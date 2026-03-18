La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme

Trois escales à Nantes, Strasbourg et Bordeaux

Pour soutenir sa stratégie de désaisonnalisation, l'Agence du Tourisme de la Corse part à la rencontre des professionnels de l’Hexagone avec trois workshops organisés au printemps 2026 à Nantes, Strasbourg et Bordeaux, afin de promouvoir une destination accessible toute l’année.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:10

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