service permettant de réserver un chauffeur à disposition pendant plusieurs heures pour découvrir les vignobles de Margaux, Saint-Émilion et Sauternes au départ de Bordeaux. DepositPhotos.com/simpson33
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Bolt enrichit son offre de mobilité avec Bolt Vignobles, un service destiné aux visiteurs souhaitant découvrir les vignobles situés autour de Bordeaux sans utiliser leur véhicule personnel.

Disponible dès à présent et jusqu'à la fin du mois d'octobre, il permet de réserver un chauffeur qui reste à disposition tout au long de la visite.

Le service est proposé au départ de Bordeaux et de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac vers trois secteurs viticoles : Médoc Sud-Margaux, Saint-Émilion et Sauternes. Les utilisateurs peuvent choisir entre une formule pour trois passagers maximum avec un véhicule Premium ou une version XXL pouvant accueillir jusqu'à six personnes à bord d'un van.

Contrairement à une course classique, le chauffeur conduit les voyageurs jusqu'à la zone sélectionnée, les attend pendant leurs visites de châteaux ou de domaines viticoles, puis les raccompagne à leur point de départ. Les réservations peuvent être effectuées immédiatement ou jusqu'à 90 jours à l'avance.

Le prix débute à 114 euros. Il comprend le trajet aller ainsi que la première heure de mise à disposition. Les heures supplémentaires sont ensuite facturées 50 euros pour la formule Bolt Vignobles et 60 euros pour Bolt Vignobles XXL.

Bolt mise sur l'œnotourisme bordelais

Autres articles
Avec cette nouvelle offre, Bolt souhaite faciliter l'accès au premier vignoble AOC de France et accompagner le développement de l'œnotourisme dans la région bordelaise.

« Le vignoble bordelais est un joyau du patrimoine français et un moteur d'attractivité majeur pour toute la région. Mais à l'heure où les usages touristiques évoluent et où la filière viticole cherche à toucher de nouveaux publics, son rayonnement passe aussi par de nouveaux modes d'accès », explique Julien Mouyeket, directeur général de Bolt France.

A lire aussi : Bordeaux : la flèche Saint-Michel sera rouverte au public !

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Tags : bordeaux
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