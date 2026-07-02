Bolt se lance dans l'œnotourisme avec "Bolt Vignobles"

« Le vignoble bordelais est un joyau du patrimoine français et un moteur d'attractivité majeur pour toute la région. Mais à l'heure où les usages touristiques évoluent et où la filière viticole cherche à toucher de nouveaux publics, son rayonnement passe aussi par de nouveaux modes d'accès »

Avec cette nouvelle offre, Bolt souhaiteau premier vignoble AOC de France et accompagner le développement de l'œnotourisme dans la région bordelaise., explique, directeur général de Bolt France.