Calafell Évasion : une dynamique positive ancrée et de nouvelles perspectives pour 2026

S'appuyant sur cette dynamique, Calafell Évasion aborde 2026 avec un nouvel élan. Cette nouvelle année est marquée par l’apparition de nouveaux défis, tels que l’ouverture de Calafell Evasión au marché canadien francophone, une étape importante quant à la croissance de l’entreprise.

L’idée est simple : persévérer dans l'évolution, tout en conservant une politique axée sur la qualité et la personnalisation pour chaque voyage. Cette perspective repose sur une anticipation précise des besoins des clients, des programmes renouvelés sans altérer les produits phares et un engagement constant envers l'expérience réelle sur le terrain.

2026 se présente donc comme une année orientée vers l’avenir et le changement tout en préservant cette proximité existante envers les partenaires.