Espagne et Portugal : pourquoi la péninsule ibérique s'impose comme la destination incontournable en 2026

Face aux incertitudes géopolitiques et aux destinations longtemps prisées qui peinent à rassurer, l'Espagne et le Portugal s'imposent naturellement comme des refuges pour les groupes français. La proximité géographique est un atout majeur : pas de décalage horaire, des liaisons routières et aériennes nombreuses, et des transferts maîtrisés de bout en bout. Mais la proximité ne suffit pas à expliquer cet engouement. C'est avant tout la diversité des expériences proposées qui fidélise les clientèles : mer et montagne, gastronomie et patrimoine, festivités locales et paysages sauvages. La péninsule ibérique offre un terrain de jeu infini, capable de satisfaire aussi bien les premiers voyages que les clients les plus exigeants en quête de renouvellement.



Ces destinations espagnoles qui séduisent au-delà des classiques



La Castille intérieure, avec ses paysages de plateau et ses cités chargées d'histoire comme Salamanque ou Ségovie, fascine par sa sobriété et son authenticité.

L'Estrémadure, souvent ignorée des circuits classiques, surprend avec ses villages médiévaux préservés et son silence habité. L'Aragon et



ses Pyrénées offrent une nature grandiose et des expériences accessibles à tous. Quant à l'Espagne verte, Galice, Asturies, Cantabrie, elle séduit une clientèle en quête de fraîcheur, de paysages atlantiques et de gastronomie authentique. Autant de territoires que Barcelone, Madrid, l'Andalousie… Ces incontournables ont fait leurs preuves, et continuent de ravir. Mais l'Espagne recèle bien d'autres trésors, encore sous-estimés, qui offrent une vraie valeur ajoutée pour les organisateurs soucieux de se démarquer.La Castille intérieure, avec ses paysages de plateau et ses cités chargées d'histoire comme Salamanque ou Ségovie, fascine par sa sobriété et son authenticité.L'Estrémadure, souvent ignorée des circuits classiques, surprend avec ses villages médiévaux préservés et son silence habité. L'Aragon etses Pyrénées offrent une nature grandiose et des expériences accessibles à tous. Quant à l'Espagne verte, Galice, Asturies, Cantabrie, elle séduit une clientèle en quête de fraîcheur, de paysages atlantiques et de gastronomie authentique. Autant de territoires que Calafell Evasión connaît en profondeur, et accompagne avec des programmes sur mesure adaptés aux attentes de chacun.



La basse saison en Espagne : une opportunité encore trop peu exploitée

Septembre à novembre, janvier à mars… La basse saison espagnole est une mine d'or, et pourtant elle reste largement sous-exploitée. Les avantages sont pourtant nombreux : des sites touristiques enfin respirables, des prestataires plus disponibles, des tarifs hôteliers plus attractifs, et une météo souvent très agréable, notamment dans le sud et sur les côtes méditerranéennes.

Pour les publics seniors, les associations et les comités d'entreprise, cette période est idéale : moins de foule, un rythme de visite plus serein, et une qualité d'accueil souvent supérieure.



Chez Calafell Evasion, nous avons développé des programmes spécifiquement pensés pour la basse saison, avec des expériences que l'on ne peut tout simplement pas vivre en plein été : marchés locaux authentiques, festivals de fleurs, vendanges, traditions vivantes… La basse saison n'est pas un compromis. C'est souvent le meilleur moment pour voyager.



Bien choisir son DMC en Espagne : ce que les agences et TO doivent savoir

Travailler avec un réceptif local en Espagne, c'est s'offrir une tranquillité d’esprit.

Un bon DMC, c'est bien plus qu'un coordinateur logistique : c'est un partenaire qui connaît les prestataires, anticipe les imprévus et s'assure que chaque groupe vivra une expérience à la hauteur de ses attentes.

Sans ce relais local, les risques sont réels : mauvaise interprétation des besoins, prestataires peu fiables, réactivité insuffisante en cas de problème.



Chez Calafell Evasion, nous travaillons exclusivement dans une relation de confiance construite sur la durée. Notre approche est simple : écouter, conseiller honnêtement, et concevoir des programmes qui correspondent vraiment à vos groupes. C'est cette exigence, alliée à notre connaissance du terrain, qui fait la différence.



Le voyage de groupe de demain : moins de kilomètres, plus d'émotions

Les comportements évoluent, et les groupes aussi. On observe depuis quelques années une tendance de fond : les voyageurs veulent moins courir et plus ressentir. Place aux séjours immersifs, où l'on prend le temps de vraiment découvrir un territoire, de rencontrer ses habitants, de s'attarder autour d'une table ou dans un atelier artisanal.

Cette évolution est une excellente nouvelle pour la péninsule ibérique, destination idéale pour ce type de voyage en profondeur.



Une semaine dans une seule région, peut offrir une richesse d'expériences bien supérieure à un grand tour express. Chez Calafell Evasion, nous accompagnons cette transformation en proposant des programmes centrés sur l'expérience humaine : rencontres, saveurs, paysages, et moments partagés.



Parce qu'un voyage réussi, c'est avant tout celui dont on se souvient longtemps !