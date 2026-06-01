En 2014, pour sensibiliser au réchauffement climatique, TF1 tente un exercice de projection, lors d'un bulletin météo.



Nous sommes le 17 août 2050. La France étouffe sous un soleil de plomb, à peine voilé.



" Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. Dans l’après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40° : 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu’à 43 degrés prévus à Nîmes ", annone Évelyne Dhéliat, lors d’un bulletin météo présenté après le JT.



De la science fiction ? Pas du tout. À peine douze ans plus tôt, force est de constater qu'il n'est point besoin de se projeter aussi loin. Ces températures, qui relevaient autrefois de l’anticipation, sont devenues réalité, alors même que l’été n'a pas démarré.



Comme le rappelle Maxime Combes, économiste, Évelyne Dhéliat a fait trois erreurs dans ses prévisions : non, la Bretagne et le Cotentin ne seront pas épargnés ; non, il ne faudra pas attendre le mois d’août pour brûler sur place ; et non, il ne faudra pas non plus attendre 2050.



En effet, fin 2026, la France bat déjà record sur record. Il a déjà fait 37,8 °C à La Couronne, en Charente, 37,4 °C à Perpignan et 37,6 °C à Narbonne.



Pendant que les agences de voyages rament, la France brûle. Et certains préfèrent encore détourner le regard, quand ils ne choisissent pas d’en rire.