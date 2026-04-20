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Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán

plusieurs blessés également


Une fusillade survenue au sommet des pyramides de Teotihuacán a fait une victime canadienne et plusieurs blessés au Mexique.


Rédigé par le Mardi 21 Avril 2026 à 11:30

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán - Depositphotos.com Auteur billperry
Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán - Depositphotos.com Auteur billperry
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Un homme armé, positionné au sommet d’une des pyramides du site archéologique de Teotihuacán, l’un des lieux touristiques les plus visités du Mexique, a ouvert le feu lundi 20 avril 2026, sur des visiteurs. Une touriste canadienne a été tuée et plusieurs autres personnes ont été blessés.

Selon les informations rapportées par The Independent, l’assaillant aurait agi seul. Les autorités de l’État de Mexico ont confirmé qu’il s’était ensuite donné la mort après avoir été blessé.

Au moins 13 personnes ont été blessées, dont sept par balles. Les autres victimes auraient été blessées dans la panique, certaines chutant alors qu’elles escaladaient les pyramides au moment des tirs. Parmi les personnes hospitalisées figurent des ressortissants de plusieurs pays : six Américains, trois Colombiens, un Russe, deux Brésiliens et un Canadien. Les victimes sont âgées de 6 à 61 ans.

De son côté, Bloomberg, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a exprimé sa solidarité envers les victimes et leurs familles, annonçant l’ouverture d’une enquête.

Le Mexique a accueilli 47,79 millions de touristes internationaux en 2025, selon l'Agence nationale des statistiques (Inegi). Le pays va également accueillir la Coupe du Monde de Football cet été.

Le Mexique va accueillir la coupe de Monde de football cet été

Autres articles
Pour rappel, fin février 2026, le Mexique a été secoué par une flambée de violences consécutive à la mort de Nemesio Oseguera, dit « El Mencho », chef du cartel Jalisco Nueva Generación, lors d’une opération militaire.

Des affrontements armés, plus de 250 barrages routiers, des incendies de véhicules et d’importantes perturbations des transports, notamment aériens, ont été signalés dans plusieurs États de l’ouest et du centre du pays, en particulier autour de Guadalajara et Puerto Vallarta.

Face à cette situation, le Quai d’Orsay avait appelé les ressortissants français à la plus grande prudence, recommandant d’éviter les déplacements non essentiels et de se conformer strictement aux consignes des autorités locales.

Dans le même temps, le SETO a invité les tour-opérateurs à éviter les régions concernées, notamment le Jalisco et la côte Pacifique, et à adapter leurs itinéraires.

Quelques jours plus tard, la situation s’est progressivement stabilisée, avec une reprise des vols et des activités dans la majorité des zones affectées.

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Tags : mexique
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