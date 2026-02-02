Quand le terrain reprend la main

Des destinations à fort potentiel, parfois mal interprétées



Ces destinations partagent un point commun : elles souffrent encore trop souvent d’une lecture partielle du marché français.

La Corée du Sud reste parfois cantonnée à une image culturelle de niche.

L’Ouzbékistan intrigue mais manque de repères clairs pour les agences.

Le Maroc, pourtant proche, nécessite une mise à jour constante des pratiques terrain.



Dans ces contextes, SO Réceptifs joue un rôle de traducteur professionnel :

• adaptation des programmes aux attentes réelles des clients français,

• accompagnement et pédagogie auprès des agences,

• transmission des bonnes pratiques locales.



Un travail discret mais essentiel pour transformer le potentiel en ventes concrètes.

