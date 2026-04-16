La Corse poursuit sa tournée de workshops à Bordeaux

L’Agence du Tourisme de la Corse poursuit sa tournée de workshops - Depositphotos.com @Photoprofi30@
Dans le cadre de sa stratégie de désaisonnalisation, l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) poursuit sa tournée de workshops en métropole.
Après une première étape à Nantes le 26 mars dernier, qui a rassemblé de nombreux professionnels du secteur, la destination donne désormais rendez-vous aux acteurs du tourisme de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, le 28 avril prochain.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’attractivité de l’île tout au long de l’année et à consolider les liens avec les prescripteurs du voyage, notamment les tour-opérateurs, agences de voyages, décideurs MICE et journalistes.
À chaque étape, ces rencontres permettent un dialogue direct entre les professionnels du continent et une délégation d’acteurs du tourisme insulaire.
À Bordeaux, les partenaires corses mettront en avant la diversité de leur offre, entre expériences nature et outdoor, richesse culturelle et gastronomie, avec des solutions adaptées aux marchés loisirs, groupes et MICE.
Après une première étape à Nantes le 26 mars dernier, qui a rassemblé de nombreux professionnels du secteur, la destination donne désormais rendez-vous aux acteurs du tourisme de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, le 28 avril prochain.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l’attractivité de l’île tout au long de l’année et à consolider les liens avec les prescripteurs du voyage, notamment les tour-opérateurs, agences de voyages, décideurs MICE et journalistes.
À chaque étape, ces rencontres permettent un dialogue direct entre les professionnels du continent et une délégation d’acteurs du tourisme insulaire.
À Bordeaux, les partenaires corses mettront en avant la diversité de leur offre, entre expériences nature et outdoor, richesse culturelle et gastronomie, avec des solutions adaptées aux marchés loisirs, groupes et MICE.
Une stratégie portée par le développement du tourisme hors saison
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Parmi les professionnels présents figurent plusieurs transporteurs et compagnies aériennes, dont Volotea et La Méridionale, ainsi que des hébergeurs comme l’Hôtel Casa Santini**** et l’Hôtel San Lucianu****.
Des acteurs du tourisme réceptif et du MICE tels que Corsica Incoming, Cors’Alpha Touring & Events ou encore DMC Corsica Events seront également présents, aux côtés de plusieurs offices de tourisme insulaires (Bastia, Île-Rousse, Sartène, Marana Golo, Ouest Corse, Sartenais Valinco Taravo).
Au-delà de la promotion de la destination, ces workshops s’inscrivent dans une stratégie structurante portée par la Collectivité de Corse.
Celle-ci a validé en octobre 2025 la signature de contrats de concession avec Air Corsica et Volotea, afin de soutenir le développement de nouvelles liaisons aériennes et d’encourager la fréquentation hors saison.
Avec des ouvertures de lignes prévues dès le printemps depuis plusieurs villes françaises et européennes, dont Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Rome ou encore Bruxelles, la Corse entend ainsi consolider une offre plus durable et mieux répartie dans l’année.
Des acteurs du tourisme réceptif et du MICE tels que Corsica Incoming, Cors’Alpha Touring & Events ou encore DMC Corsica Events seront également présents, aux côtés de plusieurs offices de tourisme insulaires (Bastia, Île-Rousse, Sartène, Marana Golo, Ouest Corse, Sartenais Valinco Taravo).
Au-delà de la promotion de la destination, ces workshops s’inscrivent dans une stratégie structurante portée par la Collectivité de Corse.
Celle-ci a validé en octobre 2025 la signature de contrats de concession avec Air Corsica et Volotea, afin de soutenir le développement de nouvelles liaisons aériennes et d’encourager la fréquentation hors saison.
Avec des ouvertures de lignes prévues dès le printemps depuis plusieurs villes françaises et européennes, dont Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Rome ou encore Bruxelles, la Corse entend ainsi consolider une offre plus durable et mieux répartie dans l’année.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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