Juillet cartonne en Occitanie avec plus de 30 millions de nuitées touristiques

Selon les données fournies par Flux Vision Tourisme , les volumes de nuitées touristiques des clientèles françaises extrarégionales fléchissent légèrement en juillet par rapport à juillet 2021 (-3,4%), malgré les prévisions attendues suite à la fréquentation exceptionnelle d’avant-saison. Ils se situent cependant à un niveau nettement supérieur à celui de juillet 2019 avec +34,6%.Les clientèles étrangères ont, quant à elles, encore progressé (+48% en juillet par rapport à 2021 et plus 95% depuis le début de l’année) dépassant même les niveaux de fréquentation de 2019. Outre les touristes européens, socles de la fréquentation étrangère, on observe le retour de clientèles plus lointaines. Les visiteurs originaires des États-Unis, par exemple, ont généré sur les 7 premiers mois de l’année, quasiment deux fois plus de nuitées qu’au cours de l’année 2019, soit plus d’1 million de nuitées.Toutes clientèles confondues, l’Occitanie enregistre plus de 30 millions de nuitées en juillet, soit une augmentation de plus de 3 millions par rapport à 2021 et depuis le début de l’année, 95,7 millions de nuitées ont été réalisées, soit une augmentation de 15,9% par rapport à 2019.