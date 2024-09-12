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Moana Voyages, Esprit de Tahiti

Le savoir-faire polynésien au service de vos clients


Depuis 20 ans, Moana Voyages conçoit et organise des séjours sur mesure en Polynésie française avec passion, précision et engagement. Notre agence est installée à Tahiti et compte aujourd’hui une équipe de 30 personnes. Nos spécialistes sélectionnent chaque prestation avec le plus grand soin : hébergements de charme, excursions confidentielles, guides passionnés, expériences authentiques. Grâce à cette approche artisanale, nous proposons des voyages cousus main, toujours adaptés au profil du voyageur. Chez Moana Voyages, la relation humaine est essentielle. Notre organisation agile nous permet d’être réactifs, flexibles et toujours à l’écoute. Ce qui nous anime c’est également de concevoir des voyages qui ont du sens et préservent la richesse de nos îles. Nous sommes fiers d’avoir obtenu en 2025 le statut de Travelife Partner, reconnaissant nos efforts en matière de durabilité, de responsabilité sociale et d’éthique dans le tourisme.


Rédigé par DestiMaG le Mercredi 18 Mars 2026 à 11:55

© Hélène Havard / L’accueil polynésien
© Hélène Havard / L’accueil polynésien
CroisiEurope
DESTINATIONS :

> POLYNÉSIE FRANÇAISE

Date de création :
2005

Compétences et Activités


Picto En couple
En couple		 Picto En famille
En famille		 Picto Gay friendly
Gay friendly		 Picto Groupes
Groupes		 Picto Incentive
Incentive
         
Picto En solo
En solo		 Picto Accueil
Accueil		 Picto Assistance
Assistance		 Picto Circuits
Circuits		 Picto Eco-responsable
Eco-responsable
         
Picto Hébergement
Hébergement		 Picto Luxe
Luxe		 Picto Sur-mesure
Sur-mesure		 Picto Aventure
Aventure		 Picto Culture et patrimoine
Culture et patrimoine
         
Picto Découverte
Découverte		 Picto Navigation
Navigation		 Picto Photographie
Photographie		 Picto Plongée
Plongée		 Picto Randonnée
Randonnée
         
Picto Snorkeling
Snorkeling		 Picto Sport
Sport		 Picto Voyage de noces
Voyage de noces		    


Présentation
© Mark Fitz / Bora Bora, la Perle du Pacifique
© Mark Fitz / Bora Bora, la Perle du Pacifique

Organiser un voyage sur mesure requiert une attention toute particulière, notamment pour une destination aussi éloignée et complexe que la Polynésie. Quelle que soit la nature du séjour, notre équipe de spécialistes s’engage à répondre aux besoins de vos clients et à dépasser leurs attentes, depuis la conception du projet jusqu’à l’accompagnement sur place.

Une expertise sans faille de notre destination

© Grégoire Le Bacon
© Grégoire Le Bacon
Notre force depuis 20 ans, c’est notre équipe 100% locale. Composée exclusivement de passionnés de voyages et d’aventures, elle dispose d’une compréhension unique des subtilités et des particularités de chaque île, loin des approches standardisées.

Des années d’expérience au service de vos clients


Grâce à une parfaite connaissance du terrain et une collaboration étroite avec les agences de voyages françaises, nous concevons des expériences adaptées aux attentes de vos clients.

Simplicité, disponibilité et réactivité


Seul intermédiaire entre votre agence et les prestataires locaux, nous vous offrons une réactivité, une agilité et une efficacité incomparables. Nous nous engageons à répondre à vos demandes de devis sous 48 heures. En cas de besoin, notre bureau commercial à Paris est également disponible pour répondre à vos demandes et former vos équipes sur notre destination.

Une relation de proximité


Rien ne remplace le contact humain. Pour simplifier les procédures et créer un véritable lien, chaque demande est traitée par un interlocuteur unique afin de garantir des échanges fluides, simples et transparents.

Des conseils personnalisés

© Grégoire Le Bacon
© Grégoire Le Bacon
Pour nous, chaque projet est unique. Nous concevons des voyages sur-mesure, adaptés aux envies et au budget de chacun. Grâce à notre expertise locale et à nos expériences personnelles, nous offrons des conseils personnalisés qui garantissent des séjours inoubliables.

Des produits rigoureusement sélectionnés


Du logement chez l’habitant aux plus luxueux hôtels, notre gamme de produits couvre l’ensemble des prestations disponibles en Polynésie. Grâce à notre présence locale, nous veillons à la qualité de chaque service proposé et mettons un point d’honneur à actualiser régulièrement notre offre pour garantir la satisfaction des clients.

Des tarifs compétitifs


Grâce à notre réseau de partenaires (hôtels, compagnies aériennes, prestataires d’activités), nous bénéficions de tarifs négociés particulièrement avantageux.
Cette collaboration étroite, combinée à nos volumes de ventes, nous permet d’offrir des prix très compétitifs sur toute la Polynésie.

Une assistance 24/7 pour vos clients durant leur séjour


Une fois sur place, en cas d’aléa, notre équipe de Tahiti assure l’assistance 24/7 de tous les voyageurs.

Une approche personnalisée de la conception du séjour à l’arrivée


Moana Voyages travaille en marque blanche, créant des devis sur-mesure et personnalisés avec le logo de votre agence. Avant leur départ de métropole, vos clients pourront télécharger leur itinéraire détaillé via une application mobile intégrant nos recommandations par île.
A leur arrivée à Tahiti, ils recevront un accueil individualisé incluant la traditionnelle couronne de fleurs polynésienne et un kit d’accueil avec des accessoires de voyage fabriqués localement.

Un engagement pour un tourisme durable et responsable

© Frédérique Lagrand
© Frédérique Lagrand
Moana Voyages est fier d’avoir obtenu en 2025 le statut de Travelife Partner, une reconnaissance de notre implication à long terme en matière de durabilité et de responsabilité sociétale. Nous avons mis en place un plan d’action pour intégrer la durabilité dans toutes nos opérations, et nous sensibilisons chaque jour nos voyageurs et partenaires pour soutenir un développement respectueux de notre merveilleuse destination.

Prestations

© Hélène Havard
© Hélène Havard
Trésors du Pacifique

Le Pacifique… ses lagons aux mille nuances de bleu, ses plages de carte postale, son ambiance unique… difficile de savoir par où commencer. Alors on vous a préparé un séjour accessible, parfait pour une première immersion en Polynésie. De Tahiti à Moorea, en passant par Bora Bora, Huahine, Raiatea et Maupiti, vous découvrirez les îles emblématiques qui font rêver le monde entier.

© Grégory Lecoeur
© Grégory Lecoeur
Observation des baleines et paradis polynésien

Partez à la rencontre des majestueuses baleines à bosse en Polynésie. Chaque année, d’août à novembre, elles font escale dans les eaux des îles de la Société, véritable refuge sur leur route migratoire. C’est l’occasion unique d’observer leurs sauts impressionnants et les premiers mouvements des baleineaux.
Pour prolonger l’expérience, profitez d’un séjour en pension de charme à Tahiti, Moorea et Bora Bora… et vivez un voyage hors du temps.

© Grégoire Le Bacon
© Grégoire Le Bacon
Evasion ensoleillée

Pour une première escapade à deux en Polynésie, difficile de rêver mieux. Ce séjour combine des pensions pleines de charme et des hôtels 3 étoiles accessibles, parfaits pour découvrir plusieurs îles sans courir ni dépasser son budget. À Bora Bora, le Maitai Polynesia tire son épingle du jeu avec ses bungalows sur pilotis proposés à un tarif particulièrement intéressant. Et petit bonus non négligeable : en séjournant à Taha’a, vous aurez l’opportunité de faire un saut à Raiatea le temps d’une journée.

Références
> Leclerc Voyages
> Verdié Voyages
> Reflets d'ailleurs


    


MOANA VOYAGES
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Magalie Pineau
Responsable des ventes adjointe
magalie@moanavoyages.com
SME Groupe
Bureau de représentation France | Belgique | Suisse | Allemagne
moanavoyages@sme-groupe.com
01 83 75 67 87


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Tags : destimag, dmc, Moana Voyages, Réceptif Polynésie Française
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