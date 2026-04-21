Khiri Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Khiri Travel est implantée dans neuf pays : Cambodge, Indonésie, Laos, Maldives, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam.



L’agence collabore avec des tour-opérateurs internationaux pour concevoir des programmes adaptés à différents profils de clientèle, du voyage individuel aux groupes, avec des offres sur-mesure et des circuits multi-pays.



Khiri Travel intègre des principes de durabilité dans la conception de ses itinéraires, en lien avec la préservation de l’environnement, des cultures locales et des communautés.



Cette approche s’appuie sur des valeurs opérationnelles et une organisation locale, avec des équipes sur le terrain et une connaissance des destinations.



L’agence bénéficie notamment d’une reconnaissance Travelife pour son engagement en matière de tourisme responsable.