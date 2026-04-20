Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán

plusieurs blessés également

Une fusillade survenue au sommet des pyramides de Teotihuacán a fait une victime canadienne et plusieurs blessés au Mexique.



Rédigé par La Rédaction le Mardi 21 Avril 2026 à 11:30

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