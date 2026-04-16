La Corse poursuit sa tournée de workshops à Bordeaux

Parmi les professionnels présents figurent plusieurs transporteurs et compagnies aériennes, dont Volotea et La Méridionale, ainsi que des hébergeurs comme l’Hôtel Casa Santini**** et l’Hôtel San Lucianu****.



Des acteurs du tourisme réceptif et du MICE tels que Corsica Incoming, Cors’Alpha Touring & Events ou encore DMC Corsica Events seront également présents, aux côtés de plusieurs offices de tourisme insulaires (Bastia, Île-Rousse, Sartène, Marana Golo, Ouest Corse, Sartenais Valinco Taravo).



Au-delà de la promotion de la destination, ces workshops s’inscrivent dans une stratégie structurante portée par la Collectivité de Corse.



Celle-ci a validé en octobre 2025 la signature de contrats de concession avec Air Corsica et Volotea, afin de soutenir le développement de nouvelles liaisons aériennes et d’encourager la fréquentation hors saison.



Avec des ouvertures de lignes prévues dès le printemps depuis plusieurs villes françaises et européennes, dont Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Rome ou encore Bruxelles, la Corse entend ainsi consolider une offre plus durable et mieux répartie dans l’année.