Jean Pinard : "Les canicules et sécheresses vont impacter l'image du sud de la France"

Je veux différencier ce qui relève de la séduction et des informations dont ont besoin les voyageurs. Mon rêve serait que l'internaute inscrive son lieu d'habitation ce qu'il souhaite faire, puis que nous poussions les meilleures solutions autour de chez lui, tout en lui délivrant le transport pour s'y rendre.Je suis convaincu que les équipements touristiques doivent servir toute l'année et pas seulement l'été pour les touristes.L'information doit s'adresser à ceux qui n'ont pas la culture des loisirs et des voyages, pour leur délivrer des éléments très précis leur permettant de pratiquer une activité.Les activités de loisir contribuent à cela.La croissance de l'économie touristique en France passe par ceux qui ne partent pas en vacances, donc un quart des Français. Cette croissance est plus vertueuse et respectueuse des enjeux climatiques.Pour permettre à ces personnes de partir, il faut une meilleure information pour les aider à sortir et aussi un coup de pouce financier, avec les transports gratuits par exemple.Cela a permis de faire partir des personnes qui ne partaient et à d'autre de dépenser plus à destination, en économisant le prix du billet.Si les gens ne savent pas que durant le trajet il y a un village à visiter, une base nautique ou une falaise pour faire de l'escalade, ils ne monteront pas dans le train.