Des produits rigoureusement sélectionnés

Du logement chez l’habitant aux plus luxueux hôtels, notre gamme de produits couvre l’ensemble des prestations disponibles en Polynésie. Grâce à notre présence locale, nous veillons à la qualité de chaque service proposé et mettons un point d’honneur à actualiser régulièrement notre offre pour garantir la satisfaction des clients.



Des tarifs compétitifs

Grâce à notre réseau de partenaires (hôtels, compagnies aériennes, prestataires d’activités), nous bénéficions de tarifs négociés particulièrement avantageux.

Cette collaboration étroite, combinée à nos volumes de ventes, nous permet d’offrir des prix très compétitifs sur toute la Polynésie.



Une assistance 24/7 pour vos clients durant leur séjour

Une fois sur place, en cas d’aléa, notre équipe de Tahiti assure l’assistance 24/7 de tous les voyageurs.



Une approche personnalisée de la conception du séjour à l’arrivée

Moana Voyages travaille en marque blanche, créant des devis sur-mesure et personnalisés avec le logo de votre agence. Avant leur départ de métropole, vos clients pourront télécharger leur itinéraire détaillé via une application mobile intégrant nos recommandations par île.

A leur arrivée à Tahiti, ils recevront un accueil individualisé incluant la traditionnelle couronne de fleurs polynésienne et un kit d’accueil avec des accessoires de voyage fabriqués localement.