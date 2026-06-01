« Il nous arrive de recruter des profils hors tourisme quand nous ne trouvons personne »

« J’ai encore une majorité de recruteurs en agences de voyages qui privilégient une formation tourisme chez les candidats, avec le

minimum et des expérimentés pour les voyages sur-mesure. »

« une petite révolution »

« Les entreprises touristiques ne recrutent pas à l’extérieur par simple dépit

Elles doivent répondre à une pénurie historique de talents, mais aussi à une transformation profonde des métiers. »

« tout le monde peut faire du tourisme »

« Beaucoup de candidats pensent qu’organiser leurs propres vacances suffit

Mais quand ils découvrent la complexité du travail en agence, certains réalisent que ce n’est pas pour eux. »

« La connaissance des destinations, des assurances, des tarifications aériennes ou des outils comme Amadeus ne s’improvise pas »