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Khiri Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Un réceptif engagé dans le tourisme durable en Asie du Sud-Est


Khiri Travel intègre l’annuaire des DMC, DestiMaG. Fondée en 1993, cette agence réceptive spécialisée dans les voyages durables opère dans neuf destinations d’Asie du Sud-Est, dont le Laos, et accompagne les professionnels du tourisme avec des itinéraires sur-mesure à forte valeur expérientielle.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 18:25

Au Laos, Khiri Travel propose une approche centrée sur la découverte culturelle et les rencontres locales © Canva Khiri Travel / Haw Phra Bang, Laos
Au Laos, Khiri Travel propose une approche centrée sur la découverte culturelle et les rencontres locales © Canva Khiri Travel / Haw Phra Bang, Laos
CroisiEurope
Khiri Travel est implantée dans neuf pays : Cambodge, Indonésie, Laos, Maldives, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam.

L’agence collabore avec des tour-opérateurs internationaux pour concevoir des programmes adaptés à différents profils de clientèle, du voyage individuel aux groupes, avec des offres sur-mesure et des circuits multi-pays.

Khiri Travel intègre des principes de durabilité dans la conception de ses itinéraires, en lien avec la préservation de l’environnement, des cultures locales et des communautés.

Cette approche s’appuie sur des valeurs opérationnelles et une organisation locale, avec des équipes sur le terrain et une connaissance des destinations.

L’agence bénéficie notamment d’une reconnaissance Travelife pour son engagement en matière de tourisme responsable.

Le Laos, une destination au cœur de son savoir-faire

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Au Laos, Khiri Travel propose une approche centrée sur la découverte culturelle et les rencontres locales.

L’agence s’appuie sur une équipe implantée sur place et des guides locaux pour concevoir des expériences adaptées aux attentes des clients, dans des environnements naturels et patrimoniaux.

Parmi les produits proposés figurent des croisières sur le Mékong, des visites privatisées de sites culturels ou encore des itinéraires combinant randonnée et gastronomie.

Certifiée Travelife, Khiri Travel met en avant une démarche durable dans la conception et l’opération de ses voyages.

Retrouvez Khiri Travel dans l'annuaire des réceptifs de DestiMaG by TourMaG.com :

- Fiche Laos : Khiri Travel, Réceptif Laos
- Fiche Sri Lanka : Khiri Travel, Réceptif Sri Lanka

Khiri Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75

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Tags : destimag
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