Calafell Évasion : une dynamique positive ancrée et de nouvelles perspectives pour 2026

Une fin d’année placée, une fois de plus, sous le signe de la réussite et de nouveaux regards tournés vers de nombreux projets.


L’année qui s’est achevée a marqué une étape importante pour Calafell Évasion. Elle se conclut sur une dynamique particulièrement encourageante, portée par des résultats solides et une relation de confiance renforcée avec ses partenaires et ses clients.
Dans cette continuité, 2026 s’ouvre avec une vision claire, de nouveaux objectifs et une volonté affirmée d’évolution, tout en restant fidèle à l’ADN de l’agence : proposer des expériences de voyage authentiques, culturelles et humaines.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

© Calafell Evasión
© Calafell Evasión
Agencia Catalana de Turisme

2025 : Une année qui se termine sur une note très satisfaisante


L’année 2025 aura été marquée par une activité soutenue et une dynamique globale très positive. Dans un contexte touristique en constante évolution, Calafell Évasion a su consolider ses fondamentaux, tout en s’adaptant aux attentes de ses clients et aux réalités du secteur.
Cette fin d’année reflète le fruit d’un travail collectif, basé sur la rigueur, la proximité et la qualité des prestations proposées. Les résultats obtenus traduisent non seulement une bonne performance, mais également une confiance renouvelée de la part des clients, des établissements hôteliers et des partenaires locaux.
Au-delà des chiffres, c’est surtout une dynamique humaine et professionnelle qui se dégage.

2026 : Une année placée sous le signe de nouveaux défis

© Calafell Evasión by Canva
© Calafell Evasión by Canva
S'appuyant sur cette dynamique, Calafell Évasion aborde 2026 avec un nouvel élan. Cette nouvelle année est marquée par l’apparition de nouveaux défis, tels que l’ouverture de Calafell Evasión au marché canadien francophone, une étape importante quant à la croissance de l’entreprise.
L’idée est simple : persévérer dans l'évolution, tout en conservant une politique axée sur la qualité et la personnalisation pour chaque voyage. Cette perspective repose sur une anticipation précise des besoins des clients, des programmes renouvelés sans altérer les produits phares et un engagement constant envers l'expérience réelle sur le terrain.
2026 se présente donc comme une année orientée vers l’avenir et le changement tout en préservant cette proximité existante envers les partenaires.

Le Printemps : Symbole de renouveau et de festivités dans toute l’Espagne

Dans les mois à venir, des évènements culturels emblématiques seront à l’honneur en Espagne et dans le catalogue 2026 de Calafell Evasión.
D'abord et avant tout le Carnaval, qui représente un moment essentiel et incontournable en Espagne. Un véritable moment de célébration et de partage. Il s'ancre profondément dans les coutumes locales et propose une immersion totale dans la culture populaire, mêlant défilés, gastronomie et convivialité.

Un autre événement phare : les Fallas, une fête spectaculaire qui marque l'arrivée du printemps. Ces célébrations, sont de véritables symboles de renouveau, et illustrent parfaitement l’énergie et la créativité espagnole tout en marquant la transition vers des périodes plus lumineuses et festives.

L’arrivée du printemps ouvre naturellement une nouvelle page. Saison qui symbolise l’émergence de nouveaux projets, de nouvelles envies et perspectives.
Pour Calafell Évasion, cette période est synonyme de mouvement, d’inspiration et de construction. Elle incarne une continuité logique entre le bilan positif de l’année écoulée et les ambitions portées pour les mois, et l’année à venir.

Contact

Calafell Évasion : une dynamique positive ancrée et de nouvelles perspectives pour 2026
Calafell Evasion, Espagne et Portugal

info@calafellevasion.com
(+34) 977 37 30 15
Site web

facebook linkedin


