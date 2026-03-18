La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme en région - Depositphotos.com, Myrtilleshop
Afin de renforcer son attractivité tout au long de l’année, l'Agence du Tourisme de la Corse lance, au printemps 2026, une série de trois workshops à destination des professionnels.
La tournée fera étape dans trois villes bénéficiant d’une accessibilité aérienne renforcée avec la Corse, à Nantes, le 26 mars 2026 à La Manufacture, à Strasbourg, le 7 avril 2026 à la Villa Sturm et à Bordeaux, le 28 avril 2026 à la Cité du Vin.
Ces rendez-vous réuniront un large éventail d’acteurs : journalistes spécialisés, tour-opérateurs, agences de voyages et décideurs du secteur MICE.
L’objectif est clair, favoriser les échanges directs avec les professionnels insulaires et stimuler la création de nouvelles collaborations.
À chaque étape, les participants pourront rencontrer des offices de tourisme, agences réceptives, transporteurs aériens et maritimes ou encore prestataires d’activités, illustrant la diversité de l’offre corse.
La tournée fera étape dans trois villes bénéficiant d’une accessibilité aérienne renforcée avec la Corse, à Nantes, le 26 mars 2026 à La Manufacture, à Strasbourg, le 7 avril 2026 à la Villa Sturm et à Bordeaux, le 28 avril 2026 à la Cité du Vin.
Ces rendez-vous réuniront un large éventail d’acteurs : journalistes spécialisés, tour-opérateurs, agences de voyages et décideurs du secteur MICE.
L’objectif est clair, favoriser les échanges directs avec les professionnels insulaires et stimuler la création de nouvelles collaborations.
À chaque étape, les participants pourront rencontrer des offices de tourisme, agences réceptives, transporteurs aériens et maritimes ou encore prestataires d’activités, illustrant la diversité de l’offre corse.
Une offre adaptée aux nouveaux enjeux du secteur
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À travers ces workshops, la destination entend mettre en avant la richesse de son offre touristique, allant du tourisme nature et outdoor aux expériences culturelles et gastronomiques, en passant par les loisirs nautiques et les événements professionnels.
Les partenaires présents proposeront des solutions adaptées à différents segments de clientèle - loisirs individuels, groupes et MICE - avec une volonté de répondre aux attentes actuelles du marché : authenticité, expérientiel et flexibilité.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale portée par la Collectivité de Corse, qui a validé en octobre 2025 des contrats de concession avec Air Corsica et Volotea.
Ces accords visent à renforcer les flux touristiques hors saison, grâce notamment à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes dès avril 2026 depuis plusieurs villes françaises, dont Nantes, Strasbourg et Bordeaux, mais aussi européennes comme Rome et Bruxelles.
Les partenaires présents proposeront des solutions adaptées à différents segments de clientèle - loisirs individuels, groupes et MICE - avec une volonté de répondre aux attentes actuelles du marché : authenticité, expérientiel et flexibilité.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale portée par la Collectivité de Corse, qui a validé en octobre 2025 des contrats de concession avec Air Corsica et Volotea.
Ces accords visent à renforcer les flux touristiques hors saison, grâce notamment à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes dès avril 2026 depuis plusieurs villes françaises, dont Nantes, Strasbourg et Bordeaux, mais aussi européennes comme Rome et Bruxelles.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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